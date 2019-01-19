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كُتّاب وآراء
باحث مغربي: انتشار القوافل الإحسانية يعزز ثقافة التسوّل والاتكالية
بحلول كل فصل شتوي تُبادر عشرات الجمعيات الخيرية إلى شق جبال الأطلس بهدف تقديم المساعدة إلى الساكنة التي تعيش الأمرين خلال هذه الفترة، صعوبة الطقس البارد والمعاناة مع ظروف العيش اليومية، نتيجة انعدام أبسط شروط العيش الكريم، لا سيما الجمعيات ذات التوجه الإسلامي المسنودة بخطاب الإحسان الديني، إلا أن العديد من الفاعلين المحليين يعارضون هذه القوافل الإحسانية، لأن "الدولة تتكئ عليها من أجل ترويج هذا النوع من الخطاب، ومن ثمة التملص من توفير حقوق هذه الفئة بما يكفله الدستور".
وتُوجه العديد من الانتقادات إلى القوافل الإحسانية، التي تكاثرت بشكل كبير بعدما تحولت إلى حديقة خلفية للصراعات الحزبية، وتصريف خطابات دينية وسياسية معينة، حيث يؤكد العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أن "المساعدات الخيرية توجه للاجئين والمُستعمرين، وليس للمواطنين الذين يتمتعون بالجنسية المغربية، وما تفرضه من توفير للحقوق الأساسية، مقابل الضرائب التي تؤديها هذه الشريحة للدولة".
وتتساءل الفعاليات ذاتها عن الدور الذي تلعبه الدولة في تنمية مناطق "المغرب غير النافع"، مؤكدة أن "المساعدات ذات الطابع الإحساني ليست سوى مهدئ مؤقت للأزمات التي تعانيها المناطق الجبلية بالمغرب، لأنها تغرس في نفوس الساكنة فكرة القناعة بهذه المساعدات بدل أن تحصل على كامل حقوقها الدستورية، على اعتبار أن المساعدات تكون في فترة الكوارث الطبيعية فقط".
وفي هذا الصدد، يقول كريم اسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، "يجب أن نميز بين أنظمة التطوع والإغاثة، التي يمكن أن تدخل في إطار تعزيز قيم التضامن الإنساني المرغوبة، وأنظمة الحماية الاجتماعية لأشخاص في وضعية هشاشة، فالإغاثة والدعم المباشر والصدقات من المفروض أن تكون في إطار تدبير الأزمات الفجائية الاستثنائية غير المتوقعة، كالكوارث الطبيعية والحروب مثلا، لكن أن تصبح مقاربة الإغاثة والمقاربة الإحسانية سياسة عمومية فهذا إشكال كبير يبرز عجز وتنصل مؤسسات الدولة، فقد وصلنا إلى درجة مأسسة ثقافة التسول والاتكالية وتعزيز وتوسيع ثقافة الصدقة والإحسان والاستجداء".
وأضاف اسكلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشكل الأكبر هو عندما تصبح الثقافة الإحسانية مترسخة في مخيال المجتمعات على اعتبارها ممارسة مقدسة لا يمكن مساءلتها، وأصبحت تساهم في الرأسمال الرمزي والديني للأشخاص أو ترتبط بالجزاء الأخروي، لكنها في حقيقة الأمر هي نوع من "الإيدز" أو ما يمكنه أن نسميه "داء فقدان الفعالية المجتمعية"".
وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن "الأعمال الإحسانية غالبا ما تقتصر على أنشطة تزيد الفقير أو المحتاج فقرا، وفي ارتباط دائم بصاحب الصدقة. لماذا لا نجد، مثلا، مبادرات إحسانية لإنشاء مدارس أو مؤسسات تكوينية أو مشاريع مدرة للدخل للشباب أو للنساء الأرامل أو الأشخاص في وضعية إعاقة؟، وعوض توزيع مبلغ مالي على عشرات الأفراد، لماذا لا يمنح هذا المبلغ مجتمعا لشخص أو أسرة واحدة لتبدأ به مشروعا؟ لماذا تقل مبادرات تبني تمدرس أطفال وتلاميذ أو طلاب في وضع هشاشة؟. بتعبير آخر، لماذا تكون مبادرات الإحسان التي تساهم في تمكين الإنسان أقل من تلك التي تخفي رغبة في إبقاء الممنوح مدينا دائما للآخر، وفي حاجة إليه دائما؟".
وأبرز الفاعل المدني أن "قيم التضامن والتعاون لا يجب أن تنسينا أن توفير الحقوق للمواطنين مسؤولية من مسؤوليات الدولة، فعليها أن تعمل دائما على تجديد وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية حسب تطور المجتمع، بما فيها حماية المشردين والأرامل والمتخلى عنهم والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة والمتقاعدين والأطفال والنساء، أي جميع الأشخاص في وضعية هشاشة أو صعوبة بشكل عام".
وختم رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة تصريحه قائلا: "إلى جانب انتقادنا المقاربة الإحسانية من الجانب الحقوقي، يمكن انتقادها أيضا من الجانب الديني، على اعتبار أن بناء المدارس والمعاهد ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي هي أيضا صدقات جارية، والصدقة لا تقتصر فقط على بناء دور العبادة، وعلى اعتبار القياس أيضا على "حجوا" إلى الفقراء بأموالكم قبل أن تحجوا إلى بيت الله بأبدانكم، فهي أتوب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
الدولة هي المسؤولة عن تفقير و تجويع الشعب المغربي ، عن طريق التهرب الضريبي و سياسة الاستدانة و الفساد واحتكار الاقتصاد ، من طرف بعض العائلات ، و التدلل و الخنوع لماما فرنسا ، لدلك التضامن واجب بين جميع أطياف الشعب المغربي خاصة في أيام الشتاء ، أما إدا إنتظرنا الدولة فهي في واد ونحن في واد آخر ، حسبيا الله ونعم الوكيل في من ضيع رزق وخيرات المغاربة و عقولهم .....
الحكم المركزي لكي تحصل على حقوقها التي اغتصبت منها وكل هذا يحصل عند الأمم التواقة للحرية والمساواة أما في بلادنا مازال مفهوم حقوق الإنسان يدرك منه سوى الحرية الشخصية مع أن الأصل التي إنبنت عليه فكرة حقوق الإنسان هو تقليص من حرية الحاكم التي ينشأ عنها ضرر على الشعب.
..ام ان الحديث عن اضرار الابناك ليس من مستطاعك
حاربوا سرطان الاقتصادات القرض و الفساد و تظمن مجتمعا غير متسول ..اما الان و نحن نرى ما نرى ..فان لم تستطع فعل الخير فاترك غيرك يفعل ..(و هنينا بسكاتك )
والغريب في الأمر بدل تنظيم الاحسان في عمل راقي مؤسساتي نرى الدفع في الاتجاه الخاطئ الفوضوي الانتهازي الاسترزاقي سالت عن هل يتصدق الأمريكيون ويحسنون الى الفقراء والمساكين كان الجواب أن الأمريكي يتصدق وبشكل جدي ولا يعلم احدا بذلك نعم نعم يتصدقون على الجامعات وعلى المشتشفيات والكنائس التي تقدم خدمات للمواطنين والمكتبات بحيث يحول مثلا ١٠ بالماىة من اجرته بشكل داىم الى المؤسسة المعنيية أو يحول سلعا من سوق تجاري شهريا الى مؤسسة تقوم بخدمة معينة مثلا كتبا لاطفال قال الراوي تاتي مواد غذائية بكمات هامة للكناىس لا يعلم صاحبها وتلك هي الصدقة والاحسان حيث لا تعلم اليد اليسرى ما قدمت اليمنى
لدينا مبادرات من هذا النوع لكنها نادرة للغاية من المحمود أن يخرج الطبيب في قافلة ليوم واحد ولكن الأحمد والاهم والمطلوب هو لمايقصد المريض الى المؤسسة الصحية يجد الطبيب والدواء والعناية لأنه لن ينتظر حتى تاتيه القافلة ليعالج
الكل أصبح متواكلا حتى شبه الميسورين وبات الشعب ينتظر الصدقة عوض تعليمه العمل و إسهامه في رقي محيطه ومجتمعه.