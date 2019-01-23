مشروع "رائد" يستقطب الطلاب المغاربة إلى إسبانيا

هسبريس - إفي

تعتزم إسبانيا تنفيذ مشروع "رائد" مع المغرب لإيفاد طلاب مغاربة إلى جامعات إسبانية إلى جانب برنامج تنموي في مسقط رأسهم، والذي سيتم تمويله بأموال أوروبية.

وجاء الإعلام على لسان مديرة الهيئة الإسبانية لتدويل التعليم التابعة لوزارة العلوم والابتكار والجامعات، كورال مارتينيث إيسكار، في مقابلة مع "إفي"، بمناسبة إنشاء شبكة الجامعات الأوروبية المستقبلية.

وسيستغرق البرنامج "الرائد" بين إسبانيا والمغرب "عامين على الأكثر" وسينتفع به "نحو 80 طالبا" مغربيا سيدرسون الماجستير في الجامعات الإسبانية وسيحظى بتمويل قيمته ما يقرب من 2.5 مليون يورو، حسبما ذكرت مارتينيث إسكار التي تتولى رئاسة الهيئة منذ سبتمبر 2018.

وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن التخصصات التي تحظى بطلب كبير من جانب المغرب تتركز في قطاعات السياحة وطب الأسنان والتمريض والطب والزراعي الغذائي.

وستتمثل المرحلة الثانية للمشروع في "تدشين مشروع تنموي لهذه القطاعات في مسقط رأسهم".

ولتعريف وتدشين تلك المرحلة الثانية تعمل الهيئة مع وزارة العمل والهجرة والتأمين الاجتماعي، على حد قول المسئولة الإسبانية.

وصرحت مارتينيث إسكار بأن الفكرة "لا تكمن فقط في تأهيل الجامعيين المغاربة بل وتدشين مشروعات تساعد على النمو الاقتصادي في بلدهم".

وفي المجمل، يوجد بإسبانيا نحو 100 ألف طالب دولي ويمثل الطلاب الأجانب 8% من عدد الطلاب الجامعيين، طبقا لأرقام الهيئة الإسبانية.