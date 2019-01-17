24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)

  2. الأمن يفكك عصابة متخصصة في تزوير الدبلومات (5.00)

  3. مركز إعلامي يدين الاعتداء على صحافي هسبريس (5.00)

  4. الحركات الإسلامية والإساءة إلى الدين (5.00)

  5. وجبات المطاعم الشعبية .. "سموم قاتلة" وثقافة استهلاكية غائبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الوزير بنعبد القادر يمهد لإرساء مدونة "أخلاقيات الموظف العمومي"

الوزير بنعبد القادر يمهد لإرساء مدونة "أخلاقيات الموظف العمومي"

الوزير بنعبد القادر يمهد لإرساء مدونة "أخلاقيات الموظف العمومي"
هسبريس من الرباط
الخميس 17 يناير 2019 - 21:30

ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بحضور الأعضاء الرسميين للمجلس.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز محمد بنعبد القادر مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 التي تنكب الوزارة حاليا على أجرأتها، والتي تستند إلى مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة، مذكرا بالنقط الأربع المدرجة في جدول أعمال الجمع العام، والتي تتعلق بـ"إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وإصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي".

وطبعت أشغال هذا الجمع عروض ومناقشات انصبت حول سبل تطوير منظومة الوظيفة العمومية العليا، تبعا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنعقد يوم 27 فبراير الماضي، بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، وكيفية الارتقاء بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية على نحو يسهم في تعزيز حقوق الموظفين، وتحفيزهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.

وتميزت أشغال هذا الجمع العام بإغناء النقاش بخصوص المحاور الأربعة سالفة الذكر، من طرف عضوات وأعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ممثلي الموظفين والإدارة، واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات التي صادق عليها المجلس الأعلى، والمتضمنة في التقرير العام المرفق.

وبعد مناقشة جدول أعمال الجمع العام من طرف أعضاء المجلس، تم الاتفاق على دمج النقطتين المتعلقتين بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية في نقطة واحدة ضمن جدول الأعمال المذكور، إذ تم التوافق على اعتماد جدول الأعمال من ثلاث نقط، تتمثل في "مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا"، و"مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي"، و"إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".

وفي إطار دراسة النقطة الأولى، تم تقديم عرضين، الأول حول "مراجعة منظومة الوظيفة العمومية"، والثاني حول "إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا"، قبل أن يتم استخلاص توصيات من مناقشة العرضين، تمثلت في "اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام "الوظيفة" الذي يقوم على تدبير الكفاءات، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالته الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا".

وجاء ضمن التوصيات "التأسيس لوظيفة عمومية مهنية وفعالة وناجعة"، و"إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار نظام الجماعات الترابية وخصوصياته في اتجاه نظام موحد"، و"ضرورة وضع الآليات اللازمة لنقل المهارات بين الموظفين وتهييء الخلف بالوظيفة العمومية"، و"اعتماد التوازن بين الواجبات والحقوق والمساواة بين الجنسين كمبادئ أساسية في إصلاح منظومة الوظيفة العمومية"، و"تعزيز آليات التواصل مع الموظف ومع المحيط الخارجي في شأن الوظيفة العمومية ومختلف الأوراش المتعلقة بها"، و"ضمان الانسجام والتوازن بين مختلف الهيئات والأنظمة الأساسية الخاصة بها".

وسطّر المشاركون في النشاط ضمن التوصيات "العمل على إعادة الاعتبار للموظف وخلق أجواء ومناخ عمل ملائمين يشجعان على النجاعة والمردودية"، و"تثمين العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود"، و"ضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية"، و"ضرورة إدراج النقط المتعلقة بحركية الموظفين والنظام التأديبي في ما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية"، و"إرساء نظام عادل ومحفز لتقييم مردودية وأداء الموظفين بناء على معايير موضوعية، مع السعي إلى تحقيق العدالة الأجرية"، و"استلهام التجارب الناجحة في القطاع الخاص، لاسيما في ما يخص الجانب التدبيري، وذلك مع مراعاة خصوصية وجوهر المرفق العمومي، الذي يقوم على مبدأ المصلحة العامة".

وجاء في التوصيات أيضا "إحداث إطار لتقاسم التجارب الناجحة في مجال التدبير العمومي"، و"تدعيم رقمنة الخدمات العمومية، ما يخدم حاجيات المواطن ويساهم في تعزيز الشفافية ويوطد ربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"التسريع بتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري، لاسيما من خلال اعتماد التوظيف على المستوى الترابي"، و"التسريع بإصدار ميثاق المرافق العمومية"، و"التسريع بإصدار القوانين المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية، وبحوادث العمل وطب العمل والوقاية من الأمراض المهنية"، و"تخويل الموظف الأجرة كاملة خلال الاستفادة من رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ابن طنجة الخميس 17 يناير 2019 - 21:46
الكفاءة وحدها لا تكفي ان لم تكن مقرونة بأخلاق وأخلاقية المهنة ما نلاحظه هو ان الموظف والشرطي والطبيب واامهندس والتاجر ...الكل يرتشي ويغش في عمله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 17 يناير 2019 - 21:49
الموظف قبل أن يكون موظفا هو إنسان، هذا الإنسان نتاج بيئته و مجتمعه،
و الجميع يعرف أن المجتمع المغربي معطوب تنخره الأمراض الإجتماعية
و تغيب فيه قيم حقوق الإنسان و إحترام الآخر و قيم الإنضباط و أداء الواجب
و التفاني في العمل، و عليه مجتمع كهذا لن ينتج سوى موظف إنتهازي مستهتر غير منضبط يغش في أداء واجبه لا يحترم حقوق و إنسانية المواطنين، إلا من رحم ربك.
و هذه المدونة و غيرها لن تغير شيئا، هذا إذا إفترضنا أصلا أن الدولة فعلا تريد إرساء الأخلاقيات بالإدارات و المرافق التابعة للدولة و تريد للمواطن أن يحصل على حقوقه و وثائقه منها بكل سهولة و يسر، و في جو يضمن له كرامته و حقوقه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - حسن غ-ت الخميس 17 يناير 2019 - 21:51
علينا الانتهاء من عقلية الموظف و التوظيف و استبدالها بالتعاقد و العقدة المحدودة زمنيا اذ لا تستطيع الدولة ان تضمن ميزانية الموظفين الا بإثقال المواطنين الشغالين بالضرائب اي تسمين الموظف الغير منتج و ترييش العامل و البقال و الحمال و البناء الخ عن طريق الزيادة في الضرائب و الوظيفية هي الريع و الاختباء في المكاتب بلا شغل و هي الوظيفة مدى الحياة و لو بدون مهمة او وظيفة فائضة....يمكن استبدال الموظفين بالثقنية الحديثة كما تفعل جميع الدول المتقدمة و لا حاجة لجيوش من اشباه الموظفين من اجل تلقي راتب مريح علما انهم جميعا لهم مداخيل اخرى من عقارات و فلاحة و تجارة و مدارس خصوصية و سيارات اجرة و الرشوة و نهب الميزانيات...كيف يعقل الاحتفاظ بناس لا يفعلون شيئا غير النكت و الهضرة في الادارات و تقاعد كامل..اليوم حاسوب واحد يسير جامعة و اكاديمية بكاملها و مؤسسات كبرى و من اماكن بعيدة. لماذا لا نستعمل الانترنيت..في فرنسا ينقصون من اعداد الموظفين و لا يستبدلون اي متقاعد و الدولة في ازمة مالية نتيجة لميزانية الموظفين و تم تسريح ملايين الموظفين في اوربا و امريكا و تركيا الخ.يجب خوصصة القطاع العمومي فورا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
4 - fassi الخميس 17 يناير 2019 - 21:53
الموظف هو موظف كيفما كانت الإدارة اللتي ينتمي اليها لا تمييز بين الإدارات أو الموظفين الهدف أولا خدمة المواطن و الوطن و الاعتراف ان الموظف ليس مواطن من الدرجة الاستثنائية و لا يعلى على القانون أو المواطن !!! كما يجب مراجعة فقرة القانون اللتي تقول :إهانة موظف خلال اداء مهمته و اللتي يتم دايما استخدامها ضد المواطن المتذمر من الخدمة المتدنية للموظف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - موظف سجن الخميس 17 يناير 2019 - 21:54
السي الوزير الشعب و الموظفون خاصة اصحاب الصالير اقل من 5000 درهم ساخطين على الوضع .. لان المعيشة اصبحت لا تطاق نهائيا و الاجر لا يكفي... وانتم الذين تتقاضون الملاييين تتحدثون عن البروتوكولات والكماليات.. اين هي حقوق الموظف في لسكن وفي الادماج الذي قيل انه حق دستوري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - هشام الخميس 17 يناير 2019 - 21:56
فاقد الشيء لا يعطيه...حال الموظف في المغرب يبكي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - مسكوت الخميس 17 يناير 2019 - 21:58
واش كاين في هذا لبلاد غير الموظف صافي..الموظف مقهور في الاجرة وفي الادارة لي مافيها حتى كرسي مزيان ومع المواطن لي فاهم كلشي وهو مافهم والو..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - ERRIFI الخميس 17 يناير 2019 - 21:58
المغاربة یریدون اصلاح التعلیم والعدالة الاجتماعیة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - نونو الخميس 17 يناير 2019 - 21:59
من خلال ما ذكر ومن خلال هذه القوانين في حق الموظف نرى الوزير يروم لخلق روبوهات ادمية ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - موظف الخميس 17 يناير 2019 - 22:06
هناك موظفون بسلالم عالية بالجماعات لايريدون تعلم الكتابة ولو بصيغة word باقيين عاقلين على التسعينات خاص الرئيس اجيب كاتبة وهو يبقى يكتفي فقط بتحريرالمواضيع بالقلم وفي الاخير تاتصيبهم تايتهاتفو على المسؤولية فلدا يجب اخد بعين الاعتبار الكفاءة في الحاسوب لان الإدارة تتطور ،إدارة الكترونية رقمنة الإدارة لتقديم خدمات شفافة ونزيهة وجيدة والسرعة في الاداء للمرتفقين لان الإدارة الإلكترونية تتوضع حاجز بين المواطن والموظف هدا يؤدي الى تخليق الحياة العامة ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - rachidoc1 الخميس 17 يناير 2019 - 22:10
>> مدونة "أخلاقيات الموظف العمومي" <<


الأخلاق لا تُكتَسب بإصدار مدوّنة ...مع كامل الأسف

الأخلاق تكتسب بالتربية في البيت و الروض و المدرسة، و ليس في سن 25 أو 35 سنة فما فوق.
*
لست أدري هل لا زالت هنالك مادة في التعليم الإبتدائي تسمّى "الأخلاق"
أو مادة أخرى تسمّى "التربية الوطنية" ؟؟؟
*
ساعدوا أطفالنا على تعلّم معنى الرفق بالحيوان أولاً، لأن من يحترم حقّ الحيوان في العيش و حقّه في معاملة لائقة، لن يصعب عليه معاملة بني آدم بشكل لائق.
*
ركّزوا على التعليم و ليس على الإجتماعات التي تبدأ و لا تنتهي إلا بإصدار مدونات لا تسمن و لا تغني عن خُلُقٍ كريم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - متتبع. الخميس 17 يناير 2019 - 22:11
و"التسريع بإصدار ميثاق المرافق العمومية"، و"التسريع بإصدار القوانين المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية، وبحوادث العمل وطب العمل والوقاية من الأمراض المهنية"، و"تخويل الموظف الأجرة كاملة خلال الاستفادة من رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - موظف الخميس 17 يناير 2019 - 22:11
بمجرد انهائي قراءة هذا المقال .,احسست كانني في السويد ..ينظرون (بكسر الظاظ) لي انا الموظف ..اخلاقيات الموظف ههه مزيان بزاف...لكن اينكم من اختناقاته بسبب سياساتكم الفاشلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - تدبير الكفاءات.....!!!؟ الخميس 17 يناير 2019 - 22:16
ااسيد الوزير يقول : تدبير الكفاءات..؟
والكفاءات همشت امام مرءى ومسمع
الريءالعام والمجتمع المدني ونواب
الامة....! في مهزلة التعيينات في
المناصب العليا.....! " اعطيني نعطيك "
معيار التعيينات :
الزبونية.....!
القرابة.....!
الصداقة.....!
الموالاة للحزب......!
ضاربين عرض الحاءط :
المنافسة الشريفة على المنصب..!
و تكافؤ الفرص....!
والكفاءات التي تبارت على المنصب...!
والتي لها خبرة وتجربة قوية في
الميدان......!
تهميش الكفاءات بشكل متعمد
يضرب مصداقية الاحزاب في العمق...!
ااشي الذي جعل بعض النواب الغيورين اصحاب الضماءر الحية
ان يشكلوا لجنة للتقصي الحقاءق
في مهزلة هذه التعيينات في
المناصب العليا التي همشت الكفاءات
المشهود لها في الميدان....والتي
تبارت على المنصب بكل روح من
المسؤولية والانضباط.......!
واخيرا معالي الوزير :
المناصب العليا للكفاءات التي تستحقها.....!!!!؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - Miga الخميس 17 يناير 2019 - 22:18
الموظف الجماعي يعاني الحيف والتهميش خلافا لموظفي باقي القطاعات.الى متى سترجع الكرامة والعدالة لموظفي الجماعات الترابية والذين لهم علاقة مباشرة مع المواطنين اكثر من اي قطاع اخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - مغربي 2018 الخميس 17 يناير 2019 - 22:20
سي الوزير ، عفاك ايلا مادير معاك شي مدونة أخلاقيات المنصب : للوزراء والبرلمانيين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - Adam الخميس 17 يناير 2019 - 22:32
بنعبد القادر لن يستطيع اصلاح الادارة مهما نظر ونظر( بالنصب والشد )..بنعبد القادر وحكومة الباجدة تحتاج الى ضغط المتربول والبنك الدولي ..حتى تنبطح للاصلاح كما انبطحت لاقرار الساعة الصيفية المشؤومة ..وهو ما نجح فيه بنعبد القادر وجماعة اخوان الندالة والتعمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - ملاحظ الخميس 17 يناير 2019 - 22:37
على رؤساء الجماعات الترابية الاخد بعين الاعتبار الاقدمية ، الكفاءة ، المردودية والنزاهة و التفاني في خدمة المواطن في التراقي بالنسبة للموظف - ة - وتكمين القريب - ة - من التقاعد من ذلك فلا يمكن ترقية موظف شاب امامه مشوار طويل واستثنناء موظف على ابواب التقاعد . قبل البث النهائي في الترقية يجب احداث لجنة والاطلاع على المجهودات المبدولة بدل الانتماء السياسي ...
ولكم واسع االنظر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - نور الخميس 17 يناير 2019 - 22:37
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز محمد بنعبد القادر مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021
العنصر البشري و الصحة و السكن و التأهيل البيئة ...... بالهيئات العليا لتنزيل الاصلاح .
الخوت الموظف منذ الفين و احدى عشر و الاقتطعات ولا سنتيم زيادة اللهم ارتفاع تكلفة الحياة .
الهيئات النقابية منبودة
الكل يرمي بكرة الثلج الى نهاية الولاية2021 عشر سنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.