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الرئيسية | مجتمع | منطوق قضائي يعلن طلاق وزير الشغل محمد يتيم

منطوق قضائي يعلن طلاق وزير الشغل محمد يتيم

منطوق قضائي يعلن طلاق وزير الشغل محمد يتيم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:20

نطقت محكمة الأسرة في مدينة سلا، اليوم الأربعاء، بحكم تطليق زوجة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم.

وضمّ المنطوق القضائي، أيضا، الحكم لطليقة يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بمبلغ مالي حددت قيمته في 30 مليون سنتيم.

جدير بالذكر أن الوزير محمد يتيم كان قد صرح لهسبريس بأنه "ضدّ تعدد الزوجات"، في رد منه على تأكيد مقربين منه "نيته الزواج من ممرضة كانت تقدم له خدمات استشفائية داخل بيته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الدنيا هادي الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:31
كنتي امع الاولى محترم اوعندك المكان والكلمة فالدار...دابا هادي اللي اخذيتي اصغيرة.ماغاديش اتقد اعليها من جمبع النواحي.حاجة وحدة اللي ازوينة فيك بالنسبة ليها الفلوس..ستخسر كل شيء....هذا قانون الحياة البس قدك ايواتيك...هي غرضها الطمع وانت الصغر..بجوج خاسرين...واكثرهم انت....واش الستين او مايزيد هي عشرين....
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2 - بوجادي الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:32
المساج وما يدير !!! هذه هي النتائج...
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6
3 - مدوخ الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:33
طلق و تزوج كيفما بغيتي، مخلص شي ريال من جيبك، "ضدّ تعدد الزوجات و لكن ماشي ضد تعدد الصاليرات و المنح و التعويضات"
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4 - FARHAT الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:35
سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة مند .اول حكومة بعد الاستقلال بسماع وزير تطلقه زوجته . للمغاربة مشاكلهم الأسرية والمالية والاجتماعيةخاصة . لقد انتخبنا برلمانا لتدبير أمور وطنية و اقتصادية واجتماعية وسياسية. لا لمناقشة الوضع العائلي للوزراء .حكومة تفتقد لحس الوطنية والمسؤولية. كفانا تجاهلا لشؤون الشعب .
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5 - abdou الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:35
هنيئا لها .الله يعوضها بما هو أحسن. vaut mieux être seule que d être mal accompagné
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1
6 - hanane hanane الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:37
البيجيدي ....فضيحة تلو الاخرى .....حزب الى مزبلة التاريخ سائر.....شلاهبية
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0
7 - amal lmir الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:40
ماذا تنتظر من حزب تجار الدين الحزب الذين أغرقوا شبابنا في البحار وغلاوالمعيشة على المسكين.
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8 - souhayb الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:40
Il va se marier avec une fille qui l'age de sa petite fille , deux générations de différence, c'est drôle, n'est ce pas
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9 - حلا الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:40
هههه ضد تعدد الزوجات ولكن مع رميهن وتغييرهن بأخريات كما تغير الملابس.رآه قلناها لكم المغربي عندما يريد أن يعدد أو يطلق ويتزوج بأخرى يبحث عن الصغيرة الشابة ليجدد شبابه.وأي شباب وهو فالستين والسبعين خريفا وليس ربيعا.هذا الكلام أوجهه لمن ينادي بالتعدد للقضاء على العنوسة.كيف ستقضون على العنوسة وانتم تتزوجون بقاصرات ونساء في عمر أبنائكم واحفادكم.كم من واحد قبلت به شابة في بداياته وتزوجته وضحت ودعمت وساندت.وغير كيدير لاباس كيكافاها بالتعدد او الطلاق
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10 - rachad hadri الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:40
الزمن غربال كبير !؟ يكفي من التستر في اللحي والحجاب والكلمات الرنانة المنفوخة بالرياء، الأحداث الأخيرة تأكد أنكم تشربون من نفس التقافة والله وحده يعلم ما في الصدور ويفضح المتلاعبين بالدين ولك الله يا وطني
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11 - مغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:40
إن الله جميل ويحب الجمال
مضت سنوات الفقر والضيق والتحمل الذي كابدته هذه الزوجة المسكينة .. ولما أقبلت الدنيا على يتيم طبيعي جدا أن يعود إلى أصله وطبيعته في نكران الجميل .. فالذي ينكر معروف أهله .. كيف يحسن ويكرم الشعب ؟؟!!
انظروا إلى جماله لتعرفوا لماذا اختارته مدلكته !!
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