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الحكومة تستعجل تنفيذ الخدمة العسكرية بمرسومين

الحكومة تستعجل تنفيذ الخدمة العسكرية بمرسومين
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:50

برمجت حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، مرسومين يتعلقان بكيفية تطبيق قانون الخدمة العسكرية وأجور الخاضعين لها من الشباب المغربي، وذلك موازاةً مع قرب انتهاء المصادقة النهائية عليه من قبل البرلمان.

وتؤشر هذه المصادقة المرتقبة على هذين المرسومين التطبيقيين على أن تطبيق الخدمة العسكرية على أرض الواقع لن يتأخر كثيراً؛ فمباشرة بعد مرورهما من مجلس الحكومة، سينشر المرسومان في الجريدة الرسمية لتدخل مقتضياتهما حيز التنفيذ.

يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.19.46 ويتحدث عن كيفيات تطبيق أحكام القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.19.47 الذي سيحدد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.

وكانت حكومة العثماني قد خصصت ضمن قانون مالية 2019 ميزانية تقارب 500 مليون درهم موزعةً على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار، وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهراً، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاماً من الذكور والإناث.

وتمثل هذه الفئة أكثر من 4 ملايين مغربي ومغربية، لكن عدد الشبان والشابات الذين سيخضعون للتجنيد سيكون مقسماً على سنوات مختلفة، وسيخضع أيضاً للشروط المذكورة في القانون نفسه، ومن المرتقب على أبعد تقدير أن ينادى عليهم في الفصل الأخير من السنة الجارية.

ويستثني القانون الخاص بالتجنيد الإجباري الأشخاص الذين يتابعون دراستهم، وأولئك الذين يعيلون عائلاتهم، إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أخ أو أخت في الخدمة العسكرية. أما بالنسبة للفتيات، فتُستثنى أيضاً المتزوجات والنساء اللواتي لديهن أطفال.

وسيتلقى الشباب الذين سيؤدون الخدمة العسكرية كل المهارات المطلوبة فيما يخص مواجهة التهديدات والكوارث الطبيعية من خلال المهنية والاحترافية العالية التي تتميز بها القوات المسلحة الملكية، وسينالون تعويضات شهرية مقابل ذلك.

وتريد الحكومة من خلال هذا القانون أيضاً فتح فرص اندماج الشباب المغاربة في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منحهم تكويناً عسكرياً ومهنياً، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

وكانت الخدمة العسكرية الإجبارية قد أقرت للمرة الأولى في المغرب سنة 1966 بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن تُلغى عام 2007 من طرف الملك محمد السادس، لتتم العودة إليها بشكل مفاجئ صيف 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - أنس طنجاوي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:06
الحكومة تحارب العنوسة باشتراط الزواج على الفتيات لاعفائهن من التجنيد الاجباري.
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12
2 - بدر الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:19
اشمن خدمة عسكرية.. راه والله الا غير تخربيق.. خليو بنادم يخدم على راسو و يجمع رزقو. الخدمة العسكرية خصكوم ديروها لأصحاب السوابق ماشي بنادم مقاتل باش يعيش ضيعوليه 12 شهر من حياتو. فين غيمشي مورا 12 شهر اشمن شركة اتقبل عليك + واش باقي اتبقى عاقل على داكشي لي قريتي.. والله حتى غير كتخرفو
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12
3 - سعيد عاميري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:19
العز والنصر ليك يا الوطن الغالي العضيم أسد إفريقيا المغرب العضيم الشريف من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية حب الوطن من الإيمان وألف تحية لجيوش المغرب الشريف الحربية الجيش البري الأول العضيم وجيش البحرية الملكية الضارب العضيم وجيش الدرك الحربي المجاهد وجيش الجو الجارح صقور الأطلس وجيش الصورايخ الحربي الباسل وجيش الحرس الوطني القوات الخاصة الفداءية وجيش القوات المساعدة القتالي وجيش الحرس الملكي الفداءي الشامخ والله ينصر سيدنا والشعب المغربي العضيم من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية
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-14
4 - Peace الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:23
الخدمة العسكرية راه مزيانة و الله, بالنسبة للياقة البدنية و التكوين المهني و الانضباط و اليقضة و تنظيم الوقت و الاعتماد على النفس...
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3
5 - SAID M الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:26
الدفاع عن الوطن من الإيمان و واجب على كل مواطن و مواطنة. لهذا أن التجنيد الإجباري له أهميته و ضرورته. أتمنى عندما يبدأ النداء على الشباب أن يتقدمهم أبناء الأعيان وعلى رأسهم أبناء الوزراء كبار المسؤولين في الدولة تشجيعا لجميع شرائح المجتمع والسلام.
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1
6 - الراجي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:35
قرار لم يتخذ بطريقة ديموقراطية وسواء البرلمان ام المنظمات والجمعيات المدنية ام المجتمع المدني لم يكن له اي مساهمة في اي نقاش او حوار حول هذا الموضوع، قرار من الفوق والباقي عليه تنفيذه وانتهى.
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-1
7 - الضائع الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:47
بنكيران حصل على تقاعد استثنائي خيالي والمواطن البسيط يرمى به الحدود مقابل دريهات
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3
8 - رأي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:47
يلاه يا البنات سيروا تزوجو قبل ما يديوكوم للخدمة العسكرية. اللي عندها شي واحد تشنق عليه وطلب منو يجي لداركم .
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3
9 - Boussat الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:59
. هناك بعض العائلات التي خرجة أمور سيطرة على الأبناء من ايديهم الجيش والتجنيد هو الحل للعودة الطريق الصحيح
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0
10 - الهدهد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:06
أنا شاب مغربي كنت مجندا في صفوف القوات المسلحة سابقا لمدة عشر سنوات فهل سيتم المنداة علي أيضا؟
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