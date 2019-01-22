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كُتّاب وآراء
لعبة صينية عمرها 4000 سنة تغري تلاميذ فاس
استفاد تلاميذ وتلميذات مغاربة يقطنون بالمدينة القديمة بفاس من ورشة حول كيفية إعداد أشكال فنية تعود إلى آلاف السنين، على هامش الدورة الرابعة "للملتقى الفني بفاس".
باربارا سمينك، مدرّسة تربية فنية بالمدرسة الدولية للتصوير بهولندا "كيب ذا مومنت"، قالت إن "فكرة الورشة هي إعداد ألعاب من الأشياء المتخلّى عنها؛ لأنها إذا رميت على الأرض فستلوِّث البيئة".
إعادة استعمال الأشياء المتخلّى عنها يتمّ، حسب سمينك، عن طريق تحويل المجلات والكتب القديمة والأوراق إلى "تانجرام"؛ وهو الاختيار الذي استقرّ عليه رأي المكوِّنِين لكونها "لعبة صينية عمرها أزيد من 4000 سنة، قلنا إن استمرارها طيلة آلاف السنوات يعني أن الناس هنا بالمدينة القديمة سيحبّون لعبها".
إضافة إلى هذه اللعبة ذات الشعبية الكبيرة بالصين، تعلّم باربارا سمينك وتلميذاتها الأطفالَ المغاربة كيفية استعمال الكاميرات التي تطبع الصور بشكل فوري، وكيفية صنع إطارات من أجل تزيين الصّور التي قاموا بالتقاطها.