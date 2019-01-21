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السفياني يطالب بمنع حفل ماسياس لدعمه إسرائيل‎

السفياني يطالب بمنع حفل ماسياس لدعمه إسرائيل‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 يناير 2019 - 11:17

طالب خالد السفياني، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بمنع المغني والموزع الموسيقي الفرنسي أنريكو ماسياس من إحياء حفل بالدار البيضاء.

وقال السفياني في بلاغ، توصلت به هسبريس، إن "إنريكو ماسياس، الصهيوني إلى النخاع، الداعم للإرهاب الصهيوني بدون حدود، المساند للاحتلال بكل ما يملك، والمتبني لقمة العنصرية التي تجاوزت الأپرتايد الذي أبيد في جنوب إفريقيا، يفتخر بأنه وهب حياته للكيان الصهيوني الغاصب، وبأنه يدعم أكبر مجرميه ويتبنى تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وتقتيل أطفاله وشيوخه ونسائه، بل ويطرب كلما رأى المجرمين الصهاينة يكسرون أيادي وأرجل وعظام أطفال فلسطين وكلما تساقطت القنابل العنقودية والفوسفورية على غزة وعموم فلسطين".

وشدد السفياني على رفض استضافة ماسياس بالمغرب ومنع حفله، وأضاف: "يريدون أن يفرضوا على الشعب المغربي استضافته وإحياء سهرة له بالدار البيضاء وتقديم الدعم المالي له لدعم جيش الإرهاب الصهيوني".

وناشد عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين كل المغاربة الأحرار أن يقاطعوا ماسياس، وأن يساهموا ويدعموا كل المبادرات الهادفة إلى الحيلولة دون تنظيم هذا "الحفل المشؤوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - kattani simo الاثنين 21 يناير 2019 - 11:33
لا لتسيس الفن والرياضة والا هناك من سيعارض غناء مرسيل خليفة وغيره اتركو السياسة لاهلها الفن لغة العالم السفياني وغيره اشخاص يسترزقون من هذه القضية اذا كان اهل الدار اي الفلسطنين لم يتحدو بعد فماذا بيد السفياني وغيره ان يفعل لهم
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-42
2 - الحسين الاثنين 21 يناير 2019 - 11:35
لوكان عالما مسلما مثل الشيخ عمر الكافي لقام العلمانيين والملحدين بالصيحات والعويل لمنعه من دخول المغرب
اما وهو يدافع عن ما يسمى بإسرائيل فإن العلمانيين والملحدين في المغرب سييتقبلونه في المطار بالتمر والحليب والزغاريد .
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27
3 - الرياحي الاثنين 21 يناير 2019 - 11:40
أتقوا الله وحاسلوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا
وأنشروا دين الله وعلموا أولادكم ماهو دين الأسلام وأركان الأسلام وعبادة الله الواحد الأحد والشهادتين وبأن محمد عبده ورسوله واجتنبوا العلمانية المفرطة وتم ينصرنا الله على أمثال
ماسياس وغيره أكثار
أما السيد السفياني إنه عايش عن قرب قبل غزو العراق وفلسطين وسوريا
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا
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-7
4 - قهرتونا الاثنين 21 يناير 2019 - 11:46
نضالاتكم فارغة. فلسطين و إسرائيل .مشكل عويص شؤونهم لا تهمني ولن تحل. باغي تصور جيب علم إسرائيل ؤ حرقوا للشهرة. قتلتونا ب لبلابلا كيجي واحد كيدير رائحة ماركة فرنسية صانعها يهودي بفرنسا . سير تحرك حبسوا ف مطار ف فندق قطع عليه الضوء حبس علين wifi ماشي هتافات فارغة
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-10
5 - القمر الأحمر الاثنين 21 يناير 2019 - 11:58
سنمتعهم قليلا ثم نظطرهم إلى......
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-4
6 - غيور الاثنين 21 يناير 2019 - 11:59
اطرح هذا السؤال على صاحب التعليق رقم 1 ، ومن خلاله كل دعاة الماسونية والصهيونية العالمية ، سواء داخل هذا الوطن الحبيب ذو الهوية العربية الاسلامية الامازيغية الافريقية المتوسطية ، وكذلك خارجه. اطرح السؤال : متى كان الفن ، ومتى كانت الرياضة بعيدين عن السياسة ؟ اللعبة مفضوحة ، فحينما يكونان في خدمتهما يستخدمان هذا السلاح. و ما استقبال هذا المجرم ، هذا الصهيوني الشافيني الحقير ، الا حلقة قوية في تمرير التطبيع عن طريق ما يسمونه ب" الفن " تحية لشهدائنا الابرار في ارض الاسراء والمعراج.
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4
7 - sifao الاثنين 21 يناير 2019 - 12:10
انها رقصة الديك المذبوح ، الاجمل لكنها الاخيرة ، لم يعد هناك اي مصوغ للاستمرار في الاسترزاق بالقضية الفلسطينية ، الفلسطينيون لهم سلطة وطنية وامقاومة مسلحة على الارض ، من يريد ان يدعم هذه القضية فعليه الالتحاق باحدى فصائلها ، اما نحن في المغرب فنحتاج الى رجالات للتنمية الوطنية ، الى من يساهم في ارساء هياكل دولة حديثة ديمقراطية ومتقدمة وليس الى من يناضل بالكلمة والشعارات الزائفة على بعد الاف الكيلومترات ، نعم نحن نساند كل الشعوب المظلوب ونتعاطف معها ، لكن ليس على ىاساس ان قضيتهم اولى من قضايانا
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2
8 - ماشي مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 12:11
و الله أصبحت في الخارج استحي ان أقول انني مغربي ! الشوهة !

الناس الي كيسيروا المغرب أقول لهم إنكم في الطريق الضال و الخاطئ و سياستكم فاشلة بكل المعاني ! سوف تقودون المغرب للهاوية

انشري يا هسبريس من فضلك
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-1
9 - hamid الاثنين 21 يناير 2019 - 12:17
إلى التعليق 2الحسين. ما دخل شيوخ الوهابية في الموضوع. فكلنا ضد الصهيونية أما أن نخلط الاوراق فشيوخك لحد الآن لن يتخدوا موقفا سوى الكلام وفي الأخير وجدناهم يعالجون على أيدي اطباء يهود في الدول الغربية. فشيوخك إرهابهم يفوق إرهاب الصهاينة وبالارقام.
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1
10 - soutien justifié الاثنين 21 يناير 2019 - 12:34
au no 7:
savez vous combien va toucher en devises ,ce sioniste raciste,en devises oui,les devises envoyées par nos compatriotes marocains pour aider notre pays pour acheter du blé ,du sucre,pour payer les études de nos étudiants à l'étranger et voilà ce raciste qui va empocher des milliers d'euros qu'il ira verser aux soldats d'israel qui tuent les enfants de la palestine,la cause de palestine est juste,et mérite d'être soutenue sans qu'on soit arabe
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