وزارة الداخلية تباشر الاقتطاع من أجور مُضربي الجماعات الترابية

هسبريس – نور الدين إكجان

مباشرة بعد الإضراب عن العمل الذي خاضته شغيلة الجماعات الترابية المحلية يوم 17 يناير الجاري، ضد الوضعية المزرية التي يقبعون فيها، باشرت مصالح وزارة الداخلية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، بعد "عدِّهم وقياس النسبة المأوية"، معتبرة ما قاموا به "يندرج في إطار التغييب غير المشروع عن العمل".

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية سجلت أن "شغيلة قطاع الجماعات الترابية كانت تنتظر من الوزارة التي تنوي حل مشاكل مختلفة بين الحكومة والإطارات النقابية، أن تتفهم مشاكل موظفيها، والإسراع بتسوية عدد كبير من الملفات ابتداء من إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، ونظام أساسي عادل ومنصف لما يقارب 148 ألف موظف وموظفة، والدفاع عما يتعرض له موظفوها من لدن بعض المنتخبين".

وأضافت المصادر أنها تفاجأت بمذكرة صادرة عن المديرية العامة لحث المجالس على القيام بإحصاء المضربين والاقتطاع من أجورهم، مشيرة إلى أن "الشغيلة تنتظر فرصة للبحث عن بديل آخر ومغادرة قطاع الجماعات، لأن الحكرة والتهميش والتعسفات هي الأشياء الوحيدة التي يصطدم بها موظفون يقومون بكل شيء تجاه المرتفقين من الازدياد إلى الوفاة".

وفي هذا الصدد، قال مصطفى خطار، عضو الاتحاد المغربي للشغل موظف بجماعة الصميعة، دائرة تاهلة إقليم تازة، إن "الاقتطاع غير قانوني ومرفوض"، مشيرا إلى أن "الداخلية باشرت بالفعل إحصاء المضربين، لكن ليس جميع الرؤساء يقتطعون من أجور الموظفين، فمنهم من يعتبر إضراب الموظفين مشروعا وحقا مؤطرا".

وأضاف خطار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاقتطاع لن يوقف مسيرة النضال؛ إذ إن التنسيق النقابي الرباعي عازم على عقد ندوة توضيحية في العاصمة الرباط يوم 24 من الشهر الجاري"، لافتا إلى أن "النقابات سطرت برنامجا تصعيديا سيتم الإعلان عن مضامينه في الوقت المناسب".

وأوضح المسؤول النقابي أن "ما باشرته وزارة الداخلية من إجراءات لن يزيد العمال والموظفين سوى عزيمة وإصرارا على خوض الإضرابات والتصدي للقوانين المجحفة"، مشددا على أن "نسبة الإضراب على المستوى الوطني كانت جد مرتفعة، ووصلت مائة في المائة داخل بعض الجماعات".