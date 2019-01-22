قادمون وقادرون تصوغ الخطة الإستراتيجية الوطنية

هسبريس من الرباط

تفعيلا لقرارات مؤتمرها التأسيسي ومجلسها الوطني الأخير، أعلنت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل عن تكليف لجنة وطنية مشكلة من خبراء لصياغة الخطة الإستراتيجية الوطنية للحركة؛ وكذا تأسيس المجلس الوطني لشباب العالم القروي وسكان الجبال، والاستعداد لعقد المؤتمر الجهوي الأول لذات المجلس بجهة بني ملال خنيفرة في غضون شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعها الشهري بالمقر المركزي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والذي خصص للتداول في مخرجات المجلس الوطني الثاني المنعقد أيام 15 و16 دجنبر 2018 بإقليم صفرو، والبت في تقارير الديناميات الجهوية والإقليمية وأدائها في الفترة السابقة، واستعدادها لإنجاح الأنشطة والمحطات المقبلة.

كما قررت الحركة إثر اجتماعها تنظيم القافلة الثانية لـ"الوحدة والتضامن" بجهة كلميم واد نون في شهر مارس المقبل؛ وإطلاق دينامية "المرأة القروية والعدالة المجالية" بجهة فاس مكناس ابتداء من الشهر المقبل.

أما على مستوى خلق الديناميات الجديدة، فقد جرى، وفق بلاغ صادر عن الحركة، الاتفاق على عقد الجمع العام التأسيسي لحركة قادمون وقادرون – إقليم خنيفرة المستقبل، يوم السبت المقبل 26 يناير الجاري بمدينة مريرت، متبوعا بالجمع العام التأسيسي للحركة بإقليم الجديدة.

كما أعرب الحاضرون، من جهة أخرى، "عن ارتياحهم للتقدم المسجل على مستوى الإشعاع الثقافي الأمازيغي في أغلب مناطق المغرب، وعن استعدادهم لتنظيم دورة السينما المواطنة بالقنيطرة بشراكة مع المخرج السينمائي محمد نضراني".

وعلى صعيد آخر، "عبّر الجميع عن اطمئنانهم للتقدم الحاصل على مستوى الديناميات الجهوية والإقليمية والمحلية، ضمانا للانتشار في كل ربوع الوطن وخارجه، داخل المدن والقرى والجبال، كما تم التأكيد على خلق دينامية جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والاتفاق على خلية قارة تتكلف بالأرشفة وحفظ الذاكرة، والتحضير للجمع العام التأسيسي لتازة المستقبل، ودعم التنسيق الترابي للهيئة الاستشارية بمكناس وفاس وتاونات"، وفق البلاغ ذاته.