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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يدعون إلى "جهاد قانوني" لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة

حقوقيون يدعون إلى "جهاد قانوني" لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة

حقوقيون يدعون إلى "جهاد قانوني" لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 18 يناير 2019 - 16:00

دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مختلف القوى الحية والمجتمع الحقوقي بالمغرب إلى تكثيف الجهود من أجل الضغط في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، وذلك بحذفها من القانون الجنائي، بعد أنْ تم توقيف تنفيذها منذ سنة 1993.

عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، دعا، في كلمة باسم الائتلاف في الجلسة الافتتاحية لجمعه العام المنعقد اليوم بالرباط، إلى "جهاد حقوقي وقانوني لإلغاء عقوبة الإعدام، إعمالا للفصل 20 من الدستور الذي ينص على أنّ الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان".

وفي الوقت الذي ما زال المغرب يمتنع عن المصادقة على بروتوكول الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، اعتبر الجامعي أنَّ حضور محمد أوجار، وزير العدل، الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام "هو فتْح صفحة سياسية وحقوقية تجُبّ ما قبلها".

الجامعي دعا وزيرَ العدل إلى الوقوف في صف المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، وإدماج هذا الإلغاء في الدستور، "لكي لا يسهُل على أي كان أن يقوم بمناورة باسم عقيدة أو إيديولوجية ما، لإعادة العمل بهذه العقوبة".

ويُعلّق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام آمالا عريضة على وزير العدل الحالي، لإلغاء عقوبة الإعدام؛ فقد قال الجامعي، مخاطبا أوجار: "أنتم لديك ثقافة حقوقية، وتجربتكم في المجال الحقوقي ستتلاقى مع ما يطمح إليه مناضلو الائتلاف لوضع إلغاء عقوبة الإعدام في صُلب الحقوق المنصوص عليها في الدستور".

واعتبر الجامعي أنَّ هناك مؤشرات دالّة على رغبة الدولة في إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها الجنائية، مشيرا في هذا الإطار إلى الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في مؤتمر مراكش لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها إلى توسيع النقاش حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إقدام الملك على العفو على عدد من المحكومين بالإعدام، مضيفا "هناك إرادة سياسية تدفع المحافظين إلى مراجعة مواقفهم".

ويبدو أنَّ مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يسير نحو التحقق؛ فقد أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنّ المجلس "سيصطف بكل وضوح مع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، ودعم النهوض بالحق في الحياة، بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان".

بوعياش، التي وضعت مضمون الفصل 20 من دستور 2011 الذي ينص على أنّ الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، انتقدت بشدّة تردّد الدولة في إلغاء عقوبة الإعدام، قائلة "هناك تردد كبير في تفعيل الفصل 20 من الدستور، وبالتالي الإبقاء على عقوبة الإعدام"، داعية إلى عقد حوار وطني "من أجل فكّ عُقدة هذا التردد".

في هذا الإطار، قال شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مستعدة لرعاية حوار موسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، واضعا شرْط أنْ يشارك في الحوار "أصحاب الرأي لا أصحابَ المواقف، لأنه بعد الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة إمليل، لو أجري استطلاع رأي لكانت الأقلية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أقلّية قليلة جدا، ولكانت النتيجة كارثية".

وأضاف بنيوب أنّ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تلتزم بتوفير أجواء حوار رصين حول إلغاء عقوبة الإعدام، يُشرف عليه المجتمع المدني، ويشارك فيه أهل الرأي والاختصاص قصْد التناظر، مشدّدا على أنّ الحوار يجب أنْ تُقدّم فيه أوراق مكتوبة ومعلّلة بمختلف النصوص القانونية والدستورية وغيرها، وأنْ يكون المشاركون فيه من الخبراء القانونيين والأساتذة الجامعيين والحقوقيين والمختصين في المجال الجنائي.

ويبدو أنّ المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون تسير نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، إذ قال ممثل رئاسة النيابة العامة "إننا نستحضر المصلحة العليا للجميع بنفَس حقوقي، وسنتوجه إلى قضاة النيابة العامة بالتطبيق السليم للدستور، وجعلها منهاجا"، لافتا إلى أنّ التوجه العالمي يسير نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

من جهتهما، عبّر كل من سفير سويسرا وسفيرة النرويج بالمغرب عن دعمهما للجهود التي يبذلها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في سبيل إلغاء هذه العقوبة، وقال سفير سويسرا إنّ عقوبة الإعدام "لا تضرب فقط حق الإنسان في الحياة، بل هي إهانة للكرامة الإنسانية"، معتبرا أنّ الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام "سيكون خطوة جديدة في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب".

واعتبر المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أنّ هذه العقوبة لا تؤدّي إلى تقليص نسبة الجريمة، وقال منسق ائتلاف المحامين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إن القول "عقوبة الإعدام تُستغل للانتقام السياسي، وليس إدماج الجناة في المجتمع"، معتبرا أنّ إلغاء هذه العقوبة "يتطلب منا عملا شاقا، لغياب الإرادة السياسية لإلغائها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - محمد انا الجمعة 18 يناير 2019 - 16:12
هنيءا لكم الترافع على الغاء الاعدام ودمتم خير الناس للدفاع عن الاجرام والمجرمين ان الله يمهل ولا يهمل .
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60
2 - yaaaaaaaaadris الجمعة 18 يناير 2019 - 16:12
إذن سارعوا ، و نصِّبوا فريقا من المحامين الدوليين ، حتى لا تصدر المحكمة بإعدام مجرمي" شمهروش "
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48
3 - lolo الجمعة 18 يناير 2019 - 16:13
لا لالغاء عقوبة الاعدام من انتم حتى تنادون بالغائها هناك اشخاص قاموا بجرائم جد جد بشعة يستحقون هذه العقوبة نتمنى من هؤلاء الاشخاص الذين يسمون انفسهم حقوقيين التزام الصمت ايدخل سوق راسهم
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46
4 - هلال الجمعة 18 يناير 2019 - 16:13
من أنتم كي يلغى حكم الإعدام، هناك مجرمون و إرهابيين يستحقون أكثر من الإعدام و خير دليل واقعة شمهروش.
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48
5 - تاءه الجمعة 18 يناير 2019 - 16:15
بالعكس يجب تفعيل عقوبة الاعدام في حق مرتكبي بعض الجراءم لان العبرة بالخواتيم والانسان العربي عنيف بطبعه ولايردعه سوى العقوبات الجزرية المناسبة والعقوبة يجب ان تكون من جنس العمل المرتكب مغتصبو الاطفال والشيخ والعجزة والقتلة وناشرو الفتن والدعر والخوف بين الناس هل يجب مكافءتهم بغير الاعدام
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29
6 - خالد الجمعة 18 يناير 2019 - 16:15
قال سبحانه وتعالى. لبسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. معناه من قتل نفسا بغير حق يقتل وبدالك يقل القتل لأن كل من يعلم أنه سيقتل لن يتجرأ على القتل وأيضا أن قتل ثم حكم عليه بالقتل فأهل المقتول الأول سيرتاحون وبدالك لايطلبون بالانتقام. وكل هدا ينفده القانون وليس الأفراد.
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21
7 - الدكتور محمد حسن الحوتي الجمعة 18 يناير 2019 - 16:16
الحقوقيون يجب اولا ان يطالبوا باصلاح قانون الوظيفة العمومية الذي اكل عليه الدهر وشرب وهو مرقع وكمثال صارخ وضعية الدكاترة الباحثون بالوظيفة العمومية والدين ليس لهم اطار خاص بهم
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7
8 - بيضاوي الجمعة 18 يناير 2019 - 16:16
يوميا نسمع عشرات القتلى بدون سبب وادا الغيت عقوبة الاعدام التي هيملغية اصلا فالنصلي صلاة الجنازة على ارواحنا من الان وبعد سنة سيقولون كان يعيش هنا شعب اسمه المغاربة
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20
9 - بنت البلاد الجمعة 18 يناير 2019 - 16:16
مع كثرة الجرائم في بلادنا و بشاعتها ما زال هناك في المجتمع المدني من يحارب عقوبة الإعدام ؟ و كيف لمجتمعنا أن يرتقي و بيننا وحوش بشرية لا تمنعها القوانين و لا الدساتير من اقتراف أبشع الجرائم في حق البشرية ؟
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19
10 - الدكالي الجمعة 18 يناير 2019 - 16:17
هده الجمعيات هل ثمتل الشعب المغربي حتى تفرض علينا توجهاتها المشبوهه المموله من المنضمات الماسونيه الشيطانيه ! قرار الغاء او اقرار عقوبه الاعدام يعود للشعب ، ولكي نقفل هدا اللغط يجب القيام باستفتاء وطني شعبي !!! عندها لتبحت هده الجمعيات على قضيه اخرى تعمل عليها ! عقوبه الاعدام ضروره ملحه ضد تجار المخدرات و القتله و الارهابيين و مغتصبي الاطفال !!!
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17
11 - abd الجمعة 18 يناير 2019 - 16:18
واش هاد التناقض واش داك النهار فجريمة شمهروش كنتوا كطالبو بعقوبة الإعدام ودابا كتقولو خاصها تلغى وكان كنتو كتفكرو فمصلحة الشعب رآه خاصها تبقى باش حتى واحد مايسخن عليه راسو ويقتل
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16
12 - جمعيات حقوق المجرم الجمعة 18 يناير 2019 - 16:20
والذي إغتصب طفلك وززجتك وقتلهما فماهي عقوبه ؟ لا يمكن ان نلغي عقوبة الاعدام بل يجب أن نطالب أن تطبق وفي ساحة عمومية.
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20
13 - جواد ابير الجمعة 18 يناير 2019 - 16:20
لست أدري هل عنذما يتم لا قدر الله قتل أحد أقارب الذين يريدون إلغاء عقوبة الإعدام سيكون لهم نفس الرأي أم سيكون العكس؟
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14 - Hanane الجمعة 18 يناير 2019 - 16:20
هؤلاء المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، هل سيبقون على نفس الطلب إذا كانت بناتهم أو أخواتهم، او أمهاتهم مكان السائحتين اللتان تم اغتصابهما وذبحهما، والتمثيل بجثتهما؟؟!
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15 - mataf الجمعة 18 يناير 2019 - 16:22
celui qui tues volontairement doit etre tué.
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16 - ADAM الجمعة 18 يناير 2019 - 16:22
و الحقوقيون سيروا أتكمشوا عقوبة الأعدام يجب أن تعود الى التطبيق و بأنواع مختلفة و أقول لكم واش ما كاتحشموش حتى تطالبوا بألغاء العقوبة ألم يكفيكم أزهاق الأرواح التي ينفدها المجرمون
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17 - ام رضا الجمعة 18 يناير 2019 - 16:22
يجب تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب لانه حقا فيه بشر تستحق الإعدام كقاتلين السائحتين والمتحرشين بالأطفال وغير ذلك
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18 - ana الجمعة 18 يناير 2019 - 16:26
الاجرام في المغرب حطم الرقم القياسي رغم عقوبة الاعدام فما بالك بدون اعدام.
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19 - مغربي من أمريكا الجمعة 18 يناير 2019 - 16:28
نحن في حاجة ماسة إلى جهاد قانوني لمحاربة الفساد ونهب الثروات،جهادقانوني لمحاربة الرشوة والظلم وقهر المواطنين.
جهاد قانوني لنتساوى جميعا أمام الدولة وإداراتها.
وجود الإعدام من عدمه،لن يفيدنا في شيء.
وفروا تعليما غير طبقي وقضاء عادل وصحة في متناول الجميع وفرص شغل لجميع الشباب الذين قتلهم القهر والظلم.وعندما تنتهوا من هذا الجهاد الأكبر،سترون أنكم لن تحتاجوا لأي جهاد ضد الإعدام،إذ سيقوم الإعدام بإعدام نفسه.
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6
20 - أبرهيم من الالصحراء الجمعة 18 يناير 2019 - 16:28
أعوذ بالله هؤلاء لا يخافون من الله ولا يعتبرون الشعب المغربي شعب مسلم والمسلم لايحكمه إلا شرع الله .
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين .
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8
21 - محمد المغربي الطانطاني الجمعة 18 يناير 2019 - 16:29
فعلاً يجب إلغاء عقوبة الإعدام لتسود الفوضى في كل البلاد.
ويجب البدء من أبطال شمهروش و أمثالهم لتشجيعهم على المزيد من الإجرام.
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8
22 - المشجعون على الإجرام الجمعة 18 يناير 2019 - 16:29
عندما تلغى عقوبة الإعدام سيفتح الباب على مصراعية أمام المجرمين والقتلة وستنتشر جرائم "شمهاروش" بالجملة. وبالتالي لن يلجأ أهل القتيل أو المقتول إلى القضاء بل سليجأ كل واحد إلى الانتقام وأخذ حقه بيده بعدما يتأكد أنه سيقضي سنوات هادئة في إحدى السجون من درجة خمسة نجوم بالمجان والإفلات من العقاب الحقيقي.
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23 - CHAHID الجمعة 18 يناير 2019 - 16:30
إلى السيد عبد الرحيم الجامعي أقول لك القصاص هو الأصل و عقوبة الإعدام يجب أن تنفد في أي إنسان ارتكب جريمة قتل و سننزل إلى الشارع لنطالب بتطبيق أحكام الإعدام أنتم ستخضون جهاد قانوني حسب قولكم و نحن سننسف أي جهاد لأن كلمت جهاد تأتي لاتبات حق لا ظلم و كلمت جهاد تعني الموت في سبيل شئ أنت استشهدت بكلمت تحمل في طياتها الموت كيف سنعاقب من خان الوطن و باعه للعدو أن يبقى في السجن يأكل و يشرب من ضرائب المغاربة عار عليكم اتقوا الله في أنفسكم و في وطنكم
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24 - رشيد الجمعة 18 يناير 2019 - 16:31
بالله عليكم بأي حق انتم تريدون ان تمنحوا الحق في الحياة للقتلة والمجرمين ازهقوا ارواح بريئة
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25 - قانوني الجمعة 18 يناير 2019 - 16:32
إن المغرب فد الغى عقوبة الإعدام بطريقة غير مباشرة
وذلك من اجل إرضاء الجميع.
بحيث يحكم بالإعدام ولكن لا ينفذ ومع مرور الايام يتحول حكم الإعدام الى المؤيد ومن بعد الى المحدد
إلى ان يصل الى العفو.
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2
26 - الإعدام لمن يستحق الجمعة 18 يناير 2019 - 16:32
حرب قد استعرت ضد الإسلام من بني جلدتنا أيها العلمانيون الإعدام شرعه خالقنا لان له ايجابيات اكثر من السلبيات فالمغرب وصل الحضيض بدون إعدام من يستحق الإعدام فالجرائم التي تقع في الوطن فاقت الريف تقطيع الرؤوس والتشرميل والسيوف في واضحة النهار لو كان هناك عدل وإنزال عقوبة الإعدام على من يستحقها اتركنا أبوابنا ليلا مفتوحة لكن طرهاتكم بحقوق الحيوان هي من أوصلتنا للحضيض
الا ترون أن أكبر قوة في العالم لا زالت تطبق الإعدام على من لا يستحق العيش فوق الأرض تكلموا على التهميش في جبال الأطلس تكلموا على المغرب المنسي تكلموا على نهب أموالنا وبا تتكلموا بلسان اسيادكم فالغرب اذا تخلى على الإعدام فإن مواطنيه يستحق العيش منذ ثلاثين سنة وانا أقطن في إحدى الدول الغربية ولم أرى ولو جزء قليل مما يقع في بلاد المستسلمين ياجلالة الملك انت الناهي ولك ولينا أمرنا فأنت من يستطيع وضع حد لهؤلاء المنتهكين لحقوق الشرع اللهم أني بلغت فاشهد الإعدام لمن يستحقه وأولهم هاذه المنظمات المزيفة
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1
27 - عثمان ابن عفان الجمعة 18 يناير 2019 - 16:34
يجب تطبيق احكام اللّٰه القتل بالقتل والسارق تقطع يده والزاني والزانية مائة جلدة لم اقل شيئا وانما قلت ما قال اللّٰه في كتابه العزيز. صدق كلام اللّٰه والسلام
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3
28 - عمر الجمعة 18 يناير 2019 - 16:34
السلام عليكم ....أقول للسيد الجامعي عبد الرحيم ان الحق في الحياة وحقوق الإنسان التي يطبل بها ....هي تكفل أيضا الحق في الحياة للضحايا الممارس عليم جريمة القتل العمد .....فما ذنب المقتول المحروم من الحياة ؟؟؟ مثال لازال في ذاكرتنا الحدث مؤسف جدا المتمثل في قتل الساءحتين الاجنبيتين وما لذلك من تأثير على سمعة المغرب واقتصاده السياحي ....ومن جهة أخرى فإن إعدام القاتل المجرم جاء به الإسلام ديننا الحنيف الدي يسمو عن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و الدستور الذي يطبل بهما السيد الجامعي ورفاقه ؛ كما أن القتلة المحكوم عليهم بالإعدام يعيشون بالسجون 5 نجوم على حساب دافعي الضراءب
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4
29 - فرحات الجمعة 18 يناير 2019 - 16:34
لا حق لكم في إلغاء حكم الإعدام مهما كانت مبرراتكم .إضرام عمدا قتل أحد الأصول. هؤلاء الذين يدعون انهم حقوقيون أن يتركوا الأمور للقضاء
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