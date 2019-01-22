"الفوترة الرقمية" تدفع التجار إلى إعلان تنسيق جديد لمحاورة الحكومة !

هسبريس – يوسف لخضر

أعلنت 34 جمعية لتجارة القرب من مختلف مدن المغرب عن ميلاد تنسيقية وطنية لمحاورة الحكومة، عقب الأزمة التي خلقها نظام الفوترة الرقمية وإضرابات التجار بسبب حجز الجمارك لسلعهم.

وقال حكام العلوي الإسماعيلي، أحد التجار من مدينة تيفلت والمبادرين إلى تأسيس التنسيقية الوطنية لتجارة القرب، إن الجمعيات التي اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مراكش وقّعت على ميثاق شرف يتضمن 17 بنداً للعمل على المرافعة أمام الحكومة.

وأضاف الإسماعيلي، في حديث لهسبريس، أن الجمعيات المهنية التي وقّعت اتفاقاً مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك الأسبوع الماضي لا تمثل "القاعدة الشعبية للبقالة وتجار القرب".

وكان هذا الاتفاق، الذي أُعلن من خلاله التراجع على تطبيق نظام الفوترة الرقمية، قد وقّعت عليه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد العام للمقاولات والمهن القريب من حزب الاستقلال، والفضاء المغربي للمهنيين المحسوب على حزب العدالة والتنمية.

وأشار الإسماعيلي إلى أن التجار استمروا في الإضراب، على الرغم من الاتفاق الذي وقّعته الجمعيات المهنية الثلاث؛ وهو ما يعني، حسبه، "غياب تمثيلية حقيقية لها على أرض الواقع"، وأكد أن التنسيقية الجديدة المعلنة "مستقلة مادياً ومعنوياً وتنظيمياً عن أي تنظيم حزبي أو نقابي في المغرب".

وأكد المتحدث أن حل مشكلة التجار اليوم "يجب أن يخرج من البرلمان لإلغاء المقتضى، الذي تضمنته الفصل 145 من المدونة العامة للضرائب؛ وهو ما لم تقدر الجمعيات الموقعة على الاتفاق فرضه على الحكومة".

وتؤكد التنسيقية الجديدة للتجار أنها ليست ضد نظام الفوترة الرقمية وتنظيم القطاع؛ لكن تطالب "بإجراءات تستحضر المقاربة التشاركية، خصوصاً مع التجار الصغار؛ وهم شريحة تستدعي التكوين والتوعية لإنجاح أي إجراء جديد على أرض الواقع".

ويبدو أن الأزمة التي خلقتها الفوترة الرقمية، التي تسعى من خلالها السلطات إلى ضبط كل معاملات التجار، أسهمت في حشد صفوف المهنيين والتجار من أجل توحيد صفوفهم، خصوصاً أن أعداد العاملين في هذا القطاع يتجاوز مليون و300 ألف شخص.

وحسب أرقام غير رسمية، تُوفر تجارة القرب حوالي 36 في المائة من فرص الشغل في المغرب وتساهم بتغطية 80 في المائة من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني.

ولقطاع التجارة الداخلية أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، فهو يُعد أول مُشغل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم، حسب أرقام وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.

ومن المرتقب أن تنظم في أبريل المقبل مناظرة وطنية حول التجارة الداخلية لبحث مشاكل القطاع وتأهيله وطرق خضوعه للضرائب وكيفيات تطبيق الإجراءات الجديدة للفوترة، قبل المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي المقبل.