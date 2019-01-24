وزارة التربية تغلق المعاهد الخاصة لـ"الأستاذ المعجزة"

هسبريس من الرباط

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إنه "في إطار عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها اللجان الإقليمية المختلطة للمؤسسات التعليمية الخصوصية ومراكز تعليم اللغات بمختلف الجهات، قامت السلطات المحلية بإغلاق معهد المهدي منيار الخاص، وكذا الفروع التابعة له".

وعن أسباب الإغلاق، أشارت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "اللجان المذكورة سجلت عدم توفر منيار على التراخيص اللازمة المسلمة من طرف هذه الوزارة لمزاولة أنشطته".

وضمانا لمصلحة التلميذات والتلاميذ وكذا أسرهم، يضيف البلاغ، "فإن الوزارة ستكثف من عمليات التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين".

واشتهر منيار، الذي بات يلقب إعلاميا بـ"الأستاذ المعجزة" بطريقته الخاصة في تنمية قدرات التلاميذ عند اجتياز الامتحانات، في الوقت الذي انبرى فيه العديد من الأساتذة منتقدين هذه الطرق، لكونها "غير تربوية وتغلب كفة الحفظ الببغائي على حساب الفهم والتحليل" وفقهم.