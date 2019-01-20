الشرطة تجهيز مصالحها بوحدتين طبيتين متنقلتين

هسبريس من الرباط

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تجهيز مصالحها المكلفة بالرعاية الصحية والاجتماعية بوحدتين طبيتين متنقلتين، كمرحلة أولى، وذلك في انتظار استكمال عملية تجهيز باقي المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بوحدات طبية مماثلة.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه الوحدات الطبية المتنقلة عبارة عن سيارات للإسعاف وتقديم الخدمات الطبية الطارئة لموظفي الأمن الوطني وأفراد عائلاتهم، والتي تم تجهيزها بآليات ومعدات طبية متكاملة.

المصدر عدد من بين التجهيزات جهاز تخطيط القلب ECG، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية، وجهاز الصدمة الكهربائية أو الرجفان Défibrillateur، وكمامات الأوكسجين للكبار والصغار، وأكياس الأوكسجين.

وبين اللوجستيك عينه أغطية حافظة للحرارة، وسرير متحرك، وناقلة قابلة للطي للإصابات في الرقبة والعمود الفقري، بالإضافة إلى ما يتوفر في الوحدتين من خصائص وتقنيات إلكترونية وميكانيكية متطورة.

تعميم هذه الوحدات الطبية المتنقلة يندرج ضمن مخطط عمل مندمج، يروم تحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأفراد عائلاتهم، وهو المخطط الذي تم الشروع في تنزيله في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم إحداث مصالح جهوية للصحة على صعيد كافة مصالح الأمن، تضم أطرا طبية وشبه طبية في مختلف التخصصات، وإحداث نظام لليقظة الطبية، فضلا عن إحداث مركز للتشخيص الطبي بمدينة الرباط، يشتمل على مركز للفحص والتشخيص، ومختبر للتحليلات الطبية، وعيادة طبية متكاملة ومركز للترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والطب البدني.

بلاغ المديرية العامة شدد على أن تعميم هذه الوحدات الطبية المتنقلة يرمي إلى تدعيم منظومة الخدمات الصحية والطبية والاجتماعية، التي تستفيد منها جميع مكونات أسرة الأمن الوطني، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وأفراد عائلاتهم، وذلك على النحو الذي يضمن لموظفي الأمن، بمختلف رتبهم وأسلاكهم، النهوض الأمثل بالتزاماتهم المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.