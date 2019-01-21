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الرئيسية | مجتمع | منظمة: فرص الشغل والخدمات الأساسية أصبحت من الترف بالمملكة

منظمة: فرص الشغل والخدمات الأساسية أصبحت من الترف بالمملكة

منظمة: فرص الشغل والخدمات الأساسية أصبحت من الترف بالمملكة
هسبريس ـ يوسف لخضر (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 21 يناير 2019 - 12:00

قالت منظمة "أوكسفام المغرب" إن نماذج النمو التي اعتمدتها المملكة منذ الاستقلال بلغت حدودها وخلقت مجموعة من الفجوات من عدم المساواة والإقصاء كانت سبباً في هشاشة عدد كبير من السكان، مشيرةً إلى أن الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية أصبح نوعاً من الترف.

جاء ذلك في مستند تضمن تصريحاً لعبد الجليل العروسي، مسؤول المرافعة والحملات في المنظمة، أشار فيه إلى أن "المغرب اعتمد منذ الاستقلال نماذج للنمو سمحت بتحسين البنية التحتية الأساسية على الرغم من أوجه القصور التي ما تزال قائمة في العديد من المناطق".

ودعت أوكسفام المغرب، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الدولي حول ثروات ملياديرات العالم، المسؤولين المغاربة إلى "إعادة النظر في أسس هذه النماذج لكي تلبي الاحتياجات والتوقعات الحقيقية لكل المواطنين، وليس جزءاً صغيراً منها".

يأتي هذا الانتقاد للنموذج التنموي المغربي بعدما سبق للملك محمد السادس أن أثار هذا الموضوع قبل سنتين أمام البرلمان، ودعا آنذاك الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين إلى التفكير في نموذج تنموي جديد يستجيب لتطلعات المواطنين.

وفي التقرير الذي أصدرته منظمة أوكسفام الدولية بعنوان "الصالح العام أو الثروات الفردية؟"، يتبين أن ثروات المليارديرات عبر العالم نمت بمعدل 2.5 مليار دولار يومياً سنة 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت 12 في المائة، لتصل إلى 900 مليار دولار، مقارنة مع 2017، فيما تراجعت ثروة الناس الأكثر فقراً بنسبة 11 في المائة.

التقرير الصادر على هامش اجتماع قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، بسويسرا، يشير إلى أن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء تقوض محاربة الفقر، وتضر بالاقتصادات، وتفجر غضب الرأي العام عبر العالم.

وبحسب أوكسفام فإن "حكومات العالم تتسبب في تفاقم انعدام المساواة من خلال خفض تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم وعدم فرض ما يكفي من ضرائب لازمة على الشركات الكبرى والأثرياء، ناهيك عن الإخفاق في فرض القيود الصارمة على المتهربين ضريبياً".

وفي تفاصيل التقرير، نقرأ أن تركز الثروات زاد خلال سنة 2018، حيث أصبح 26 مليارديراً في العالم يملكون أموالاً تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية، وهو ما تدعو المنظمة إلى مواجهته بمناشدة الدول فرض المزيد من الضرائب على الأكثر ثراء وعلى الشركات الكبرى.

ويعتمد تقرير المنظمة على بيانات مجلة "فوربس" وبنك "كريدي سويس" ليصل إلى خلاصة مفادها أن 26 شخصاً عبر العالم باتوا يملكون ما يساوي أموال ثلاثة مليارات و800 مليون نسمة الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 سنة 2017.

ومن أجل إبراز الوضعية الحالية للثروة في العالم، قالت المنظمة إن أغنى رجل في العالم، وهو رئيس "أمازون" جيف بيزوس، بلغت ثروته 112 مليار دولار السنة الماضية، بينما تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا واحدا بالمئة من ثروته.

كما أفادت معطيات التقرير بأن عدد المليارديرات تضاعف منذ الأزمة المالية لسنة 2008، موردة أن "الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود، وهو ما يحرم ملايين الفتيات من التعليم اللائق، وتموت بسببه النساء لنقص في رعاية الأمومة"، مبرزة أنه منذ الأزمة المالية عرف العالم ولادة ملياردير جديد كل يومين.

وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها "لو أن 1 في المائة الأكثر ثراءً بالعالم دفع ضريبة إضافية على ثروته بنسبة 0.5 في المائة فقط، لساهم ذلك في جمع مبلغ كافٍ وزيادة لتعليم 262 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، ولتأمين الرعاية الصحيّة اللازمة لإنقاذ 3.3 ملايين شخص من الموت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - المهلكة الشريفة الاثنين 21 يناير 2019 - 12:14
احنا المغاربة لو كان ماقريباش لينا اروبا كان دابا غادي يقتلنا الجوع والعطش وعاش ملوك ورؤساء اروبا نصرهم الله وايدهم حفظهم وارزقهم
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23
2 - yousfi الاثنين 21 يناير 2019 - 12:17
تلك كلها إملائات صندوق النقد الدولي الدي لايهمه الا اخد الفوائد على القروض الممنوحة على حساب الخدمات الإجتماعية للمواطنين و بالتالى تفقير الفقراء و إلحاق آخرين بالهشاشة الاقتصادية و بالطبع سيستفيد من هم قريبون من مراكز القرار .و حينما تصبح الدولة فاشلة بمعنى أنها لم تعد تستطيع أداء الفوائد و لا إدارة الاقتصاد يتخلى عنها و تترك لمصيرها تتقادفها الذئاب الاقتصادية .
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11
3 - نورى الاثنين 21 يناير 2019 - 12:17
قالت منظمة "أوكسفام المغرب" إن نماذج النمو التي اعتمدتها المملكة منذ الاستقلال بلغت حدودها وخلقت مجموعة من الفجوات من عدم المساواة والإقصاء كانت سبباً في هشاشة عدد كبير من السكان، مشيرةً إلى أن الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية أصبح نوعاً من الترف.
حقيقة لا جدال فيها فعندما تجدخريج يتوفر على الدكتواره في اي تخصص وعاطل فهنا تعرف ان الشغل طرف الحاصول المغرب ما دولة ما ولو عبارة عن ضيعة لاصحابها وبعض المستفديين من الريع اما الباقي مجرد عبيد ليس الا
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10
4 - istitut الاثنين 21 يناير 2019 - 12:18
وبحسب أوكسفام فإن "حكومات العالم تتسبب في تفاقم انعدام المساواة من خلال خفض تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم وعدم فرض ما يكفي من ضرائب لازمة على الشركات الكبرى والأثرياء، ناهيك عن الإخفاق في فرض القيود الصارمة على المتهربين ضريبياً".
كل شيء مذكور في القرآن الكريم وسنة محمد رسول الله اذا اراد هلاك أمة أمر مترفيها فأفسدو في الارض ويقولون مالنا في ضعاف الامة فيهلكنا الله أجمعين بما نصنع ونتواطأ فيما بيننا من فساد وظلم .
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5
5 - المغربي باب المغاربة الاثنين 21 يناير 2019 - 12:35
...حيث أصبح 26 مليارديراً في العالم يملكون أموالاً تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية...
26 شخصاً عبر العالم باتوا يملكون ما يساوي أموال ثلاثة مليارات و800 مليون نسمة الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 سنة 2017.
وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها "لو أن 1 في المائة الأكثر ثراءً بالعالم دفع ضريبة إضافية على ثروته بنسبة 0.5 في المائة فقط، لساهم ذلك في جمع مبلغ كافٍ وزيادة لتعليم 262 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، ولتأمين الرعاية الصحيّة اللازمة لإنقاذ 3.3 ملايين شخص من الموت".
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6 - Maroc الاثنين 21 يناير 2019 - 12:38
الفقير يزداد فقرا، والغني يزداد غنى، الطبقة المتوسطة أصبحت مفقودة، الأغلبية أصبحت تعيش بالديون الكريدي، اللهم خفف الديون على جميع المغاربة.
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7 - بائع القصص الاثنين 21 يناير 2019 - 12:39
الحكام والحكومات التي توالت على الكراسي في المملكة السعيدة حفروا قبرا لهذا الوطن وشردوا ابنائه في أنحاء المعمور ولاكن هذا كلام لا يحبون سماعه...اذا العام زين!
الشعوب التي ولدت في الاستبداد تلد الاستبداد لنفسها والطائر الذي ولد في القفص يؤمن بان الطيران جريمة ومن عاش ابد الدهر في السجن عاش السجن في فكره.
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8 - إلى أين المسير والمسار ؟ الاثنين 21 يناير 2019 - 12:40
اليوم كل المغاربة يعرفون، بل يدركون حتى في أقاصي "المغرب الغير النافع" وفي عمق "المغرب النافع".
إن المغرب اليوم، توحد، ولم يعد كما صنفه المستعمر، منذ 60 سنة، بل أصبح مغربا تردت فيه كل الخدمات والسياسات، والمغاربة اليوم مقتنعين بأن الحالة مزرية، وبأننا كنا في الخمسينات والستينات وبداية السبعينات أفضل ممن نحن عليه اليوم، رغم الشعارات المتقدمة والخطب المنمقة حول حقوق الإنسان، والديموقراطيةن ومحاربة الفساد...إلخ...
فٌإلى أين المسير والمسار ؟
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