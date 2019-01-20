التجارة المربحة للأعشاب الطبية تزيد معاناة مرضى بجنوب المملكة

محمد آيت حساين

ظاهرة "التداوي بالأعشاب الطبية" أصبحت تكتسي أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين في الجنوب الشرقي للمملكة، نظرا إلى كثرة الأعشاب الطبيعية التي تنمو في هذه المناطق شبه الصحراوية، خاصة الجبال، وكذا بسبب فقدان بعضهم الثقة في الطب الحديث.

ورغم غياب أبحاث ودراسات رسمية حول مهنة التداوي بالأعشاب الطبية، التي أصبحت مهنة "من لا مهنة له"، فإن العديد من المواطنين بالجنوب الشرقي للمغرب ورثوا هذا النوع من التداوي من الأجيال السابقة، وساعد ذلك في فتح المجال أمام المئات من الدخلاء لفتح المتاجر المختصة في الأعشاب الطبية، ومنافسة المستشفيات في استقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على وصفة تريحهم من ألم ما.

وخلال إعداد هذا الربورتاج حول مهنة "التداوي بالأعشاب الطبية وخطورتها على صحة الإنسان"، قال عدد من الأشخاص ممن استقت هسبريس آراءهم، في تصريحات متطابقة، إن العديد من محلات الأعشاب الطبية افتتحت خلال السنوات الماضية، وتوهم المواطنون بأن الأعشاب بإمكانها علاج أمراض مستعصية فشل الطب الحديث في علاجها، مضيفين أن العديد من الأعشاب تسببت في أمراض خطيرة للمواطنين، والتمسوا تدخل الوزارة الوصية من أجل وضع حد لمثل هذه الظواهر التي تشكل خطرا على صحة "المواطن المغلوب على أمره".

استعمال خطير

انتشرت، مؤخرا، بشكل ملفت للانتباه بإقليم درعة تافيلالت، على وجه الخصوص، محلات مختصة في بيع الأعشاب الطبيعية "الطبية"، التي يقصدها العديد من المواطنين كبديل للصيدليات، بحثا عن علاج لأمراضهم، بل تحول هذا النشاط إلى تجارة قائمة بذاتها، تنافس القطاع الصحي الرسمي أمام صمت الوزارة الوصية.

وفي تصريح لهسبريس قالت حليمة سردراري، وهي من ساكنة مدينة تنغير، إن العديد من المرضى يعتقدون بأن الرجوع إلى الطبيعة فضيلة، وأن هذه الأعشاب ستجد علاجا للأمراض التي عجزت العلوم الطبية عن إيجاد دواء لها، كما عالجت أمراض وعلل الآباء والأجداد الذين لم يطرقوا المستشفيات طيلة حياتهم الطويلة.

ولم تخف المتحدثة أن الأعشاب الطبيعية كانت، على مدى عصور، مصدرا طبيعيا لعلاج الأمراض، إلى أن حدثت الثورة العلمية الطبية، فتمكنت من إبعاد الأفراد عن هذه الأعشاب، وأصبح من يقترب منها قصد اتخاذها دواء ثانيا له كأنما يسلك مسلك الفرد المتخلف، مشيرة إلى أن المواطن، خصوصا بالجنوب الشرقي، عاد إلى هذه الأعشاب في السنوات الأخيرة، رغم خطورتها، بفعل فقدان الثقة في القطاع الصحي الرسمي، وتزايد الفضائح في هذا القطاع، وفق تعبيرها.

من جهته، حذر طبيب بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، من استعمال أو تعاطي أي نوع من الأعشاب والمستحضرات الطبية الطبيعية دون استشارة طبيب مختص، مضيفا أن عددا من الأعشاب يمكنها أن تسبب أمراضا وعللا خطيرة، نظرا إلى عدم إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

وأشار الطبيب ذاته إلى خطورة بعض الأعشاب، التي يمكن أن تتفاعل عكسيا مع حالة المريض أو تكون لها تأثيرات جانبية وخطيرة، موضحا أن التحاليل المخبرية وحدها التي تبين صلاحية كل دواء من عدمه. ودعا إلى إخضاع جميع الأعشاب المستوردة والمحلية إلى التحاليل قبل السماح بتداولها في الأسواق.

ورغم التحذير الذي وجهه الطبيب قال حسن آيت إبراهيم، وهو صاحب محل متخصص في الأعشاب الطبية الطبيعية، إن "الأعشاب التي نوجهها إلى المواطنين لا تشوبها شائبة ومؤكد من صلاحية استعمالها"، مشيرا إلى "أن الأعشاب يمكنها علاج بعض الأمراض التي استعصت على الأطباء والأدوية".

ودعا آيت إبراهيم إلى وضع رقابة على محلات العطارين ومتاجر الأعشاب من قبل وزارة الصحة لحماية حياة المواطنين. وأضاف "رغم الفوائد الكثيرة التي توجد بالأعشاب الطبية، فإن بعض المحلات المخصصة لهذه الأعشاب يجب مراقبتها لأنها تسعى إلى الربح السريع ولا تهمها صحة المواطن".

أمراض سببها الأعشاب

وتحكي بزة امردول، وهي مصابة بالفشل الكلوي وتقطن بضواحي زاكورة، أنها كانت تستعمل كثيرا الأعشاب الطبية الطبيعية، بعد أن أوصاها أحد الرقاة الشرعيين باستعمال أصناف منها، مشيرة إلى أنها بعد سنة من استعمالها عدة وصفات من تلك الأعشاب اكتشفت أنها مصابة بالفشل الكلوي الخبيث، وأنها صارت ملزمة بإجراء حصتين من العلاج في الأسبوع.

وأضافت أن الأطباء أكدوا لها أن سبب إصابتها بالفشل الكلوي راجع بالأساس إلى استعمال أعشاب طبية لا ينصح باستعمالها من قبل الأطباء، مشيرة إلى أن حياتها لم تعد تساوي شيئا بسبب مرض الفشل الكلوي. وقالت: "يجب على المخزن أن يحارب هؤلاء التجار الذين يتاجرون بمعاناة الفقراء والمهمشين، ويوفر فرص التطبيب والعلاج لهم".

من جهته، قال حمو اغريب، وهو من ورزازات: "كنت في وقت سابق كلما شعرت بآلام في بدني التجأت إلى الأعشاب التي كنت أعتقد بأنها تشفي مرضي". وأضاف "بعد نقلي من طرف أبنائي إلى المستشفى أخبرني الأطباء بأن الأعشاب كادت تخرب حياتي، فتوقفت عن استعمالها، ودائما أنصح المرضى بعدم اللجوء إليها".

الطبيب الذي يشتغل بمستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات، والذي تحدث إلى هسبريس، قال إن "العديد من الدراسات الطبية أكدت أن استعمال الأعشاب الطبية دون متابعة الطبيب يمثل خطرا كبيرا على صحة الإنسان"، مشيرا إلى "أن العديد من الأعشاب تسبب أمراضا خطيرة ومزمنة مثل السرطان وغيره". ونصح المرضى بالابتعاد عن هذه الأعشاب واللجوء إلى الطب الحديث. وأوضح أن تناول بعض منتجات الأعشاب الطبية للزيادة في الوزن أو النقص منه أو للتداوي من بعض الأمراض يمكن أن يسبب الفشل الكلوي أو السرطان، وخصوصا سرطان المسالك البولية، مشيرا إلى أن بعض الأعشاب، التي تستعمل في علاج الالتهاب الكبدي، تسبب أمراضا خطيرة غير محسوبة العواقب.

طمأنة العشابة

في الوقت الذي يحذر الأطباء المواطنين من استعمال الأعشاب الطبية دون استشارة الطبيب، لكونها تشكل خطرا على صحتهم، قال محمد عبد المجيد، وهو صاحب محل لبيع الأعشاب الطبية بورزازات، إن "الأعشاب التي نبيعها للمواطنين مجربة ولها مزايا كثيرة في العلاج". وأضاف أن "الأطباء يحاولون نهي المواطنين عن شراء الأعشاب من أجل تلميع صورة القطاع الصحي المريض أصلا".

وأكد عبد المجيد، في تصريح لهسبريس، أن أغلب الأعشاب الطبية التي يتم بيعها للمواطنين من خلاصة النباتات الطبيعية المحلية والمستوردة من بعض البلدان العربية، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين يفضلون الأعشاب على الأدوية التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة، ونصح المرضى باستعمالها "دون الاكتراث بنصائح الأطباء الذين يفضلون علاج أبسط الأمراض"، وفق تعبيره.