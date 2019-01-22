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الرئيسية | مجتمع | أسر "شهداء الصحراء" يتحدَّون "المنع" أمام مقرّ القيادة العليا للجيش

أسر "شهداء الصحراء" يتحدَّون "المنع" أمام مقرّ القيادة العليا للجيش

أسر "شهداء الصحراء" يتحدَّون "المنع" أمام مقرّ القيادة العليا للجيش
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:00

يبدو أنَّ الحوار الذي جمع مؤخراً مسؤولي الإدارة العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بممثلي أسر وشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية لم يخلُص إلى نتائج إيجابية؛ فقد عادت أسر "شهداء الصحراء" إلى الاحتجاج، اليوم الثلاثاء أمامَ مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، ملتمسة من الملك محمد السادس التدخل لإنهاء معاناتها مع "جحيم البطالة" و"التهميش".

وعرَفتْ الوقفة في بدايتها شنآنا ومشادات بعدما حاول أمنيون إخلاء الساحة المقابلة لمقر قيادة الجيش من المحتجين الذين توافدوا عليها؛ ما أدى إلى انتظامهم في مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان، بعدما تعذّر عليهم البقاء في المكان المقرر للوقفة.

وقد عاينت جريدة هسبريس استنفاراً أمنيا واسعا بجانب مقر القيادة العليا، ضّم أفرادا من الشرطة بالزي المدني ومن القوات المساعدة والتدخل السريع، الذين توافدوا دقائق قبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي شهدت رفع شعارات من قبيل: "الأرملة جا وقتك باش تهدر على حقك"، "خاف الله يا مسؤول دم الشهيد ماشي مجهول"، "يا شهيد الصحرا ولادك فـالقهرا".

وتطالبُ "أسر الشهداء" المنتمية إلى مختلف مناطق المغرب بجبر الضرر الذي لحقها جراء فقدان أبنائها من الجنود في حرب الصحراء، وتعويضها ماديا ومعنويا، عبر تمكينها من السكن والتشغيل، وتوفير التطبيب لأفرادها الذين يعانون من أمراض، وكذا إحداث مندوبية سامية تُعنى بشؤونهم، وإقرار يوم في السنة للاحتفاء بالشهداء والأسرى والمفقودين.

ورفع المحتجون الذين ساروا على أقدامهم صوب البرلمان، محاطين بأفراد من القوات المساعدة والتدخل السريع، شعارات تبيّن "مدى حجم التضحيات التي قدمها آباؤهم وعائلاتهم من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد المسيرة الخضراء، ومدى جسامة الخسائر المادية والبشرية التي تكبدوها إبان الحرب التي خاضوها ضد جبهة البوليساريو".

وقال إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، أمام عشرات المحتجين، إن "حرب الصحراء خلفت 30 ألف شهيد لم يستفد أبناؤهم من التعويضات ويعيشون حياة صعبة، وهناك من تشرّد في العراء، وهناك من ينتظر عطفاً ملكياً لإنهاء المعاناة".

وأردف الحجام في تصريح لجريدة هسبريس أن "المنع الذي يطالُ نضالهم لن يزيدهم إلا صموداً في سبيل تحقيق ملفهم المطلبي من أجل تجاوز كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي، لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن، حيث التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطؤ وابتلع لسانه، سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي أو بهيئات المجتمع المدني، خصوصا الحقوقية منها".

ودعا المتحدث أعلى سلطة في البلاد إلى الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، والعمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها.

ويطالب المحتجون أيضاً بـ "إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى، وإعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر".

ويدعو المحتجون أيضاً إلى "تخليد يوم وطني للشهيد والمفقود والأسير تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف، وحفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - بن خلدون الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:22
كن كنت رئيس الحكومة كن اول اشخاص نعتني بهم ونوفرلهم مطالبهم هم هده الفئة لان شهدائنا ماتوا من اجل بلادنا فمن المخجل ان نتخلى على عائلات اولاد شهدائنا في وقت الشدة رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وفرج الله عن مآسي عائلاتهم
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16
2 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:28
الجنود الذين حاربو في الصحراء منهم من استشهد او اختطف او تقاعد او لا زال مرابط في الصحراء فهؤلاء من يستحقون التقاعد الاستثنائي أما ابن كيران لو كنا فدولة ديموقراطية كن صايفطوه يدوز الكينتا باش يتربا اخلاقيا و وطنيا واش فهمتوني و لا لا .. تحية لجميع الجنود المرابطين فصحراء من أجل حماية هذا الوطن اما بن كيران و العثماني و البقية و الله العظيم يستحقون الحبس فتزمامارت
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20
3 - الوارزازي ولد مسمرير الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:31
غريب وغريب المغرب بلد الغراءب كاينين المخازنية زالعساكرية لي شرفو وماتو فالصحراء لي ماتو خلاو المشاكل لاولادهوم والبرلماني جالس ومبرع ومفيك مخدم ولادو ولانتريت و....... العسكري وامخزني يموت .و.........و........
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17
4 - الأسبقية لهم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:35
الشهداء كافحوا من أجلنا ، و إسترخصوا أرواحهم
لنعيش أحراراً ، رحمهم الله لم يكونوا ليطمعوا
في متاع الدنيا ، و المزايدون الآن أصحاب النفوس
المريضة ، يظنون أن الوطنية هي الشعارات الفارغة ،
و رفع الراية و ترديد النشيد الوطني ، أما في أعماق
قلوبهم أشياء أخرى ، لا تسمع سوى بلا بلا بلا ......
*المهم يجب الإلتفات و الإهتمام و تكريم أسر الشهداء .
من العار أن يرفل العملاء في النعيم ، بينما الشهداء
يسقط ذووهم في الفقرو الإهمال .( الأسبقية لهم )
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4
5 - الوطنية الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:35
هاذو هما لي خصهوم الدعم لان الاباء ديالهم ضحوا بالروح من اجل الوحدة الترابية
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7
6 - معلق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:36
شهداء ضحوا بحياتهم من اجل الوطن تهضم حقوقهم وحقوق ذويهم بينما بن كيران اشتغل خمس سنوات كلها شفوي بمرتب كبير وامتيازات مهمة وينال تقاعد بتسعة ملايين دون ان يساهم فيه ولو بدرهم. فعلا انها دولة الحق والقانون.
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7 - Slm الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:38
ومادا عن ناس المسيرة الخضراء
اليس لديهم الحق في تعويض؟!؟!
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3
8 - مواطن مغربي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:39
هادا سبب من اهم الأسباب اللتي تجعل شرذمة البوليزاريو و الجزاير يحضون برأفة و اذان صاغية من طرف العديد من الدول كمثلا جنوب افريقيا !

واش هادشي يعقل ؟؟؟ راه الحماق بام عينيه!

لا حول و لا قوة الا بالله
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9 - علولة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:44
نعم اساند كل أسرة فقدت شخصا لها مقابل تضحيته عن هذا الوطن العزيز بتعويضها لمطلبها الشريف وبذلا من ان يتبرعوا تلك الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بتقاعد مريح لا فالياخذوه هاؤلاء مع العلم ان تلك الأجرة لن تعيد لهم حبيبهم اما المتقاعدين من الوزراء والبرلمانيين والمستشارين كانوا متطوعين وهم من اراد الجلوس هناكفقط لنهب ثروت الوطن الا يكفيهم ما اختطفوه؟ بعكس العسكريين فرغما عنهم ذهبوا للتضحيةمن اجل الوطن الا يستحقون كل التشريف ؟
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10 - احمد امين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 16:54
هولاا يستحقون الاحترام و التقدير. رحم الله موتاهم. يجب اعطايهم الاسبقية في التوضيف و الدعم الصحي، تسوية وضعية الارامل،........
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11 - كريم فرنسا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:00
جارنا عسكري خاض حرب الصحراء و استشهد رحمة الله عليه سنة 1985 وترك بنتان وولد وأرملة ، كنت حاضراً يوم أتت بجثمانه في صندوق سيارة إسعاف عسكرية قام الجنود بإدخالها لمنزل الفقيد لمدة 15 دقيقة فقط
و أخرجوها .
حال هذه الأسرة لم يتغير كثيراً الأبن أصبح شاباً وهو من يعيلُ اليوم أسرته .
لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا كل هذا الجحود تُجاه أسر شهدائنا الذي قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن ؟؟؟؟
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12 - المكلخ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:05
الدين قاوموا الاستعمار حصلوا على رخص وامتيازات ولاارى عيبا في دلك....والدين استشهدوا في الصحراء فدويهم يستحقون اكتر....
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13 - sadaam الثلاثاء 22 يناير 2019 - 17:07
المشكل هو هاد الناس مين كيخرجوا ايطالبو بحقهم شكون ليكي قمعهوم هي المخزني والشرطي
كاينسى بلي واحد النهار غادي ايموت او غادي تجي مرتوا او ولادوا تاهما لتماك
واهدشي ليفاقسني دابة والمخزني والبلوسي ليدير ديك الشرويطة فوق لكتف ديالك راه غد حتى نتى غدي تولي تماك وديروا بحال فرنسا
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