منطوق قضائي يعلن طلاق وزير الشغل محمد يتيم

هسبريس من الرباط

نطقت محكمة الأسرة في مدينة سلا، اليوم الأربعاء، بحكم تطليق زوجة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم.

وضمّ المنطوق القضائي، أيضا، الحكم لطليقة يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بمبلغ مالي حددت قيمته في 30 مليون سنتيم.

جدير بالذكر أن الوزير محمد يتيم كان قد صرح لهسبريس بأنه "ضدّ تعدد الزوجات"، في رد منه على تأكيد مقربين منه "نيته الزواج من ممرضة كانت تقدم له خدمات استشفائية داخل بيته".