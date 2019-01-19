الأندية المدرسية تراهن على إسهام الفيلم التربوي‬

أيوب صدور من تطوان

قال فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، إن الفيلم التربوي آلية يمكن الاعتماد عليها في بناء التعلم وتلقين الدروس داخل حجرات الفصل الدراسي وتمرير مجموعة من القيم الدينية والإنسانية والوطنية للناشئة عبر الصورة.

وأضاف أرواضي أن السينما بشكل عام والفيلم التربوي خاصة بإمكانهما الإسهام في التعلم والتمدرس وسط الفضاء التربوي، وغرس الثقافة السينمائية عند المتمدرسات والمتمدرسين.

كلام أرواضي جاء على هامش الملتقى الإقليمي للأندية السينمائية المدرسية الذي احتضنته "الحمامة البيضاء"، الجمعة، وسط حضور لافت للمخرج السينمائي محمود افريطس، وإينس لوبيز، عن المعهد الفرنسي، بالإضافة إلى أحمد حسني، رئيس جمعية مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ونور الدين بندريس، مدير مهرجان ذاته.

الموعد المنظم تحت شعار "السينما المدرسية، إبداع.. صورة ومعنى" عرف مشاركة الأندية السينمائية بالمدارس التعليمية بمديرية تطوان، وتخللته مجموعة من العروض، ألقاها ضيوف الملتقى حول أهمية السينما المدرسية كمجال للاشتغال على مجموعة من القيم الوطنية والدينية والإنسانية.

وشدد المسؤول الإقليمي، في تصريح لهسبريس، على أن الملتقى كان مناسبة لإطلاق مسابقة zoom école الخاصة بإنتاج الفيلم التربوي، مشيرا إلى أن الموعد يراهن على تأسيس 40 ناديا سينمائيا بهدف توسيع القاعدة وتخليق الحياة العامة وخلق فضاء للتنافس في إبداع الصورة في هذا المجال.

وأكد المتحدث ذاته أن الأوراش التكوينية سيشرف عليها شركاء الملتقى من أجل تمكين التلاميذ من الكفايات الأساسية لاكتساب المهارات والقدرات على الإبداع في الفن السابع.