24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سياسة تعريب وفرنسة المغرب مستمرة (5.00)

  2. سر سعادة عامل النظافة (5.00)

  3. روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك" (5.00)

  4. شركة صينية تعلن تشغيل "نور" 2 و3 للطاقة الشمسية في ورززات (5.00)

  5. تحطم طائرة عسكرية مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لعبة صينية عمرها 4000 سنة تغري تلاميذ فاس

لعبة صينية عمرها 4000 سنة تغري تلاميذ فاس

لعبة صينية عمرها 4000 سنة تغري تلاميذ فاس
وائل بورشاشن من فاس
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 09:39

استفاد تلاميذ وتلميذات مغاربة يقطنون بالمدينة القديمة بفاس من ورشة حول كيفية إعداد أشكال فنية تعود إلى آلاف السنين، على هامش الدورة الرابعة "للملتقى الفني بفاس".

باربارا سمينك، مدرّسة تربية فنية بالمدرسة الدولية للتصوير بهولندا "كيب ذا مومنت"، قالت إن "فكرة الورشة هي إعداد ألعاب من الأشياء المتخلّى عنها؛ لأنها إذا رميت على الأرض فستلوِّث البيئة".

إعادة استعمال الأشياء المتخلّى عنها يتمّ، حسب سمينك، عن طريق تحويل المجلات والكتب القديمة والأوراق إلى "تانجرام"؛ وهو الاختيار الذي استقرّ عليه رأي المكوِّنِين لكونها "لعبة صينية عمرها أزيد من 4000 سنة، قلنا إن استمرارها طيلة آلاف السنوات يعني أن الناس هنا بالمدينة القديمة سيحبّون لعبها".

إضافة إلى هذه اللعبة ذات الشعبية الكبيرة بالصين، تعلّم باربارا سمينك وتلميذاتها الأطفالَ المغاربة كيفية استعمال الكاميرات التي تطبع الصور بشكل فوري، وكيفية صنع إطارات من أجل تزيين الصّور التي قاموا بالتقاطها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.