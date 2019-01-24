بثّ مباشر .. هسبريس تفتح ملف الحوار الاجتماعي والارتباك الحكومي

هسبريس من الرباط

يترقب المغاربة على أحر من الجمر إسدال الستار على مسلسل الحوار الاجتماعي الذي توالت جولاته دون نتيجة تذكر إلى حدود الساعة، وكلهم أمل أن يتم توقيع اتفاق اجتماعي ينتشلهم من حالة الجمود والانتظارية، إذ يعود آخر اتفاق تم توقيعه بين الحكومة والفرقاء النقابيين والباطرونا إلى تاريخ 26 أبريل 2011، في زمن حكومة عباس الفاسي.

ويعتبر الحوار الاجتماعي من أهم الممارسات المؤسساتية التي تجسد مشاركة العمال وأصحاب العمل والحكومات في صنع القرار. كما أن الفصل الثامن من دستور المملكة نص على مساهمة المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.

ورغم أن ملك البلاد، في خطابه إلى الشعب بمناسبة الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش، حث كل الأطراف على إنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص"، فإن "البلوكاج" لازال مستمرا، إذ ترفض النقابات عرض الحكومة "الهزيل" بشكل قاطع، بينما تتمسك هذه الأخيرة بما قدمته، معتبرة أن ذلك يشكل سقفا أقصى، بالنظر إلى الوضعية المالية للبلاد.

هذا واستقر العرض الحكومي الحالي في تقديم مبلغ مالي قدره 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، يخصص فقط لفائدة أصحاب السلالم أقل من السلم العاشر (الرتبة الخامسة)، وزيادة التعويض عن الأبناء في حدود مائة درهم، والرفع من منحة ازدياد المولود إلى 1000 درهم، ما يشكل مبلغا إجماليا قدره حوالي ستة ملايير درهم.

ومن أجل تسريع جولات الحوار المذكور، باشرت وزارة الداخلية لقاءات مباشرة مع المركزيات النقابية بغية انتزاع تنازلات تفتح باب النفق المسدود؛ ورغم الانطباعات الإيجابية التي عبر عنها ممثلو النقابات، غير أنه لم يتم تقديم عرض جديد لتجاوز الوضع الحالي.

فهل يرجع فشل الحوار إلى الارتباك الحكومي في تدبير الملف، أم إلى تراجع النقابات وعدم قدرتها على فرض مطالبها على طاولة الحوار وانتزاع مكتسبات بشأنها؟ أم هناك أطراف أخرى تعمل على عرقلة مسيرة الحوار الاجتماعي؟.

جريدة هسبريس الإلكترونية تخصص ملف ندوتها الشهرية لموضوع "الحوار الاجتماعي"، وستحاول تقديم وجهات النظر المتباينة بخصوصه، وتستضيف لهذا الغرض كلا من نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وعثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الفتاح بلعمشي، الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش.

جدير بالذكر أن متابعة حلقات "ندوة هسبريس" متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة. كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والقناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية بـ"يوتيوب"، على الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس.