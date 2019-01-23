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كُتّاب وآراء
الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم
بعد مصادقة البرلمان على قانون الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر شهر دجنبر الماضي، حدّدت الحكومة الأجورَ والمنافع التي سيحصل عليها المُجنّدون في إطار التجنيد الإجباري، تراوحتْ ما بين 1050 درهما و2100 درهم شهريا.
وحسب مقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.19.47، المُحدّد للأجور والمنافع المخوّلة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، فإنّ الجنود سيتلقون أجرا شهريا قيمته 1050 درهما؛ بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، ويصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100.
علاوة على الأجور المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور، سيستفيد المجندون العاملون في المناطق الجنوبية من التعويض الخاص عن الأعباء، حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
ويُشترط على المجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية أن يستوفوا كلَّ أيام العمل ليتمكنوا من نيْل أجرهم الشهري كاملا، إذ تنصّ المادة الثالثة من المرسوم المحدِّد لأجورهم وتعويضاتهم على أن الأجرة والتعويضات الممنوحة لهم "لا تؤدّى عن كل يومِ تغُيّب غيرَ مبرَّر".
المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية سيستفيدون من التغذية مجانا، على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة إلى العسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة.
المرسوم، المُحدّد للأجور والمنافع المخوّلة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، منح للمجنّدين الذين سيعملون في المناطق الجنوبية منحة إضافية للتغذية، تعادل المنحة الممنوحة لنظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة، كما سيستفيدون من لباس الخدمة مجانا.
وبخصوص التنقلات من أجل المصلحة، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة إلى العسكريين المرسمين في الجيش.
وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجباري في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
فضلا عن ذلك، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من العلاج في المستشفيات العسكرية، ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات نتجت بفعل الخدمة العسكرية.
وكان المغرب قد أعاد العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات من الملك محمد السادس، ولم يتمكّن المعارضون للتجنيد الإجباري من الحيلولة دون المصادقة عليه في البرلمان، إذ تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم 26 دجنبر الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
لك الله يا وطني
ولي خرج من الوطن معاشو 9 مليون
معادلة غريبة .. !!
اش هاذ الاستعباد وصلنا لوا
لك الله يا وطني
وطني هو الشعب المغربي والأرض
ما شي النصابة من الحكومة والأحزاب والنقابات ووووو..... حسبنا الله ونعم الوكيل
الخدمة العسكرية وبأجر ألف وخمسين درهما يا سلام عليك فعلا فرحنا لشباب وشابات بلادنا بخدمة وطنهم هنيئا لهم وهنيئا للحكومة وهنيئا لبنكيران التقاعد السمين وهنيئا لنا نحن الشعب المغربي بهكذا حكومة
التجنيد الإجباري قرار اتخذته مجموعة صغيرة ليطبق هلى شعب بأكمله قمة الديكتاتورية و كأن الشعب مجرد ألالات ليس عليها الا التنفيذ فقط نريد صحة إجباربة و تعايم و سكن جيدين و توزيع عادل للثروة لا لتجنيد الغرض منه اسكات الشباب عن المطالبة بحقوقه لا للتجنيد الإجباري
واش الناس لي عندهم فوق 25 سنة، حتا هوما غادي يعيطو ليهم أو لا ؟
ولكم واسع النضر
لا تخلطوا شعبان مع رمضان فلن تكون حربا شاملة حتى يتم استدعاء أصحاب الخدمة العسكرية فما يوجد من الجنود الان كاف
يذكرني بالراتب الشهري الذي كان مخصص أيام الإستعمار الفرنسي للمغرب بالنسبة للمخزنية أو عملاء فرنسا
مرات سنوات و راح الإستعمار الفرنسي وترك وراءه شرذمة الاستغلال با إمتياز
بحيث أناس من نفس الطينة تنعم بثروات البلاد و إقتصاد الريع و نهب و إعفاءات و مجانية. في كل شيء و تقاعد مريح ب 9 ملايين و كريمات
بينما 1050 درهم يصادق عليه مجلس النيام و الحكومة كي يبقى داءما نفس الثروة لنفس الأشخاص و المقربين
حسبي الله ونعم الوكيل
منحة التغدية اليومية تصل إلى 21.50dh