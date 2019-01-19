محاكمة رمزية: الإعدام عقوبة لا إنسانية وحشية

هسبريس - أمال كنين

أصدر حقوقيون ومختصون "حكما قضائيا" يقضي بأن قضية إلغاء عقوبة الإعدام ليست مسألة خلافية، بل هي مسألة "ضعف وعي سياسي وحقوقي لدى المسؤولين وسوء فهم عميق للدستور منهم وامتناع مؤسف له لعدم تفعيل قواعده ، ومنها المواد 20.21.22 وغيرها، من قبلهم وعدم انتعاش حركة تسريع جريئة للملائمة".

الحكم، الصادر عن محاكمة رمزية انعقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، أشار إلى أن "عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية وحشية وضاربة في الجهالة والجاهلية والتخلف حان الوقت لحذفها نهائيا من المنظومة الجنائية"، قائلا إنها "غير رادعة ولا علاقة لها بنظام سياسة جنائية حديثة ترنو حماية المجتمع بعيدا عن إثارة روح الانتقام وثقافة الثأر".

وأعلن الحكم أن خطورة الجريمة ومنبعها لا بد من محاربته بمقاربة سوسيو حقوقية وثقافية وبغطاء سياسي ديمقراطي مؤصِل لدولة القانون وثقافة حقوق الإنسان، "مع ما يتطلب ذلك من نشر الوعي المجتمعي القائم على المساواة والتضامن مع عدالة اجتماعية وتوزيع عادل لثورات البلد دون محسوبية وزبونية"، يضيف الحكم.

وأكدت المحكمة أن لمؤسسات المجتمع المدني والحقوقي ولحركة المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام مجموعة من المهام في الحال والمستقبل لمواصلة المرافعة أمام كل الجهات والسلطات لحثها على اتخاذ كل المبادرات والإجراءات التشريعية والإدارية من أجل الوصول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أن "للسلطات العمومية تنفيذية وتشريعية وقضائية مسؤوليات كل في نطاق اختصاصه لإقامة نظام عدالة جنائية تقطع مع فكرة وإيديولوجية العقاب الشاق والقاسي والحاط من الكرامة مثل عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة".

وشدد الحكم على أن للنيابة العامة بالمغرب أدوارا لا بد من أن تضطلع بها مؤسساتيا وقضائيا من خلال الاجتهاد، وفي انتظار إلغاء عقوبة الإعدام تشريعيا، "على إبراز مخاطر عقوبة الإعدام وعدم فعاليتها في محاربة الجريمة مع الحرص على مراقبة أماكن الاحتجاز والتي يوجد بها المحكومون والمحكومات بالإعدام ومن خلال مراقبتها لإجراءات وظروف البحت التمهيدي لكي تتم دون ممارسة أية أشكال من الضغط والإكراه والتعذيب ضد المشتبه فيهم".

وحسب المصدر نفسه، "حان الوقت لكي يوضع حد للاعتقال التحكمي ضد من سقط تنفيذ العقوبة في حقهم وجلهم بعد مضي أكثر من 15 سنة من صدور الحكم النهائي في حقهم ومن واجب النيابة العامة وواجب مؤسسة السجون إثارة الموضوع ورفع حالة الاعتقال عنهم"، مؤكدا "على ضرورة تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة محددة المدة من خلال عرض لوائح المحكومين في إطار العفو، وذلك في انتظار إلغاء الإعدام نهائيا".

ويؤكد الحكم أنه "حان الأوان لأن يستشعر القضاء الواقف والجالس بخطورة العقوبة وآثارها على المحكومين وعلى أسرهم، وأن يستشعرا خطورة الخطأ القضائي ولو بنسبته الضئيلة، وله في ذلك أمثلة عديدة ثبت منها أن أحكاما بالإعدام نفذت بناء على سوء تقدير حجة إثبات، أو تأويل شهادة، أو ضعف البحث، أو كذب الشهود، وغيرها من الأسباب التي سقط القضاء بسببها في سوء الحظ وانتهى بالحكم وبتنفيذ الإعدام دون أن يتمكن أحد من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ".