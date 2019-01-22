موجة البرد القارس تنكأ جراح انتشار داء السل في الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

قال خبراء في مجال الصحة إن موجة البرد القارس، التي تجتاح مدينة الدار البيضاء، تزيد من مخاوف اتساع دائرة داء السل الرئوي الذي ينخر صدور فئة لا يستهان بعددها في الأحياء الشعبية.

وذكرت مصادر جمعوية، ناشطة في مجال محاربة داء السل بجهة الدار البيضاء- سطات، أن غياب الشروط الصحية في الأحياء الشعبية المكتظة التي تعاني من ارتفاع الكثافة السكنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك فئة واسعة من المشردين توجد خارج إطار المراقبة الصحية، والتي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بهذا الداء، بسبب عدم توفرهم على شروط السكن الكريم؛ بل وانعدامه في معظم الحالات.

وتسجل مدينة الدار البيضاء أعلى معدلات انتشار داء السل الرئوي المعدي، بنوعيه القابل والمستعصي عن العلاج، مقارنة مع باقي المدن المغربية.

وتؤكد بيانات رسمية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة الصحة أن معدل الإصابة بهذا الداء المعدي بلغ في جهة الدار البيضاء 111 إصابة في كل 100 ألف نسمة، مقابل 88 حالة إصابة في كل 100 ألف نسمة على الصعيد الوطني خلال السنة الماضية وبداية العام الجاري.

وتضمنت البيانات التي حصلت عليها هسبريس بشأن تفشي هذا الداء، معطيات مقلقة بشأن تفشي مرض السل المعدي في المناطق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، التي تحتضن ما يقارب من 8000 حالة.

وجاءت منطقة الحي الحسني على رأس قائمة المناطق التي تعاني من تفشي داء السل، بمعدل قياسي بلغ 150 حالة إصابة من أصل كل 100 ألف نسمة، وما يربو عن 149 حالة إصابة من أصل كل 100 ألف شخص بمنطقة الفداء درب السلطان ومولاي رشيد، وما يقارب 118 حالة إصابة من أصل كل 100 ألف نسمة في منطقة آنفا.

ويرتبط استمرار تسجيل معدلات مرتفعة على مستوى الإصابة بداء السل في المغرب بغياب ثقافة الوقاية والعلاج من هذا المرض وسط نسبة كبيرة من الأسر المغربية.

ولا يحرص عدد كبير من المصابين على متابعة العلاج المجاني الذي يحصلون عليه من المراكز التابعة لوزارة الصحة، ولا يلتزمون بالشروط الصحية لتفادي نشر العدوى داخل أوساط أفراد أسرهم وأصدقائهم وزملائهم في العمل.

ويؤكد المسؤولون أن هذا الداء يمثل تحدّيا حقيقيا للصحة العامة ببلادنا؛ وهو ما يبرزه عدد المصابين الجدد الذين يتم تسجيلهم سنويا والبالغ 36 ألف حالة إصابة كل عام.