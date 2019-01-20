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الغليان يسود "وزارة الإسكان" .. ونقابات تُحذر من تفجر الاحتقان

الغليان يسود "وزارة الإسكان" .. ونقابات تُحذر من تفجر الاحتقان
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 20 يناير 2019 - 14:00

تعيش وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على وقع صفيح ساخن بفعل جمود الحوار الاجتماعي القطاعي منذ أزيد من سنة، بعد جلسة استماع وحيدة عقدها الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري منذ تعيينه على رأس الوزارة؛ لكن لم يتمخض عنها أي شيء لفائدة موظفي وشغيلة القطاع، وفق ما ذكرته مصادر نقابية.

وحذّرت ثلاث هيئات نقابية، وهي الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، في رسالة إلى الوزير الفاسي، من انتشار "ممارسات مشبوهة وجب التحقيق فيها وتراجعات في عدة ميادين وخروقات بالجملة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام".

ورسمت النقابات المعنية صورة قاتمة عن البيت الداخلي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشيرة إلى أن غياب الحوار بشكل تام مع جميع مؤسسات الوزارة ومختلف مستويات المسؤولية بها أدى إلى "عودة قوية إلى إنتاج ظروف الاحتقان لما قبل 2011".

وطالبت المصادر النقابية الوزير، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، بتحمل مسؤوليته تجاه الوضع القائم واتخاذ ما يلزم لضمان السلم الاجتماعي "استجابة لخطاب العرض للملك محمد السادس الذي دعا إلى اعتماد الحوار الاجتماعي القطاعي".

وتابع المصدر قائلاً، في رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها: "إننا نذكر بأن الأبواب الموصدة وتجاهل مواقف المؤسسات النقابية وجمود الحوار بشكل غير مسبوق في تاريخ الوزارة منذ نشأتها لن ينتح سوى احتقان اجتماعي مجهول المآلات".

وشددت النقابات الثلاث على ضرورة عقد لقاء عاجل من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي الجامد منذ أكثر من سنة، وذلك "تماشيا مع توجهاتها الرامية إلى النهوض بواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع، والانخراط في الحركية النضالية الوطنية الرامية إلى إقرار عدالة اجتماعية تحافظ على السلم الاجتماعي وترتقي بالأوضاع المادية والمهنية للموظفين، وتجسيدا لروح التضامن المنبثقة من القيم الإنسانية الكونية، في احترام لمتطلبات الواجب المهني ومقومات التشاركية والحوار والمسؤولية".

يشار إلى أن عددا من القطاعات الوزارية تعاني من غياب الحوارات القطاعية، على الرغم من تأكيد الحكومة على أن "البلوكاج" الذي يشهده الحوار الاجتماعي الرئيسي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لم يكن له تأثير على ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - خفض الضرائب الأحد 20 يناير 2019 - 14:17
يجب ان نعلم ان عدد الموضفين لايتجوز 10 في المئة من ساكنة البلد واي زيادة سيرافقها ارتفاع مهول في الاسعار وعشرات الضرائب الاخرى ممت سيرفع تلكفة العيش على 90 بالمئة المتبقية التى تعاني من البطالة وضعف الدخل الحل هو تخفيض الظرائب بنسبة 50 بالمئة مما سيخفض تلكفة العيش والاهتامام بالقطعات العمومية تعليم حديت وقوي صحة للجميع مشاريع قومية بدل مشاريع معزة او جوج قنيات ولا دراجة سياحية تفاهة هههه
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12
2 - عبد الرحيم عبد الصبور الأحد 20 يناير 2019 - 14:18
النقابات الأكثر" تمتيلية "فاشلة وهي تسوق لنضال صوري عبتي الهدف منه در الرماد على العيون. هذه النقابات تفتقد للنخب ومعظمها يسيره ويديره انتهازيون ..لامخرجات للمشاكل غير التطبيل والتهليل .
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15
3 - إلى الوكيل العام الأحد 20 يناير 2019 - 14:25
لم أرى في حياتي شخصا يعمل من9 إلى 3 أصبح غنيا سوى لو كان موظفا فاسدا. هل لموظف بأجرة 10000dhف الشهر أن يسكن فيلا بدون قرض بنكي . سيارة quaschqai و الأبناء بالمدارس الخاصة. يجب محاسبة كل موظف فاسد. ما الفرق بين وزارة الإسكان و....... وزارة التجهيز . كثرة الموظفين بلا فائدة
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20
4 - المتتبع الأحد 20 يناير 2019 - 14:29
والله انها لمحكومة فاشلة بكل المقاييس من اليوم الذي تراس فيه الحكومة حزب العدالة والتنمية وكل الوزارات تغلي حسبي الله ونعم الوكيل
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10
5 - ملاحظ الأحد 20 يناير 2019 - 14:34
يبدو ان الدولة العميقة كانت منشية بالكم الهائل من الدفعات المالية المقدمة من البنك الدولي و لسنوات و كذلك بالاستقرار النوعي الذي يطبع المغرب..بدل مكافئة المغاربة على صمتهم و وضعهم سلامة الوطن في أولى أولوياتهم بالزيادة في الاجور في جل القطاعات..التزمت الصمت و بدأ الإحتقان في التزايد بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الموظفين المغاربة..باتت الآن الدولة مطالبة برد الدين الخارجي و بزيادة الأجور داخليا...ايوا فكها يا من وحلتيها..و المغاربة ما مفكينش هاد المرة..خلصو الدين من جيبكم و زيدونا فالصالير من جيب الدولة..لمهم فكوا الأزمة لأنها غادة و كتعقد و كتكبار و لا اظن ان الخيار لي خدمتوا فالحسيمة و جرادة غادي ينفع مع المحتجين فكل المدن المغربية..خصوصا انه الآن بدأت دعوات بالإضراب الوطني تظهر هنا و هناك على وسائل التواصل الاجتماعي...و الله اعلم!
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5
6 - إرحل الأحد 20 يناير 2019 - 14:43
يجب الضرب من حديد على مافيا العقار لاستحواذهم على الاراضي بثمن بخس واستغلالها ثم بيعها باثمان خيالية القطاع العقاري يسوده الفساد والجشع بالتواطئ مع هذه الوزارة
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8
7 - الحسن لشهاب الأحد 20 يناير 2019 - 15:26
و اسفاه ،عن الفوارق الشاسعة بين موظف التعمير بوزارة الداخية و بين موظف التعمير بالوكالات الحضرية، من حيث اللوجيستيك من حيث التعويضات او من حيث الترقيات و تحسين الاوضاع الادارية،لدرجة ان موظف الداخلية اصبح يتسكع لموظف الوكالة الحضرية في امكانية التنقل في قضاء مهمات ادارية ،حيث امكانياة تسيير لوجستيك الداخلية تدهب الى منازل كبار الموظفين و للحديث بقية,,,
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