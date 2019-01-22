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الرئيسية | مجتمع | "الفوترة الرقمية" تدفع التجار إلى إعلان تنسيق جديد لمحاورة الحكومة

"الفوترة الرقمية" تدفع التجار إلى إعلان تنسيق جديد لمحاورة الحكومة

"الفوترة الرقمية" تدفع التجار إلى إعلان تنسيق جديد لمحاورة الحكومة
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:00

أعلنت 34 جمعية لتجارة القرب من مختلف مدن المغرب عن ميلاد تنسيقية وطنية لمحاورة الحكومة، عقب الأزمة التي خلقها نظام الفوترة الرقمية وإضرابات التجار بسبب حجز الجمارك لسلعهم.

وقال حكام العلوي الإسماعيلي، أحد التجار من مدينة تيفلت والمبادرين إلى تأسيس التنسيقية الوطنية لتجارة القرب، إن الجمعيات التي اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مراكش وقّعت على ميثاق شرف يتضمن 17 بنداً للعمل على المرافعة أمام الحكومة.

وأضاف الإسماعيلي، في حديث لهسبريس، أن الجمعيات المهنية التي وقّعت اتفاقاً مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك الأسبوع الماضي لا تمثل "القاعدة الشعبية للبقالة وتجار القرب".

وكان هذا الاتفاق، الذي أُعلن من خلاله التراجع على تطبيق نظام الفوترة الرقمية، قد وقّعت عليه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد العام للمقاولات والمهن القريب من حزب الاستقلال، والفضاء المغربي للمهنيين المحسوب على حزب العدالة والتنمية.

وأشار الإسماعيلي إلى أن التجار استمروا في الإضراب، على الرغم من الاتفاق الذي وقّعته الجمعيات المهنية الثلاث؛ وهو ما يعني، حسبه، "غياب تمثيلية حقيقية لها على أرض الواقع"، وأكد أن التنسيقية الجديدة المعلنة "مستقلة مادياً ومعنوياً وتنظيمياً عن أي تنظيم حزبي أو نقابي في المغرب".

وأكد المتحدث أن حل مشكلة التجار اليوم "يجب أن يخرج من البرلمان لإلغاء المقتضى، الذي تضمنته الفصل 145 من المدونة العامة للضرائب؛ وهو ما لم تقدر الجمعيات الموقعة على الاتفاق فرضه على الحكومة".

وتؤكد التنسيقية الجديدة للتجار أنها ليست ضد نظام الفوترة الرقمية وتنظيم القطاع؛ لكن تطالب "بإجراءات تستحضر المقاربة التشاركية، خصوصاً مع التجار الصغار؛ وهم شريحة تستدعي التكوين والتوعية لإنجاح أي إجراء جديد على أرض الواقع".

ويبدو أن الأزمة التي خلقتها الفوترة الرقمية، التي تسعى من خلالها السلطات إلى ضبط كل معاملات التجار، أسهمت في حشد صفوف المهنيين والتجار من أجل توحيد صفوفهم، خصوصاً أن أعداد العاملين في هذا القطاع يتجاوز مليون و300 ألف شخص.

وحسب أرقام غير رسمية، تُوفر تجارة القرب حوالي 36 في المائة من فرص الشغل في المغرب وتساهم بتغطية 80 في المائة من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني.

ولقطاع التجارة الداخلية أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، فهو يُعد أول مُشغل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم، حسب أرقام وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.

ومن المرتقب أن تنظم في أبريل المقبل مناظرة وطنية حول التجارة الداخلية لبحث مشاكل القطاع وتأهيله وطرق خضوعه للضرائب وكيفيات تطبيق الإجراءات الجديدة للفوترة، قبل المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطن الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:10
واحد الحاجة خاصنا نوضحوها، الموظف او العامل ليس هو من يدفع الضريبة على المدخول وانما الشركة التي توضفه. في الدول المتقدمة, الموظف يتسلم اجره بالخام ثم يدفع للدولة ضراءبه حسب هذا الاجر. في المغرب، عندما تتفق مع المشغل على الاجر فانه الصافي مهما كانت المصاريف الاخرى التي يتحملها صاحب الشركة. هذا للتوضيح فقط لان اذا اثقلنا اصحاب الشركات بالضراءب فلن نجد عملا بعد الان و ستزداد البطالة
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-2
2 - مصطفى الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:22
الحمد للله
النار وصلت للكل
الان عرفتم ان الحق حق
عرفتم النار اللتي اكتوى بها الموظف و الاجير
عرفتم لمادا الاستاد كان بضرب
عرفتم لماذا السعب ياءس
عرفتم ما فعلو بنا و لا زالوا اصحاب الدقون الكادبة...
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3
3 - زهير الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:22
"الفوترة الرقمية" تدفع التجار إلى إعلان تنسيق جديد لمحاورة الحكومة !
ألماني عمل حادث في المغرب .. عطاوه الدم في سبيطار .. ملي رجاع لألمانيا نهار كامل جالس في القهوى و يقول : هدي بلاد هدي !
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4
4 - رضوان الفتحي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:30
هذه الحكومة لم تترك أي مغربي بدون ضريبة ولم يبقى لها سوى خلف ضريبة جديدة اسمها ( ضريبة الايواء بالسجون ) لكي يصبح السجين يأدي مبلغ كل ليلة قضاها بالسجن ولكم واسع النظر ياحكومة البيجيدي والسلام.
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0
5 - واو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:42
الفاتورة الرقمية شىء مهم لتحقيق الشفافية في المعاملات التجارية كما هو في أوربا.
قطاع التجارة في المغرب يعرف فوضى وبالتالي الدولة تخسر الكثير من اموال بسبب الضرائب الغير مدفوعة.
اذا كنتم تريدون الخير بلدكم عليكم تشجيع هذا
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-2
6 - khalid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:53
Normalement, il fallait évoquer uniquement l'obligation de l'acceptation de la facture électronique sans pour autant parler de l'émission, ainsi que son échelonnement sur au moins 4ans, et ce, en commençant par les grandes puis les stes de tailles moyennes puis les pme et dans une dernière étape les micro etses. et d'ailleurs ce moyen et tellement pertinent et efficace, et un pas en avant de la part de la DGI,
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