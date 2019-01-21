السفياني يطالب بمنع حفل ماسياس لدعمه إسرائيل‎

هسبريس من الرباط

طالب خالد السفياني، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بمنع المغني والموزع الموسيقي الفرنسي أنريكو ماسياس من إحياء حفل بالدار البيضاء.

وقال السفياني في بلاغ، توصلت به هسبريس، إن "إنريكو ماسياس، الصهيوني إلى النخاع، الداعم للإرهاب الصهيوني بدون حدود، المساند للاحتلال بكل ما يملك، والمتبني لقمة العنصرية التي تجاوزت الأپرتايد الذي أبيد في جنوب إفريقيا، يفتخر بأنه وهب حياته للكيان الصهيوني الغاصب، وبأنه يدعم أكبر مجرميه ويتبنى تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وتقتيل أطفاله وشيوخه ونسائه، بل ويطرب كلما رأى المجرمين الصهاينة يكسرون أيادي وأرجل وعظام أطفال فلسطين وكلما تساقطت القنابل العنقودية والفوسفورية على غزة وعموم فلسطين".

وشدد السفياني على رفض استضافة ماسياس بالمغرب ومنع حفله، وأضاف: "يريدون أن يفرضوا على الشعب المغربي استضافته وإحياء سهرة له بالدار البيضاء وتقديم الدعم المالي له لدعم جيش الإرهاب الصهيوني".

وناشد عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين كل المغاربة الأحرار أن يقاطعوا ماسياس، وأن يساهموا ويدعموا كل المبادرات الهادفة إلى الحيلولة دون تنظيم هذا "الحفل المشؤوم".