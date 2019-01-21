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كُتّاب وآراء
السفياني يطالب بمنع حفل ماسياس لدعمه إسرائيل
طالب خالد السفياني، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بمنع المغني والموزع الموسيقي الفرنسي أنريكو ماسياس من إحياء حفل بالدار البيضاء.
وقال السفياني في بلاغ، توصلت به هسبريس، إن "إنريكو ماسياس، الصهيوني إلى النخاع، الداعم للإرهاب الصهيوني بدون حدود، المساند للاحتلال بكل ما يملك، والمتبني لقمة العنصرية التي تجاوزت الأپرتايد الذي أبيد في جنوب إفريقيا، يفتخر بأنه وهب حياته للكيان الصهيوني الغاصب، وبأنه يدعم أكبر مجرميه ويتبنى تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وتقتيل أطفاله وشيوخه ونسائه، بل ويطرب كلما رأى المجرمين الصهاينة يكسرون أيادي وأرجل وعظام أطفال فلسطين وكلما تساقطت القنابل العنقودية والفوسفورية على غزة وعموم فلسطين".
وشدد السفياني على رفض استضافة ماسياس بالمغرب ومنع حفله، وأضاف: "يريدون أن يفرضوا على الشعب المغربي استضافته وإحياء سهرة له بالدار البيضاء وتقديم الدعم المالي له لدعم جيش الإرهاب الصهيوني".
وناشد عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين كل المغاربة الأحرار أن يقاطعوا ماسياس، وأن يساهموا ويدعموا كل المبادرات الهادفة إلى الحيلولة دون تنظيم هذا "الحفل المشؤوم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
اما وهو يدافع عن ما يسمى بإسرائيل فإن العلمانيين والملحدين في المغرب سييتقبلونه في المطار بالتمر والحليب والزغاريد .
وأنشروا دين الله وعلموا أولادكم ماهو دين الأسلام وأركان الأسلام وعبادة الله الواحد الأحد والشهادتين وبأن محمد عبده ورسوله واجتنبوا العلمانية المفرطة وتم ينصرنا الله على أمثال
ماسياس وغيره أكثار
أما السيد السفياني إنه عايش عن قرب قبل غزو العراق وفلسطين وسوريا
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا
الناس الي كيسيروا المغرب أقول لهم إنكم في الطريق الضال و الخاطئ و سياستكم فاشلة بكل المعاني ! سوف تقودون المغرب للهاوية
انشري يا هسبريس من فضلك
savez vous combien va toucher en devises ,ce sioniste raciste,en devises oui,les devises envoyées par nos compatriotes marocains pour aider notre pays pour acheter du blé ,du sucre,pour payer les études de nos étudiants à l'étranger et voilà ce raciste qui va empocher des milliers d'euros qu'il ira verser aux soldats d'israel qui tuent les enfants de la palestine,la cause de palestine est juste,et mérite d'être soutenue sans qu'on soit arabe