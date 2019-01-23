24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في تبيان المضمر من خطاب الأستاذ عبد الإله بنكيران (5.00)

  2. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  3. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  4. رسالة إلى السيد وزير الثقافة (5.00)

  5. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم

الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم

الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:30

بعد مصادقة البرلمان على قانون الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر شهر دجنبر الماضي، حدّدت الحكومة الأجورَ والمنافع التي سيحصل عليها المُجنّدون في إطار التجنيد الإجباري، تراوحتْ ما بين 1050 درهما و2100 درهم شهريا.

وحسب مقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.19.47، المُحدّد للأجور والمنافع المخوّلة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، فإنّ الجنود سيتلقون أجرا شهريا قيمته 1050 درهما؛ بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، ويصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100.

علاوة على الأجور المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور، سيستفيد المجندون العاملون في المناطق الجنوبية من التعويض الخاص عن الأعباء، حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

ويُشترط على المجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية أن يستوفوا كلَّ أيام العمل ليتمكنوا من نيْل أجرهم الشهري كاملا، إذ تنصّ المادة الثالثة من المرسوم المحدِّد لأجورهم وتعويضاتهم على أن الأجرة والتعويضات الممنوحة لهم "لا تؤدّى عن كل يومِ تغُيّب غيرَ مبرَّر".

المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية سيستفيدون من التغذية مجانا، على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة إلى العسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة.

المرسوم، المُحدّد للأجور والمنافع المخوّلة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، منح للمجنّدين الذين سيعملون في المناطق الجنوبية منحة إضافية للتغذية، تعادل المنحة الممنوحة لنظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة، كما سيستفيدون من لباس الخدمة مجانا.

وبخصوص التنقلات من أجل المصلحة، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة إلى العسكريين المرسمين في الجيش.

وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجباري في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين.

فضلا عن ذلك، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من العلاج في المستشفيات العسكرية، ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات نتجت بفعل الخدمة العسكرية.

وكان المغرب قد أعاد العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات من الملك محمد السادس، ولم يتمكّن المعارضون للتجنيد الإجباري من الحيلولة دون المصادقة عليه في البرلمان، إذ تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم 26 دجنبر الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - من الدي أتى بهدا القانون الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:39
أسوء حكومة مرت على المغرب ..أريد أن أشير الى أمر مهم .. لن يدهب الى التجنيد أبدا أبناء الطبقة الغنية لانهم في الدول الأربية هناك يعيشون و الباقي سيستغل الثغرات كالزواج مثلا السهل عليهم نضرا لغناهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
2 - Slm الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:40
غير قول ليا 1050 ولا 2100 درهم ديلاش هدي
لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
3 - أمين راضي الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:40
هل تسقط الجنسية المغربية على المتهرب من التجنيد الإجباري إذ كان غير مقيم في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
4 - H MEN الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:40
منذ 1997 وبنكيران برلماني وكان بامكانه الحصول على تقاعد برلماني (7 الاف درهم) ولكنه لم يطلبه وفضل لعب دور "الفقير المتعفف" لتنجح الخطة ويحصل على 90 الف درهم شهريا خالية من الضرائب من اموال ضرائب الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
5 - maurisso الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:41
مساكين. ما غايفهمو والو أثناء تأدية الخدمة و غايخرجوا تالفين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
6 - حسام الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:41
لي غيدافع على الوطن غيشد 1050 درهم
ولي خرج من الوطن معاشو 9 مليون
معادلة غريبة .. !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
118
7 - Keltoum الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:42
بنكيران الميسور خذا معاش استثنائي والشباب اللذي سيمر بالتجنيد الاجباري له الفتات من المال. لك الله يا بلدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
8 - ADAM الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:44
من سوف يضع حياته تحت المحك من أجل 2000dh
اش هاذ الاستعباد وصلنا لوا
لك الله يا وطني
وطني هو الشعب المغربي والأرض
ما شي النصابة من الحكومة والأحزاب والنقابات ووووو..... حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
9 - الرشيدية الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:46
ها هو إنجاز أخر قد تحقق لحكومة العثماني بعد إنجازات عديدة لا يسعنا ذكرها
الخدمة العسكرية وبأجر ألف وخمسين درهما يا سلام عليك فعلا فرحنا لشباب وشابات بلادنا بخدمة وطنهم هنيئا لهم وهنيئا للحكومة وهنيئا لبنكيران التقاعد السمين وهنيئا لنا نحن الشعب المغربي بهكذا حكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
10 - محمد الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:47
و هل تم استشارة الشعب في هذا النجنيد
التجنيد الإجباري قرار اتخذته مجموعة صغيرة ليطبق هلى شعب بأكمله قمة الديكتاتورية و كأن الشعب مجرد ألالات ليس عليها الا التنفيذ فقط نريد صحة إجباربة و تعايم و سكن جيدين و توزيع عادل للثروة لا لتجنيد الغرض منه اسكات الشباب عن المطالبة بحقوقه لا للتجنيد الإجباري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
11 - Hajji الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:48
معاش البرلمانيين بالملايين و الامتيازات و الخرجة المثيرة الامس لبن كيران بمعاش 9 مليون و المجند ب 1050 درهم .لا تسد حتى ثمن التدخين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
12 - شيفارا الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:49
شي واحد يجاوبني عفاكوم
واش الناس لي عندهم فوق 25 سنة، حتا هوما غادي يعيطو ليهم أو لا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - عازب الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:49
تبارك الله آلف و خمسين درهم في الشهر تجوجنا بكري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
14 - أنس طنجاوي المدوخ الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:51
الارملة 1000 درهم و الجندي المجند 1050 درهم...حلل و ناقش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
15 - hamid الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:51
سيدك بن كيران يظربلها 9 مليون ف الشهر و الشعب يعيش ب 1000 درهم في الشهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
16 - مفكر الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:52
يجب اضافة اليها بروتوكول انهم سيحصلون على رخصة السياقة مجانا من السيارة الصغيرة الى السيارة الكبيرة هذا معمول به في كل انحاء العالم ففي كل ثكنة فيها مجندون اجباريون فيها سيارة التعليم التابعة للثكنة العسكرية والا فكيف يقوم مجند ان يسوق سيارة عسكرية في التدريب اوحتى دبابة ولما لا رخصة الطياران؟هذا سيشجع الشباب اكثر للتجنيد كما انه سيصبخ لديهم رخصة سياقة يمكن لهم ان يشتغلو بها كساءق طاكسي او كساءق شاحنة.
ولكم واسع النضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - mustapha الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:54
1000 درهم حسن ليه ابيع كارو قدام الكوليج لشاف هذيك التصويرة حسن اخدم في البني ولا سجن د القشلة السبان والابتزاز والحكرة الخ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
18 - Aziz boutid الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:54
نحن جاهزين من أجل التضحية من أجل الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-45
19 - Ziryab الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:56
من أين خرجت هذه الأموال ؟ و أين كانت تذهب قبل التجنيد الإجباري ؟. و لماذا لا يعطون مبلغا كهذا للعائلات التي تسكن في الجبال عوض القفة و القوافل الإحسانية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
20 - Mohamed الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:00
تصورو أجرة بن كيران يمكن ان توضف 90 جنديا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
21 - Said الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:03
هذا ااشخص الذي سيذهب قصرا للخدمة العسكرية والله لن يحب هذا الوطن ربما نعم سترغمونه للذهاب رغما عنه ولكنه سينقلب على هذا الوطن حتى ولو بالدفاع جنبا بجنب مع الاعداء ضد الوطن والله عوض ان ترممو وترقعو ما زرعتم في نفوس هذا الشباب اليائس من الكره تجاه هذا البلد تزيدنهم كرها على كره حتى بات الكل يفضل ان نصبح مثل سوريا وعليا وعلى أعدائي و ديك الساعة بزاف اللي يتعراو انشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - كبور الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:03
""وكان المغرب قد أعاد العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات من الملك محمد السادس، ولم يتمكّن المعارضون للتجنيد الإجباري من الحيلولة دون المصادقة عليه في البرلمان، إذ تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم 26 دجنبر الماضي."" حلل وتمعن في نعمة الديموقراطية التي تعيش فيها يامغربي!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
23 - مجند سابق الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:05
لا علاقة للمجندين مع الدفاع عن الوطن ما عدا ادا تم توظيفهم في وزارة الدفاع
لا تخلطوا شعبان مع رمضان فلن تكون حربا شاملة حتى يتم استدعاء أصحاب الخدمة العسكرية فما يوجد من الجنود الان كاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
24 - سعيد الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:07
هههههههههه الجندي 1050 درهم وضابط الصف 1500 درهم والضابط 2100 درهم والمجندون في الأقاليم الجنوبية زيادة 300 درهم هل هذا استهزاء بأبناء الفقراء بأبناء الضعفاء هذا عيب وعار هل 1050 درهم شهرية هل شاب في عمر زهور في الصحراء المغربية تعويضه 300 الدرهم فليكن أبناءكم يا أعضاء حزب العدالة والتنمية هم السابقون للخدمة العسكرية فعلى الجنرال الوراق أن يستدعي أبناءهم وأبناء الوزراء والعمال والقياد والبشوات ورجال الأعمال هم الأولون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - mudo الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:08
لن ترسل ابني للتجنيد الاجباري حتى تسوى الاوضاع الصحيه والتعليم . وليكن ما يكون وجدتم لكم حل سهل عوض الجنود الذين يتقاضون تقريبا 3500 درهم ستنقصون منهد وتعوضونهم باوللد الشعب ب 1000درهم لم ارى ديكتاتورية كهذه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - المغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:10
توفير مناصب الشغل للشباب وخاصة حاملي الشهادات اولى من هذا العبث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - وجدي الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:11
ان كان لزاما التجنيد الاجباري فلابد بالبدأ بابناء الوزراء والولاة والبرلمانيين والكتاب العامين والسفراء والقناصلة ولابد ان تنشر اسماؤهم للعموم وبعدها التجنيد لكافة الشعب "لكي يطمأن قلبي" ان الوطن للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - اتقوا الله يا مسؤولين الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:11
1050 درهم راتب شهري المجندين هذا المبلغ
يذكرني بالراتب الشهري الذي كان مخصص أيام الإستعمار الفرنسي للمغرب بالنسبة للمخزنية أو عملاء فرنسا

مرات سنوات و راح الإستعمار الفرنسي وترك وراءه شرذمة الاستغلال با إمتياز

بحيث أناس من نفس الطينة تنعم بثروات البلاد و إقتصاد الريع و نهب و إعفاءات و مجانية. في كل شيء و تقاعد مريح ب 9 ملايين و كريمات

بينما 1050 درهم يصادق عليه مجلس النيام و الحكومة كي يبقى داءما نفس الثروة لنفس الأشخاص و المقربين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - ابن سوس المغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:13
دولة بلا جيش عبارة عن كاراج مستباح لكل اجنبي، العسكر للرجال و المخدرات و الحبوب الهلوسة لبوزبال المئيؤس من حياته، اللهم العسكر تخلص تمارين رياضية انضباط تطلع راجل ولا تدوز خياتك في رأس الدرب و القهاوي معنداك باش تخلص قهوة و مقابل مالين الكرة اللي مبدبرين على مستقبلهم، الى كل كسول يدخل الوطنية في فساد المسؤولين هذا شئ وذاك شئ اخر ان تكون مواطن صالح تخدم وطنك بداية التغيير حنا عارفين الحكومات فيها الفساد ولكن انت بداء برأسك باش تغير البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - زياد المغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:14
يجب التمرد على الخدمة العسكرية . البعض يحصلون على الملايير و البؤساء يعرضون عليهم ما عافته كلاب حراسة قصورهم . المجند يحصل على اجرة الجندي الرسمي كاملة او المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - جندي خارج تغطية الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:14
مزانية ملك 260 مليار في سنة تقاعد وزراء 9 مليون في شهر تقاعد برنمانيين 8000 درهم في شهر و عسكري لي مضحي بحياتو من اجل وطن 1050 درهم معادلة صعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - وسيرو الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:18
وسيرو أنا ما غاديش. أنا باغي الملك يعطيني9 ديال المليون فحال لكيخدوها المقربون من القصر. ياك هي الوزيعة وعطيوني حقي منها وسيرو للصحراء إذا بغيتو أنا ماشي شغلي ولا يهمني....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - مراكشي قافز الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:18
ابن كيران باع الشعب للاسياد ديالو فقر الشعب وقهره وشتت شمله ولهدا كان جزاؤه 000 000 000 9 مليون سنتيم تسعون الف درهم الفاهم يفهم ويضرب الطم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - ولد الشعب الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:22
دبا لغدي يدافع على الوطن يشد 1050 ألا 2100 ناهبي ترواث البلاد يأخدون 90 ألف درهم ماهدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - ماطيماتيك... الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:24
بقسمة 90.000 علئ 1050 يكون الوزير الراگد يساوي 89 مجنّد فايق وبالقسمة على 2100 يساوي 44... وبالقسمة على المدل نجده يساوي ما يقرب من 60...تلك إذن قسمة ضيزى ; بالدارجة قسيم فدغل 99 خداو البردعة 1 خدا لبغل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - عبدو (برشيد ) الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:25
السلام..هده.الحكومة..تفكر.بعقلية..القديمة..1050درهم.لشهر..ديالش...تزوج.هده.مجند.بكري(..وأولاد.. ولكرا.وضوء.والماء..والطبيب...والمدرسة.واسعار.)..كفاش.يدافعوا.على.بلاد.بهده.الشهرية.مع البرد والشتاء.والصيف والحرارة.....والسياسين..جالسين.في.مكاتبهم..المكيفة...مانافعين.بلاد بلاشيء..غير.الهضرة والناب.. ب3مليون.في.الشهر.وبنكران..التقاعود.9 مليون.في.الشهر...تضحكوا. على.الشعب...انشري ياهسبريس وشكرا ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - أدرار 2 الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:27
ألم يدرك بعد الغالبية ان التجنبد الاجباري كان معمولا به في المغرب حتى عهد قريب ولم يتوقف العمل به إلابعد حلول المينورسو ؟؟ ألم يتفهم من اعتبر نفسه معارض للتجنيد ان المسألة تعليمات و أوامر ملكية غير قابلة للاعتراض بل ان البرلمان صوت بالاجماع وهو أولا وقبل كل شيء نداء من الوطن ؟؟ بل الأجدر ان أجرة وامتيازات الجنود الرسميين والاحتياطين يجب أن تكون أكثر تميزا لقدسية خدماتهم وقساوة ظروف عملهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
38 - karim الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:29
هل بي1050درهما تزرع روح الوطن في المجند
حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - amazigh le vrais الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:31
d'accord mais faut commencer par vous enfants déjà après nous les citoyens....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - سعيد الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:32
الحكومة لا علاقة لها بمعاش التجنيد الاجباري أدت على الشكل لازم الحكومة دوز التجنيد ايضا باش اعرفو مما يمر على المجند أثناء التدريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - cham3oun الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:44
ه ل يعادل بنكيران 90 شابا et oui pr défendre son pays c pas cher payé mais pour appauvrir le peuple vous mérites les étoiles
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - احمد محمد الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:45
" المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية سيستفيدون من التغذية مجانا، على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة إلى العسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة. "
منحة التغدية اليومية تصل إلى 21.50dh
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 42 | عرض: 1 - 42

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.