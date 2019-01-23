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الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يعد بمحاربة الفساد بالوقاية بعيدا عن "قطع الرؤوس"

بنعبد القادر يعد بمحاربة الفساد بالوقاية بعيدا عن "قطع الرؤوس"

بنعبد القادر يعد بمحاربة الفساد بالوقاية بعيدا عن "قطع الرؤوس"
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:00

قال محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إنّ النهج الذي اختاره المغرب للقضاء على الرشوة "لا يقوم على مقاربة تصفية الحسابات وتسييس الملفات والزجّ بالناس في السجون؛ بل اخترنا المقاربة الشمولية الوقائية".

وكشف بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، سينعقد قريبا، بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيسين جديدين للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة.

بنعبد القادر قال إنّ هناك إرادة سياسية على أعلى هرم الدولة وكذلك لدى المجتمع المدني ومختلف الفاعلين من أجل محاربة الرشوة، مبرزا أنّ المغرب حقق تقدما ملموسا في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد؛ ومنها مؤشر ترانسبارانسي، الذي حقق فيه المغرب تسع مراتب.

واستطرد بنعبد القادر أنّ المغرب راكمَ نتائج مهمة في مجال محاربة الرشوة، تُوّج بدستور 2011، الذي أرسى دعائم الحكامة الجيدة، وربْط المسؤولية بالمحاسبة، ثم الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مشددا على أنّ محاربة الرشوة "لا تتعلق بالمعنى الزجري، بل هناك مشاريعُ كبرى وقائية".

في موضوع آخر، عزا محمد بنعبد القادر أسباب الاختلالات التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية في المغرب إلى تعدد وكثرة الأنظمة الأساسية للموظفين، حيث يؤطّرُ الوظيفةَ العمومية 38 نظاما أساسيا؛ منها اثنيْ عشر نظاما أساسيا خاصا بين القطاعات الوظيفة العمومية.

تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين، حسب بنعبد القادر، يؤثر على الوظيفة العمومية وعلى أجور الموظفين، مضيفا "تعدد الأنظمة يعني أنّ منظومة الوظيفة العمومية تخترقها اختلالات كبرى، تجعلنا أمام وضْع مُختل؛ لأن هذا الوضع يفرز غياب التنسيق والانسجام بين مختلف الهيئات والتنسيقيات، إذ لا تكاد تُصلح وضعية فئة معينة حتى تنبثق مشاكلُ فئة أخرى".

وكشف بنعبد القادر أنّ منظومة الوظيفة العمومية في المغربة مُقبلة على عدد من الإصلاحات، حيث سيتمّ عرض ميثاق اللاتمركز الإداري على أنظار المجلس الحكومي عمّا قريب، وسَيليه إصدار ميثاق المرافق العمومية الذي جاء به الدستور، خلال السنة الجارية، موضحا أنّ وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة بصدد مباشرة مشاورات بشأن الميثاق المذكور مع كافة القطاعات الحكومية.

وأبرز بنعبد القادر أنّ من بين المشاكل الأساسية التي تعاني منها الوظيفة العمومية هو أنّ نظامَها الأساسي مرتبط بمفاهيم الهيئة والدرجة والإطار، الذي يقوم على تدبير المسارات، مشدّدا على "أنه ينبغي أن نتوجَّه إلى نظام جديد يقوم على تدبير الكفاءات، اقتداء بأنظمة مقارنة ناجعة وذات خدمة عمومية قوية، تقوم على الكفاءة والإنتاجية والمردودية، بما يجعل العدالة الأجْرية تتحقق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - صابر عبد الصبور الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:16
ما معنى محاربة الفساد بالاسلوب الوقائي لا بقطع الرؤوس؟هل باتباع سياسة ابن كيران عفا الله عما سلف؟ اسي بنعبد القادر نقول لك مازالنا بعيدين عن التخلص من الفساد والمفسدين ما دمنا نعطل آلة القضاء المستقل والعادل..
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2 - الله يهديهم الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:25
حشومة ترسلو "المرتشين الكبار" للحبس ,هي قدمو لهوم النصيحة وقولو لهوم را هيعدبهم سيدي ربي وفكرهوم را ما هايتشدوش باش يشبعو فلوس والله يهديهم .الحبس هو للمزاليط ما شي للاغنياء
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3 - عمل الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:33
مع وقف التنفيذ،من باب الترويج و الاستهلاك الإعلامي لا غير،الإرادة السياسية و محاربة الفساد تتطلب فتح نقاش استثنائي قصد تنزيل قانون تجريم الإثراء الغير مشروع المتعثر منذ سنوات طويلة داخل قبة البرلمان،لماذا بقي تحت الحفظ و من له مصلحة في إقبار هذا القانون و تعطيل مؤسسات دستورية قوية بقوة الدستور و القانون و المؤسسات؟؟؟ الله أعلم،فهو يسير بالوطن إلى الهاوية و تبديد الثقة التي تجمع بين الشعب و مؤسسات الدولة،مما قد يؤدي بالبلاد إلى الحرب الأهلية لا قدر الله،يجب محاربة الفساد طبقاً للدستور و القانون و تفعيل مبذأ ربط المسؤولية مع توفير شروط المحاكمة العادلة و احتراماً للوضع الاجتماعي للمتهم بسرقة المال العام و لعائلته مع استعمال السلطة التقريرية و التقديرية و الإجتهاد القضائي دون التأثير في الحالة المعيشية للمتهم،و بذلك سنربح وطناً يتسع للجميع بعد استرداد المال العام لبناء الإنسان بدل الأبراج العالية و السجون و مخافر الشرطة و حتى المستشفيات إن صح التعبير لأن"العقل السليم في الجسم السليم"و السلام ختام.
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4 - هروكي الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:35
هدا السيد يتكلم عن الفساد في المقطعات و البلديات و القيادات فساد 5 / 10 دراهم لكن فساد TGV وفساد Renault ..... ووووو فساد الرمال التي تباع الى إسبانيا فساد الثلوت مصانع الأسمنت ...... 2/3 المليارات لو تجرأ رفع أسبعه لَطُرِدَ بدون معاش
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5 - مغربي انا الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:41
بكلام او معنا اخر من وجد الفرصة فل ينهب و وووو و نحن ستكون لن مقاربة شمولة و القولة الشهيرة عفا لله عما سلف ههههههه.
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6 - القضاء على الفساد الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:44
ناري ،ناري ،ناري ، الفساد ، لما سمع وعيد السيد الوزير ،
فهو في حالة رعب و إرتعاش خوفاً من القضاء عليه .
يا سيدي هذا الكلام سمعناه من زمان ، لا طائل منه .

* هذا العبد الضعيف ، يعدك بالقضاء على الفساد ، في حالة
واحدة ، و هي عندما تفرغ جميع الصناديق من محتواها .
آنذاك سيتم القضاء على الفساد نهائياً و دون رجعة ،
لأنه لم يبق ما يسرق !!!
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