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آلاف المغربيات يتسابقن للظفر بالعمل في حقول الفراولة الإسبانية

آلاف المغربيات يتسابقن للظفر بالعمل في حقول الفراولة الإسبانية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 20 يناير 2019 - 19:00

انطلقت، نهاية الأسبوع الجاري، عملية تسجيل عاملات "الفراولة" بالحقول الإسبانية، حيث توجهت آلاف النساء إلى مراكز التسجيل، آملا في اجتياز مرحلة الاختيار الأولي التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بغية الظفر بعقود عمل موسمية من شأنها تمكينهن من العمل في حقول جني الفواكه الحمراء بإقليم "هويلفا" الإسباني.

ومرّت عملية التسجيل في ظروف ممتازة، إذ سهرت السلطات المعنية على حسن تنظيم النساء الراغبات في التسجيل، باعتماد نظام مُحكم يولي الأهمية للعاملات الموسميات المُرفقات بأبنائهن، فضلا عن منع النساء الحوامل من التسجيل؛ بعدما قدمن بكثافة إلى مراكز التسجيل، من خلال محاولة إقناعهن بصعوبة العمل في المزارع الإسبانية طيلة ساعات من اليوم، وفق ما كشفته صحيفة "إلفارو دي سوثا" الإسبانية.

عبد المنعم مدني، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني، قال إن "الوكالة تسعى إلى تحقيق التمييز الإيجابي لفائدة النساء القرويات بالمغرب، عبر إعطاء الأولوية الكبرى للنساء اللائي يعلن العائلات أو يتوفرن على الأبناء، لاسيما إن كنّ أرامل أو مطلقات".

وأضاف مدني، في تصريح أدلى به لجريدة "إلفارو دي سوثا"، أن "التركيز ينصبّ بالدرجة الأولى على المرأة القروية التي تعيش في البوادي المغربية، من أجل كسر شوكة الاستعباد الاجتماعي، ومن ثمة إتاحة الفرص الملائمة لهذه الشريحة المجتمعية".

وأوضح المسؤول ذاته أن "المعايير الذي يطلبها رجال الأعمال الإسبان هي نساء شابات تتراوح أعمارهن بين 25 و40 سنة، يتوفرن على تجربة نسبية في مجال العمل بالمزارع، إلى جانب ضرورة الصحة الجيدة بفعل ظروف العمل من الناحية الفيزيائية وما تتطلب من جهد"، مشددا على أن "النساء اللائي سيتم اختيارهن سوف يحصلن على تأشيرة مؤقتة، ثم تذكرة ذهاب وإياب بين المغرب وإسبانيا، وكذلك عقد عمل طبقا للقانون الإسباني ومتطلبات الرعاية الصحية المجانية".

وجرت إحدى عمليات الانتقاء، التي عاينتها الصحيفة الإسبانية في قرية "سيدي علال التازي" ضواحي مدينة القنيطرة، طيلة ثلاثة أيام متواصلة، بحيث سيتم اختيار النساء الموسميات اللائي سيشكلن المجموعة الثانية من عاملات "الفراولة"، والتي سيجري الإعلان عن نتائجها ما بين منتصف مارس المقبل وبداية شهر أبريل.

ونفت مجموعة من العاملات المغربيات تعرّضهن لأي اعتداءات جنسية أو تحرش من قبل أرباب العمل الإسبان، بحيث قالت إحدى النساء للجريدة الإسبانية إنها "ذهبت للضيعات الفلاحية أزيد من ست مرات، بغية العمل في جني الفواكه الحمراء، ولم يسبق لي أن تعرضت لأي اعتداء جنسي أو محاولة تحرش من قبل أي مسؤول كيفما كان نوعه أو مرتبته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مرزوقي عبد الحكيم الأحد 20 يناير 2019 - 19:08
آهٍ منك أيها الوطن العربي
كانت الأندلس لنا ، بنيناها بعرق الجبين ، و دارت الدنيا و أصبحنا نلهث وراء ما خلفناه !
الله يكون في عون المغربيات الشقيقات .
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14
2 - شوهة ومذلة الأحد 20 يناير 2019 - 19:08
هاد العاملات المغربيات خدامين معهم رجال من افريقيا وايظا رجال من امريكا اللاتينية وحتى مغربي ماكاين معهم
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36
3 - المعلم الأحد 20 يناير 2019 - 19:11
بعد الفضيحة ،لمادا المغربيات مازلن مصرات على الدهاب الى اسبانيا؟!.
البعض يقول ان التحرش والجنس ؛مسالة عادية في حقول الفراولة باسبانيا،واصحاب الضعيات يوزعون العاملات حسب ميول كل واحدة.
الراغبات في العمل لكسب لقمة العيش.
الراغبات في المغامرة وهن السواد الاعظم.
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32
4 - حسن الأحد 20 يناير 2019 - 19:15
الخير في بلادي في البر و في البحر ويتم إرسال النساء المغربيات للعمل في حقول اسبانيا ههههههه ولن نفاجأ اذا تم الانتقاء لإرسال المزيد للعمل في أرض تشاد أو كينيا
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24
5 - كارثة الأحد 20 يناير 2019 - 19:20
كذلك بمدينة وجدة يوم الجمعة كانت هناك عملية إنتقاء للنساء من كثرتهن وضعوهن في القاعة المغطاة لكرة السلة كانت هناك نساء من جميع مدن الشرق جرادة الحسيمة بركان الناظور أحفير تاوريرت و و و و، و الأغلب النساء هن أمهات و أطفالهن صغار و سيتركوهم و يذهبوا للبحث عن لقمة العيش في بلد الغربة، مع الأسف هؤلاء الأطفال يحتاجون حنان الأم و رعايتها أكثر من أي شيء، لو وجدت هؤلاء الأمهات الظروف المناسبة لما تركن أولادهن حياة يدمي لها القلب. أنشري هسبريس جزاك الله
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37
6 - رسالة الأحد 20 يناير 2019 - 19:24
المغرب" بلاد المسلمين" لا يستثمر في تنمية طاقاته البشرية كما يفعل بلاد " الكفار" . على التعليم اسبانيا تنفق 50 مليار دولار سنويا والمغرب 5 مليار دولار، على الصحة إسبانيا تنفق 70 مليار دولار سنويا والمغرب 1،5 مليار دولار، الدخل الفردي renta per capita اسبانيا 26000 دولار والمغرب 2700 دولار. هذه الارقام الواقعية هي التي تحسب بها التنمية البشرية HDI. ولكم واسع النظر...
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24
7 - الوطنية الأحد 20 يناير 2019 - 19:32
لماذا ارسال العاملات الى إسبانيا مع الضجة التي واكبت مجموعة منهن هناك بدعوى التحرش ام بدعوى خلق العدر من اجل البقاء هناك فمن كانت تفكر في هذا ستتعرض فعلا للتحرش وستمارس الدعارة بمحض ارادتها لان اسبانيا بغض النظر على موسم الفرولة لا يوجد عمل حتى في البيوت بسبب الازمة الاقتصادية وبسبب العاملات الرومانيات اللواتي يشتغلن بأرخص الاثمان حسب المعرفة
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5
8 - مغترب الأحد 20 يناير 2019 - 19:38
العاملات مصرات على الذهاب الى اسبانيا لان وجدو لقمة الخبز هناك لم توفرها لهم بلادهم. اما مشكل التحرش الجنسي كلها خرافات انتجوها هم لكي يسوو اوراق الاقامة فقط.
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4
9 - عادل مراد الأحد 20 يناير 2019 - 19:51
و تشمل الاتفاقيه على بند هام و ه. ان تكون المرأة متزوجة.
طوابير للذهاب الى حقول الفراوله و تضحكون.على جيرانكم على طوابير الحليب.
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7
10 - أبو بكر الأحد 20 يناير 2019 - 19:55
و لماذا لا يذهب الرجال إلى هذه الاعمال الموسمية. أهم في غنى عنها أم أن أيدهم خشنة على الفراولة الإسبانية؟
وهل (ANAPEC) ستأخذ بعين الاعتبار حاملي دبلوم الباكالوريا زراعية و" تصدرهم " إلى إسبانيا للعمل الموسمي و بعد ذلك تقدم " إحصائياتها" عن مناصب الشغل التي وفرتها؟
حقيقة وضع لا نُحسَد عليه.
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2
11 - نساء الفرولة الأحد 20 يناير 2019 - 20:02
من جهة يتسابقن من اجل الظفر بمنصب عمل ومن جهة اخرى يتهمن اصحاب الحقول بالتحرش و الاغتصاب ما فهمنا والو!...
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