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كُتّاب وآراء
"الداخلية" تواصل الإشراف على "الحوار الاجتماعي"
في إطار استكمال مراحل بلورة تصور متكامل للحوار الاجتماعي الذي يشرف عليه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، كشف مصدر مطلع لهسبريس عن فحوى لقاء احتضنه مقر وزارة الداخلية أمس الخميس مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف المصدر أن اللقاء تم بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وبين وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ترأسه صلاح الدين مزوار، تمحور حول رؤية الاتحاد سالف الذكر لملف الحوار الاجتماعي ومناقشة تفاصيله بدقة.
وخلافا لما روجت له بعض المواقع الإلكترونية، أوضح المصدر ذاته أن وزارة الداخلية مستمرة في الإنصات لمختلف الفرقاء بخصوص الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن اللقاءات ستستمر خلال الأيام المقبلة، بغية الخروج بحلول تكسر جمود الحوار الاجتماعي.