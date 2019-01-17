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الرئيسية | مجتمع | محكمة وجدة توزع نصف قرن سجنا نافذا على معتقلي حراك جرادة

محكمة وجدة توزع نصف قرن سجنا نافذا على معتقلي حراك جرادة

محكمة وجدة توزع نصف قرن سجنا نافذا على معتقلي حراك جرادة
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 17 يناير 2019 - 20:30

وزعت محكمة الاستئناف بوجدة 53 سنة سجنا على المعتقلين الرئيسيين على خلفية حراك جرادة، إذ قضت بحبس أمين مقيلش ومصطفى ادعينين وعزيز بودشيش لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم، كما حكمت على الطاهر الكيحل وإبراهيم البخيث وبن محمد ويحيى الكيحل ويحيى القندوسي ومحمد حشباي، ورضا بزة ومسعودي محمد وحسن غوماتي وعبد القادر موغلي، بـ4 سنوات سجنا نافذا.

الحكم الذي صدر مساء اليوم الخميس أدان كذلك كلا من عبد الوهاب أيت حماد وعبد اللطيف بنعمارت وحميد فرزوز ومحمد بوراسي بسنتين سجنا نافذا، حسب إفادات محامي المعتقلين عبد الحق بنقادى، لجريدة هسبريس الإلكترونية، مضيفا أن المتابع الوحيد في حالة سراح رضوان آيت ريموش تقرر الحكم عليه بسنتين مع وقف التنفيذ رغم مرضه العقلي.

وأوضح بنقادى أن الدفاع "تفاجأ بهذه الأحكام الصادرة اليوم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة"، واصفا الأحكام بـ"القاسية وغير متوقعة"، إذ بلغت حوالي ستين سنة من الحبس موزعة على 18 متابعا "بمن فيهم المعتقلون الثلاثة (ادعينن وامقلش وبودشيش) الذين كانوا بالسجن المحلي بوجدة قبل الأحداث التي يتابعون من أجلها".

وأورد بنقادى أن "دفاع الملف ناقش في ثلاث جلسات ماراطونية وقدم عشرات الدفوع الشكلية التي بينت خلل وعوار محاضر الضابطة القضائية وقرار الاعتقال والإيداع بالسجن وظروفه ومسطرة التحقيق، وأثبت في جلسة المناقشة براءة المعتقلين بجميع الحجج والأدلة والمناقشات القانونية الرصينة للملف، كما أبرز للمحكمة ضعف الرواية التي وردت في المحاضر ومدى مصداقيتها، والتمس التصريح ببراءة المعتقلين جميعا"، وزاد مستدركا: "لكن يبدو أن هيئة المحكمة كان لها قرار آخر سيُطعن فيه بالاستئناف في إطار أداء الواجب المهني".

ويتابعُ المعتقلون بتهم تتعلق بـ"إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع أشياء في طريق عام تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - يونس السلفي الخميس 17 يناير 2019 - 20:42
أحكام قاسية بلا شك و لا أدري لماذا تلعب الدولة بالنار
ألهذا الحد مسؤولونا مغيبون عن الواقع و لا يدرون ما يدور حولهم
الظلم لا يولّد إلا الغليان و الفوضى
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50
2 - جرادة الخميس 17 يناير 2019 - 20:44
حسبنا الله هنا في مدينة جرادة الفقر وعاءلات مشردة بسبب الاحكام الجاءرة والبرد القارس لا عمل لا معامل والله العظيم اننا نعاني
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51
3 - الحفر الجينيالوجي الخميس 17 يناير 2019 - 20:44
أصول الحكم و استحالة التأصيل هدا كل ما في الأمر .التأصيل ولابد أن يستمد من القرن 18 لكن نحن هل نستطيع أن نرجع إل اي قرن كيما نستمد أصول حكمنا لاأعتقد.
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15
4 - Hamido الخميس 17 يناير 2019 - 20:45
سياسة الهروب إلى الأمام واستباق الأحداث أصبحت مكشوفة. الأحكام سياسية بامتياز؛وهي رسالة إلى الرأي العام أن عليه الصبر خلال السنوات العجاف القادمة. سؤالي للنيابة العامة هل تم فتح تحقيق في قضية الطفل الدي تم دهسه؟الفيديوهات تبين أن الساءق كان على مسافة من الضحية وكان بإمكانه أن يبتعد يمينا أو شمالا لأنها أرض خالية ولا يمكن أن يصدم بشيء.
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26
5 - غيورة الخميس 17 يناير 2019 - 20:49
حسبنا الله ونعم الوكيل,الله يفرج عليكم يا ابناء جرادة.
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30
6 - أكاديري الخميس 17 يناير 2019 - 20:51
هههه مستقبل سوف نسمع أن السجناء عليهم ضريبة السجن 50 درهم لليلة ههههه
الحكومة ومسؤولي البلد قهروا الشعب بكثرة القوانين التي تنفعهم هم وبكثرة الضرائب وتخريب الصحة والتعليم وسرقة مال العام بإسم أنا وزير وانا برلماني وكذالك أن الشعب يشاهد فئة تعيش برفاهية وغناء بسبب المناصب والنفوذ. .
وهذا لا شك سوف يشعل البلد حرقا حتى يصبح القتل والقتيل في البلد عندئذ هل نرى العثماني وزمرته داخل البلد أم عند ماماهم فرنسا ...
إياكم وإياكم أيها المسؤولون ،إذا شعلت في البلد سوف نرى أكثر من سوريا ...
فحذاري حذاري وكافكم من استفزاز الشعب ...
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24
7 - وجدة الخميس 17 يناير 2019 - 20:51
هدا الظلم بعينه الله اكبر. الحمد الله لم اعد أعيش في هادا التجمع السكاني المسمى المغرب و قد تخليت عن الجنسية المغربية لا اريد ان تربطني أي علاقة بالمغرب و السلام
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19
8 - Abdelghani الخميس 17 يناير 2019 - 20:52
اىذين يفسدون و ينهبون و بهربون الثروة فيسببون في الميزيرية و البطالة و المجاعة و القحط اﻹقتصادي و اﻹجتماعي التي بدورها تخرج الشعب للمطالبة بحقوقه اﻹجتماعية يحاكمون بالبراءة و عفى الله عما سلف ... الذين يطالبون بالعيش الكريم يحاكمون بسنوات من السجن ...
لك الله ياوطني
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18
9 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 17 يناير 2019 - 20:56
هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الدولة محقة تماما في رفعها لشعار : فصل السلط و إستقلالية القضاء، و هذه المحاكمات، لا سمح الله، غير مُسَيسة و القضاة مستقلين و يحكمون بالعدل و بالقانون!!!!!!!!!!!!!!
نفس الشيء و النتيجة و الملاحظات في محاكمات حراك الريف!
و لا حول و لا قوة إلا بالله.
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11
10 - رشيد الخميس 17 يناير 2019 - 20:56
تعليق على المحامي

كونوا موضوعيين يا محاماة الجناة.

كونوا منطقيين.

كيف تطالبون ببراءة متهمين بالجنايات الخطيرة التالية؟

إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك.

وضع أشياء في طريق عام تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين.

تكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك.

حيازة السلاح بدون مبرر مشروع.

التجمهر المسلح في الطريق العمومية.

التحريض على ارتكاب جنايات وجنح.

العصيان المسلح.

المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
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-28
11 - Rachid الخميس 17 يناير 2019 - 20:58
محكمة وجدة ،يوما ما سوف تكون شهيدة على الظلم ،لك الله يا وطن
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7
12 - مواطن مستقر الخميس 17 يناير 2019 - 21:02
هذا المواطن المستقر لا يدافع عن دينه إلا إذا تأكد أنه لن يصيبه أذى من ذلك، قد يستشيط المواطن المستقر غضبا ضد الدول التي تبيح زواج المثليين بحجة أن ذلك ضد إرادة الله، لكنه لا يفتح فمه بكلمة مهما بلغ عدد المعتقلين في بلاده ظلما وعدد الذين ماتوا بالتعذيب! المواطن المستقر يفعل الفاحشة والفساد في بلاده جهارا نهارا وبعد ذلك يحمد الله!
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2
13 - واحد من لمداويخ الخميس 17 يناير 2019 - 21:02
اتقوا الله في هذا الشعب

نهبت حقوقهم وهمشوا لم يطالبوا الا بالعيش الكريم

هل من يطالب بلقمة العيش الكريمة جريمة

السجن لمن نهبوا خيرات البلاد وهربوها للخارج

لك الله يا وطني

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7
14 - كاعي الخميس 17 يناير 2019 - 21:03
ركزوا على التهم الموجهة لهؤلاء المناضلين وتمعنوا فيها، ولو تهمة واحدة واضحة وسقط بسببها ضحايا، كلها تهم اخترعها المخزن واعوانه في النيابة العامة ووافق عليها قضاتهم، يا مغاربة الحقوق تأخذ ولا تعطى.
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5
15 - الظلم ظلمات يوم القيامة الخميس 17 يناير 2019 - 21:04
بغينا من ((((( الدولة ))))) توزع علينا ثرواتنا وتوزع علينا الجامعات والمصانع والمعامل وتوزع علينا الصبيطارات في المستوى وسيارات الاسعاف جديدة وتوزع على المسؤولين النهابين الفاسدين مليون سنة ديال الحبس النافذ وخاصهوم يدوزوها في تزممارت وهكذا ممكن غادي نزيدو القدام وتتطور بلادنا .
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6
16 - الحريةلمعتقلي الحراكات الشعبية الخميس 17 يناير 2019 - 21:05
عودة موفقة من الباب الواسع إلى العهد البائد لسنوات الجمر و القهر و الرصاص ؛ هنيئا لكم ب"ديمزرواطية" التفرشيخ و التبواط و المعتقلات والسجون والأحكام الجاهزة الظالمة و القاسبة...و سقوط مدوي لسراب أطول انتقال ديمقراطي في تاريخ البشرية و المنتظم الدولي...
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4
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