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الرئيسية | مجتمع | باحث مغربي: انتشار القوافل الإحسانية يعزز ثقافة التسوّل والاتكالية

باحث مغربي: انتشار القوافل الإحسانية يعزز ثقافة التسوّل والاتكالية

باحث مغربي: انتشار القوافل الإحسانية يعزز ثقافة التسوّل والاتكالية
هسبريس- مصطفى شاكري
السبت 19 يناير 2019 - 10:00

بحلول كل فصل شتوي تُبادر عشرات الجمعيات الخيرية إلى شق جبال الأطلس بهدف تقديم المساعدة إلى الساكنة التي تعيش الأمرين خلال هذه الفترة، صعوبة الطقس البارد والمعاناة مع ظروف العيش اليومية، نتيجة انعدام أبسط شروط العيش الكريم، لا سيما الجمعيات ذات التوجه الإسلامي المسنودة بخطاب الإحسان الديني، إلا أن العديد من الفاعلين المحليين يعارضون هذه القوافل الإحسانية، لأن "الدولة تتكئ عليها من أجل ترويج هذا النوع من الخطاب، ومن ثمة التملص من توفير حقوق هذه الفئة بما يكفله الدستور".

وتُوجه العديد من الانتقادات إلى القوافل الإحسانية، التي تكاثرت بشكل كبير بعدما تحولت إلى حديقة خلفية للصراعات الحزبية، وتصريف خطابات دينية وسياسية معينة، حيث يؤكد العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أن "المساعدات الخيرية توجه للاجئين والمُستعمرين، وليس للمواطنين الذين يتمتعون بالجنسية المغربية، وما تفرضه من توفير للحقوق الأساسية، مقابل الضرائب التي تؤديها هذه الشريحة للدولة".

وتتساءل الفعاليات ذاتها عن الدور الذي تلعبه الدولة في تنمية مناطق "المغرب غير النافع"، مؤكدة أن "المساعدات ذات الطابع الإحساني ليست سوى مهدئ مؤقت للأزمات التي تعانيها المناطق الجبلية بالمغرب، لأنها تغرس في نفوس الساكنة فكرة القناعة بهذه المساعدات بدل أن تحصل على كامل حقوقها الدستورية، على اعتبار أن المساعدات تكون في فترة الكوارث الطبيعية فقط".

وفي هذا الصدد، يقول كريم اسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، "يجب أن نميز بين أنظمة التطوع والإغاثة، التي يمكن أن تدخل في إطار تعزيز قيم التضامن الإنساني المرغوبة، وأنظمة الحماية الاجتماعية لأشخاص في وضعية هشاشة، فالإغاثة والدعم المباشر والصدقات من المفروض أن تكون في إطار تدبير الأزمات الفجائية الاستثنائية غير المتوقعة، كالكوارث الطبيعية والحروب مثلا، لكن أن تصبح مقاربة الإغاثة والمقاربة الإحسانية سياسة عمومية فهذا إشكال كبير يبرز عجز وتنصل مؤسسات الدولة، فقد وصلنا إلى درجة مأسسة ثقافة التسول والاتكالية وتعزيز وتوسيع ثقافة الصدقة والإحسان والاستجداء".

وأضاف اسكلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشكل الأكبر هو عندما تصبح الثقافة الإحسانية مترسخة في مخيال المجتمعات على اعتبارها ممارسة مقدسة لا يمكن مساءلتها، وأصبحت تساهم في الرأسمال الرمزي والديني للأشخاص أو ترتبط بالجزاء الأخروي، لكنها في حقيقة الأمر هي نوع من "الإيدز" أو ما يمكنه أن نسميه "داء فقدان الفعالية المجتمعية"".

وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن "الأعمال الإحسانية غالبا ما تقتصر على أنشطة تزيد الفقير أو المحتاج فقرا، وفي ارتباط دائم بصاحب الصدقة. لماذا لا نجد، مثلا، مبادرات إحسانية لإنشاء مدارس أو مؤسسات تكوينية أو مشاريع مدرة للدخل للشباب أو للنساء الأرامل أو الأشخاص في وضعية إعاقة؟، وعوض توزيع مبلغ مالي على عشرات الأفراد، لماذا لا يمنح هذا المبلغ مجتمعا لشخص أو أسرة واحدة لتبدأ به مشروعا؟ لماذا تقل مبادرات تبني تمدرس أطفال وتلاميذ أو طلاب في وضع هشاشة؟. بتعبير آخر، لماذا تكون مبادرات الإحسان التي تساهم في تمكين الإنسان أقل من تلك التي تخفي رغبة في إبقاء الممنوح مدينا دائما للآخر، وفي حاجة إليه دائما؟".

وأبرز الفاعل المدني أن "قيم التضامن والتعاون لا يجب أن تنسينا أن توفير الحقوق للمواطنين مسؤولية من مسؤوليات الدولة، فعليها أن تعمل دائما على تجديد وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية حسب تطور المجتمع، بما فيها حماية المشردين والأرامل والمتخلى عنهم والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة والمتقاعدين والأطفال والنساء، أي جميع الأشخاص في وضعية هشاشة أو صعوبة بشكل عام".

وختم رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة تصريحه قائلا: "إلى جانب انتقادنا المقاربة الإحسانية من الجانب الحقوقي، يمكن انتقادها أيضا من الجانب الديني، على اعتبار أن بناء المدارس والمعاهد ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي هي أيضا صدقات جارية، والصدقة لا تقتصر فقط على بناء دور العبادة، وعلى اعتبار القياس أيضا على "حجوا" إلى الفقراء بأموالكم قبل أن تحجوا إلى بيت الله بأبدانكم، فهي أتوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - N.H السبت 19 يناير 2019 - 10:17
إنتشار الفقر و البطالة و إنعدام فرص الشغل و تهريب ثروات البلاد هذه الأفعال الشيطانية التي تعزز التسول و سير خلي داك لبحث ديالك لراسك و لا تنسى أنه تم تصنيف المغاربة مؤخرا من أبخل شعوب العالم حتى لو تسولت لن تستفيدا شيئا
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6
2 - الهواري السبت 19 يناير 2019 - 10:18
ما تبقى لنا من قيم العطاء و المشاركة تريدن ضربه تحت مسمى لا هذه مجرد اتكالية لا عذرا هاته مجرد أنانية و جشع.
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3
3 - سميح القاسم السبت 19 يناير 2019 - 10:23
السلام عليكم
الدولة هي المسؤولة عن تفقير و تجويع الشعب المغربي ، عن طريق التهرب الضريبي و سياسة الاستدانة و الفساد واحتكار الاقتصاد ، من طرف بعض العائلات ، و التدلل و الخنوع لماما فرنسا ، لدلك التضامن واجب بين جميع أطياف الشعب المغربي خاصة في أيام الشتاء ، أما إدا إنتظرنا الدولة فهي في واد ونحن في واد آخر ، حسبيا الله ونعم الوكيل في من ضيع رزق وخيرات المغاربة و عقولهم .....
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2
4 - توفيق السبت 19 يناير 2019 - 10:23
"حجوا" إلى الفقراء بأموالكم قبل أن تحجوا إلى بيت الله بأبدانكم، فهي أتوب"
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2
5 - Afna السبت 19 يناير 2019 - 10:29
فعلا إنه لأمر مضحك و في نفس الوقت يؤلم القلب ، دبا واش ديك القفة لي فيها لتر زيت و باكية ديال السكر و أتاي هي لي كيفرقو دوك الجمعيات هي غتسد الحاجيات ديال دوك الناس المهمشين ؟ كيفما شرتو فالمقال الدولة كتستغل التحرك ديال دوك الجمعيات فبدل ماتوضع سياسة ممنهجة للقضاء على الفقر وتحسين عيش ضروف الساكنة كالسة دافعة دوك الجمعيات مستعملة غطاء ديني لتملص من المسؤولية.
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6 - مصطفى ميكو السبت 19 يناير 2019 - 10:29
حسب التجربة التاريخية يظهر أن الأمم تصارع
الحكم المركزي لكي تحصل على حقوقها التي اغتصبت منها وكل هذا يحصل عند الأمم التواقة للحرية والمساواة أما في بلادنا مازال مفهوم حقوق الإنسان يدرك منه سوى الحرية الشخصية مع أن الأصل التي إنبنت عليه فكرة حقوق الإنسان هو تقليص من حرية الحاكم التي ينشأ عنها ضرر على الشعب.
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7 - وجدي السبت 19 يناير 2019 - 10:30
يجب على الدولة تحمل مسؤولية مواطنيها في اي منطقة كانت ولا يجوز لاي كان ان يحل محلها باسم بالدين او العرق او اللغة ....فاذا كنا في دولة المؤسسات بكل اختصاصاتها موجودة على ارض الواقع فعليها ان تتدخل قانونا لتاطير كل عمل جمعوي بعيدا عن الحسابات السياسية لاستغلال الحاجة والفقر للمواطنيين لاغراض انتخابية ومع الاسف هذا ما يحصل مع كل الاحزاب وعلى راسها تجار الدين
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8 - طارق حتى لأولاد علي السبت 19 يناير 2019 - 10:31
و الذين يقومون بجمع هذه القوافل ويسهرون على توزيعها ما هي أهدافهم وكم تصل ارباحهم. وهل يخضعون للتدقيق في أوجه صرف اموال جمعياتهم
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9 - سفيان الهولندي السبت 19 يناير 2019 - 10:31
ورغم كل هذا الفقر والتسول فهم يريدون تنضيم كأس العالم .
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10 - عبدالكريم السبت 19 يناير 2019 - 10:31
سبحان الله اصبح الانسان تاءها لايدري ما يفعل بكلماته .انا اقول تقبل الله من المحسنين.....هناك اسر يموتون بردا او جوعا . اذا كانت الحيوانات تعيش في تكافل ....فكيف يعامل الإنسان المسلم اخاه المسلم؟. ايترك الفقراء و حالهم؟ راجع فكرك أيها الكاتب.
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11 - عبد السبت 19 يناير 2019 - 10:33
يجب تشجيع هده المبادرات الاحسانية بدل انتقادها و دلك نضرا لما تعبر عنه من روح للتضامن و الاخاء بين جميع افراد المجتمع و هي مجرد مساعدات موسمية و رمزية و محدودة بل يجب على الدولة تشجيعها و تخصيص وسائل النقل لايصال المساعدات الى الاماكن النائية و جزى الله المحسنين على احسانهم
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12 - مول سيكوك السبت 19 يناير 2019 - 10:36
اخونا الباحث يرفض الإحسان العمومي إلى الطبقات المهمشة لرفع جزء يسير من معاناتها. وانا اسأله هل نترك أهالينا في الجبال في مواجهة الثلج والبرد والمرض ومنهم فقراء كثيرون . انتركهم في مواجهة الموت البطيء وفي المقابل جحافل الأفارقة السود تصول وتجول في شوارع مدننا وقرانا وتضحك علا المغفلين من المغاربة والمغربيات وتغرف من الصدقات من الألبسة والأطعمة حتا صاروا يتقنون فن السعاية ومنهم من ضبط إيقاع اللهجة السورية: انا سوري اكحل ساعدوني يا اخوان. ومنهم من صارت له مشاريع. هده السياسة ستؤدي إلى إبادة الجنس المغربي وتوطين الجنس الافريقي بديلا له.
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13 - مراد السبت 19 يناير 2019 - 10:36
انا اراها من زاوية اخرى، انتشار مثل هذه الظواهر في هذا الظرف ان دل على شيء انما يدل على ان الدولة اهملت شريحة مهمة من شعبها ولو لا الجمعيات الخيرية لحدثت كوارث عظمى في هذه المناطق. علر الدولة اذن تحمل مسؤولياتها!
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14 - الوطنية السبت 19 يناير 2019 - 10:37
القوافل الاحسانية التي انتشرت في الاونة الأخيرة خاصة في وقت السقيع والبرد ليس هدفها احساني محض وانما تخدم اجندة حزبية سياسية تهيء وتؤثت كل مرة للانتخابات المقبلة .مثل قفة العيد التي استغلها حزب الندالة ايام العيد في مجموعة من المناطق وخصصت بالذات للارامل فكان ما كان
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15 - طارق الأندلس السبت 19 يناير 2019 - 10:40
السلام عليكم و رحمة الله .كيف ما كان الحال هذه الجمعيات الإحسانية تخفف على الفقراء المفقرين و على الدولة المتملصة .المغاربة في حالة يرثى لها أمام المجتمع الدولي.حكومة محكومة عاجزة .الفساد في البلاد ...الله يصلح أحوال البلاد والعباد
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16 - سعاد السبت 19 يناير 2019 - 10:40
احيانا تتوجه الجمعيات الخيرية اعتمادا على القرابة أو بدافع حملات انتخابية سابقة وقد يستفيد حتى من هو في وضع اجتماعي مريح وهي سيف ذو حدين من جهة فلولاهم لكان الوضع كارثيا ومن جهة أخرى تقنع في الوقت الذي يجب أن ينخرط الفرد في الدفاع عن حقوقه وارغام الدولة على توفير أساسيات العيش الكريم ويكون مرغما على انتخاب وانتقاء ممثلين معتبرا أن عليه رد الجميل ويبقى في وضع متدبدب وتضيع عنه فرصة التغيير رغم ان شروطه متوفرة وهي الفرق الشاسع بين الطبقات
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17 - الرجل الحديدي السبت 19 يناير 2019 - 10:42
الاحرى بك ان تنتقذ الابناك فهي من يزيد الفقير فقرا و تغرق الدولة في وحل التضخم اما القوافل الخيرية لن تعطيك قرضا مقابل فائدة ربوية و بااتالي لن تجعل منكا عبدا معاصرا يعمل و يكد ليكسب صاحب البنك ...فلا تزور الحقائق من يشجع سياسة التسول هو الاغطبوط البنكي و البيروقراطية و ليست الجمعيات الخيرية فهي لن تقيدك بشيئ ... السؤال هنا لماذا تتركون المشكل و المرض و تناقشون الاعراض ...المرض البنك و الفساد اما احتياج المواطن لمساعدات فهو من الاعراض التي يخلفها المرض
..ام ان الحديث عن اضرار الابناك ليس من مستطاعك
حاربوا سرطان الاقتصادات القرض و الفساد و تظمن مجتمعا غير متسول ..اما الان و نحن نرى ما نرى ..فان لم تستطع فعل الخير فاترك غيرك يفعل ..(و هنينا بسكاتك )
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18 - Abou majd السبت 19 يناير 2019 - 10:53
صحيح صحيح تماما وهذه ليست كلها احسانية وإنما اكثرها ذات اهداف خفية ملتوية تتخذ من الاحسان غطاء تتستر به على عوراتها القبيحة
والغريب في الأمر بدل تنظيم الاحسان في عمل راقي مؤسساتي نرى الدفع في الاتجاه الخاطئ الفوضوي الانتهازي الاسترزاقي سالت عن هل يتصدق الأمريكيون ويحسنون الى الفقراء والمساكين كان الجواب أن الأمريكي يتصدق وبشكل جدي ولا يعلم احدا بذلك نعم نعم يتصدقون على الجامعات وعلى المشتشفيات والكنائس التي تقدم خدمات للمواطنين والمكتبات بحيث يحول مثلا ١٠ بالماىة من اجرته بشكل داىم الى المؤسسة المعنيية أو يحول سلعا من سوق تجاري شهريا الى مؤسسة تقوم بخدمة معينة مثلا كتبا لاطفال قال الراوي تاتي مواد غذائية بكمات هامة للكناىس لا يعلم صاحبها وتلك هي الصدقة والاحسان حيث لا تعلم اليد اليسرى ما قدمت اليمنى
لدينا مبادرات من هذا النوع لكنها نادرة للغاية من المحمود أن يخرج الطبيب في قافلة ليوم واحد ولكن الأحمد والاهم والمطلوب هو لمايقصد المريض الى المؤسسة الصحية يجد الطبيب والدواء والعناية لأنه لن ينتظر حتى تاتيه القافلة ليعالج
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19 - أمير الجنوب السبت 19 يناير 2019 - 10:54
مقال جدير بالقراءة وموقف صحيح.
الكل أصبح متواكلا حتى شبه الميسورين وبات الشعب ينتظر الصدقة عوض تعليمه العمل و إسهامه في رقي محيطه ومجتمعه.
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20 - منطق العقل السبت 19 يناير 2019 - 11:00
مقال جيد جدا....الكل أصبح متسولا وإن توفرت للشخص كل الضروف التي تخول له العيش بكرامة وعزة نفس فهو يفضل مد يده. هذه الثقافة حملها المغاربة معهم حتى في الخارج. فإنك تجد جاليتنا المحترمة أول من يقبل على المساعدات و التبرعات من الجمعيات والكنائس بحثا عن طريقة للإستلاء على المواد الغدائية بدون استحقاق وهم بذالك يمنعونها من الوصول الى من يستحقها فعلا. هذه وقاحة يدفعها إنعدام الشخصية و حب المال الى درجة الهستيرية. وصل الأمر الى مستوى منحط جدا حتى أنك لا تسلم من مضايقات المتسولين في كل شوارع المغرب، هذا بدون الحديث عن المهاجرين الأفارقة الذين إحتلو كل إشارات المرور.
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