مؤسسة محمد السادس تواصل دعم أسرة التعليم

هسبريس من الرباط

عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الخميس بالرباط، اجتماعها الثالث منذ تشكيلها في يونيو المنصرم، ترأسه سيدي يوسف البقالي، رئيس المؤسسة، وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم حصيلة الإنجازات خلال 2018 ومناقشة خطة العمل لسنة 2019.

وقال بلاغ توصلت به هسبريس إن "سنة 2018 عرفت عدة أحداث بارزة في تاريخ المؤسسة تتمثل في تجديد هيئاتها المكلفة بالحكامة، من خلال تعيين الملك محمد السادس سيدي يوسف البقالي رئيسا للمؤسسة وتشكيل لجنتها المديرية، والمصادقة على مخطط عمل للعشرية 2018-2028، وتقديم المخطط أمام الملك محمد السادس في 17 شتنبر 2018".

ويهدف المخطط، حسب البلاغ، "إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الحالية وإحداث خدمات جديدة وتقريبها من أزيد من مليون شخص ينتمون لأسرة التعليم"، مشيرا إلى أنه "خلال السنة الأولى من هذا البرنامج، حققت المؤسسة عدة إنجازات، من بينها بدء العمل بعقد جديد للإسعاف والنقل الصحي الذي يوفر عدة امتيازات، من بينها منحة التعزية التي تقدم كمساعدة مالية في حالة وفاة المنخرط أو زوجه أو أحد أبنائه".

وأشار البلاغ إلى "تعميم الاستفادة من منحة (استحقاق) لتشمل كل أبناء المنخرطين الحاصلين على الباكالوريا بميزة حسن جدا"، و"توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تضم تخفيضات جديدة على التنقل عبر القطار المكوكي السريع والبراق"، و"دعم إنشاء 8 نوادي القرب بقيمة مالية قدرها 4 مليون درهم".

وأكد البلاغ "تعديل وتعزيز خدمة منحة الحج من خلال الرفع من قيمة الدعم من 24.500 إلى 35.000 درهم، بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم الأجرية 9 فما تحت، وتعميم الاستفادة من المساعدة لتشمل الموظفين المرتبين في السلم 10 أو ما يماثله البالغين من العمر 64 سنة حيث يحصلون على مبلغ 25.000 درهم".

وذكر المصدر ذاته أنه "بالموازاة مع مجهوداتها لتفعيل مخططها العشري، قامت المؤسسة أيضا بدعم القروض لفائدة 4300 مستفيد لامتلاك سكنهم الرئيسي، وإطلاق عملية بيع شقق المركب السكني الذي أنشأته بمراكش لفائدة منخرطيها، وافتتاح المركب السياحي زفير بمراكش الذي يتوفر على طاقة استيعابية تقدر بـ700 سرير".

وعن السنة الجارية، أشار البلاغ إلى أنها "ستكون سنة المشاريع الكبرى"، حيث وضعت المؤسسة برنامج عمل أعطيت فيه الأولوية لـ"الاستمرار في تقديم خدمات الاحتياط الاجتماعي: التغطية الصحية التكميلية، صندوق الدعم الطبي، الإسعاف والنقل والصحي ومنحة التعزية"، و"اقتناء وحدتين متنقلتين للفحص الطبي والكشف المبكر عن الأمراض بالمناطق النائية بالمملكة"، و"وضع نظام جديد للمساعدة على اقتناء السكن لفائدة 100.000 مستفيد جديد"، و"إحداث صندوق القرض الاجتماعي لفائدة المنخرطين ومنح أولى المساعدات لـ 15.000 شخص"، و"منح الدعم لفائدة 28.000 طفل من أبناء المنخرطين المتمدرسين بالتعليم الأولي"، و"البدء في بناء 10 مدارس جديدة للتعليم الأولي".

وجاء ضمن المشاريع أيضا "الشروع في إنجاز مراكز سوسيو-ثقافية بكل من وجدة وفاس ومكناس ومراكش"، و"افتتاح 3 مركبات سياحية بكل من الجديدة وأكادير وإفران"، و"تهيئة وتجهيز مركزين للاصطياف بأزمور والسعيدية، بدل المخيمين"، و"دعم إنشاء 10 نوادي القرب جديدة بشراكة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم".

وأشار البلاغ إلى أنه "في ختام أشغال الدورة، صادقت اللجنة المديرية على المشاريع سالفة الذكر بالإجماع وعلى الميزانية المخصصة لها؛ كما نوهت بمجهودات المؤسسة لتحسين الظروف الاجتماعية للأستاذ وتمكينه من أداء مهامه في أحسن حال مساهمة بذلك في الورش الوطني لإصلاح المنظومة التعليمية".