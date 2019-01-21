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كُتّاب وآراء
دورة تكوينية للمرشحين لمباراة المنتدب القضائي
عرف فضاء مقر جمعية الطيب الإدريسي للأعمال الاجتماعية والثقافية تنظيم دورة تكوينية لفائدة المرشحين لمباراة المنتدبين القضائيين؛ وذلك من تأطير الأستاذ شريف الغيام، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الأستاذ الزائر بعدد من الكليات.
وقد ركز المتحدث، في مداخلته، على الضوابط الإجرائية في قانون المسطرة الجنائية، التي عرفت نقاشا واسعا حول قانون المسطرة الجنائية ومستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية. كما حاول ملامسة بعض المقتطفات المسطرية التي تم إفرادها في دستور 2011، والذي ارتقى بالقاعدة الإجرائية إلى درجة السمو، وفتح نقاشا موسعا مع المرشحين للمباراة لمعرفة الإشكالات التي تعترضهم في منهجية البحث، أو في القواعد المقدمة في المباراة.
واعتبرت فاطمة الشلاف، رئيسة جمعية الطيب الإدريسي، أن الهدف من تنظيم الدورة هو مساعدة الشباب والطلبة على تحديد أهدافهم المستقبلية ومسارهم الدراسي، وتقديم يد العون كذلك للطلبة الذين يصعب عليهم مواجهة بعض المباريات؛ وذلك عن طريق توفير أساتذة ودكاترة من العيار الثقيل.
من جهة أخرى، قالت الكاتبة العامة لنفس الجمعية إن الدورة تأتي في إطار سلسلة من الدورات التكوينية في مختلف المجالات، وهي مرحلة أولى ستتبعها دورة أخرى بعد اجتياز الطلبة للامتحان الكتابي لتأهيلهم لاجتياز المباراة الشفوية أيضا للمنتدبين القضائيين.