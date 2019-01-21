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كُتّاب وآراء
التوفيق ينفي إغلاق وزارته للمساجد "عن اختيار"
كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنَّ المساحة الإجمالية التي تحتلها المساجد الموجودة في مختلف أرجاء المملكة تناهز ثمانية ملايين متر مربع.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال، جوابا عن سؤال حول إغلاق المساجد وُجّه إليه في الجلسة الشفوية بمجلس النواب، إنّ الوزارة "لا تقوم بإغلاق المساجد في وجه المصلّين عن اختيار، بل للضرورة".
وأضاف أنّ إغلاق المساجد يستدعيه إعادة ترميمها وإصلاحها، من أجل توفير فضاء ملائم للمصلين، لافتا إلى أنّ المساحة الشاسعة للمساجد "تستحق أنْ تُعطى لها ميزانية كافية من أجل إصلاح المساجد التي بحاجة إلى إصلاح".
وأفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنَّ عدد المساجد التي تحتاج إلى إغلاقها من أجل ترميمها وإعادة إصلاحها تتراوح بين 200 إلى 250 مسجدا كل سنة، مشيرا إلى أنّ نصف المساجد التي هي بحاجة إلى تأهيل تمّت إعادة تأهيلها إلى حد الآن.
وكان التوفيق قد كشف، في الحفل السنوي المنظم بمناسبة يوم المساجد، أنّ عدد مساجد المملكة التي تحتاج إلى ترميم يناهز 1000 مسجد، يتطلب ترميمها ميزانية تقدر بمليار درهم، داعيا المحسنين إلى الاهتمام بإصلاح المساجد المغلقة وعدم الاكتفاء فقط ببناء مساجد جديدة.