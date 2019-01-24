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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تغلق المعاهد الخاصة لـ"الأستاذ المعجزة"

وزارة التربية تغلق المعاهد الخاصة لـ"الأستاذ المعجزة"

وزارة التربية تغلق المعاهد الخاصة لـ"الأستاذ المعجزة"
هسبريس من الرباط
الخميس 24 يناير 2019 - 23:05

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إنه "في إطار عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها اللجان الإقليمية المختلطة للمؤسسات التعليمية الخصوصية ومراكز تعليم اللغات بمختلف الجهات، قامت السلطات المحلية بإغلاق معهد المهدي منيار الخاص، وكذا الفروع التابعة له".

وعن أسباب الإغلاق، أشارت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "اللجان المذكورة سجلت عدم توفر منيار على التراخيص اللازمة المسلمة من طرف هذه الوزارة لمزاولة أنشطته".

وضمانا لمصلحة التلميذات والتلاميذ وكذا أسرهم، يضيف البلاغ، "فإن الوزارة ستكثف من عمليات التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين".

واشتهر منيار، الذي بات يلقب إعلاميا بـ"الأستاذ المعجزة" بطريقته الخاصة في تنمية قدرات التلاميذ عند اجتياز الامتحانات، في الوقت الذي انبرى فيه العديد من الأساتذة منتقدين هذه الطرق، لكونها "غير تربوية وتغلب كفة الحفظ الببغائي على حساب الفهم والتحليل" وفقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Abdelghani الخميس 24 يناير 2019 - 23:23
- من انتم !!؟
- نحن اعداء النجاح .. و اعداء اي مبادرة ... و كل انسان ناجح ندمره ... و كل فاشل نوشحه ...
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2 - تلميذ الخميس 24 يناير 2019 - 23:24
دابا عاد راهوم توصلوا انه ليس لديه ترخيص.ابلغكم اننا في بلد كل شيء يشترى فيه خاصة التراخيص.علما ان طريقة التدريس لا صلة لها بالمنهجية التعليمية والتربوية ولا البيداغوجية.التعليم في المغرب في الحضيض والتلاميذ مكلخين وبدل دعمهم لتحسين مستواهم الدراسي نزيد في الطين بلة. فهل من رجل رشيد؟؟؟؟؟
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16
3 - hamd الخميس 24 يناير 2019 - 23:26
ce n'est qu'Un charlatan du savoir. Ni plus ni moins. Ce type ignore les ba-ba du savoir pédagogique. Il "enseigne" aux élèves comment apprendre par coeur des leçons de géographie. Comme si tout est
question de récitation ou d'apprentissage par coeur ! Un enseignement qui ne développe pas la réflexion et le sens critique chez l'élève, n'est pas un enseignement !
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4 - لوديني الخميس 24 يناير 2019 - 23:27
كما كان متوقعا الدولة تاتحارب ناس ليبغاو لهلاك لبلاد
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0
5 - لهيب الخميس 24 يناير 2019 - 23:32
وأين كانت السيدة وزارة التربية الوطنية ولجانها منذ زمان ؟
السيد اشتهر وتخرج على يديه العديد من التلاميذ وأيضا بنى أكثر من خمس مدارس أو معاهد خاصة وأصبح من كبار الأغنياء في المغرب وتردد على العديد من القنوات التلفزية والاذاعية ... وفي الاخير تتحدث الوزارة عن المخالفات وعدم وجود ترخيص .
ربنا ارزقنا من يحسن تدبير أمورنا وأبعد عنا الطفيليين والطفيليات
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6 - rachid الخميس 24 يناير 2019 - 23:34
بدل التشجيع و تحفيز رجال الغد ومناصفة الأستاذ على غرار الإشادة بدوره التعليمي، تحاربون العلم لتكريس إسقاط الشباب الطموح لمباركة التهميش الحاصل لهذا القطاع مع الأسف.
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7 - ADAM 1 الخميس 24 يناير 2019 - 23:39
أولا يجب ان يعي و يفهم الجميع أنه لا وجود لشئ أستاد معجزة و تانيا قرار الوزارة أغلاق المعاهد للمسمى منيار صائب و في محله لأنه يشتغل بدون ترخيص بالأضافة الى أنه لا يتوفر على أي مؤهل علمي يخول له مزاولة مهنة التدريس و من خلال الفيديوهات المنشورة على موقع يوتوب فأن المعاهد التي يتوفر عليها فبها أقسام لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة و يظهر التلاميد متكدسين في القاعة وسط أزداحام شديد و أنعدام التهوية أما عن طريقة أعطاء الدروس للتلاميد فهي عشوائية و ببغاوية لقد تاخرت الوزارة كتيرا في أتخاد هدا القرار هدا هو المعنى الحقيقي للفوضى المنتشرة في جميع القطاعات
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8 - حمدان الخميس 24 يناير 2019 - 23:40
"في الوقت الذي انبرى فيه العديد من الأساتذة منتقدين هذه الطرق، لكونها "غير تربوية وتغلب كفة الحفظ الببغائي على حساب الفهم والتحليل" وفقهم."
داخلت علبكم بالله واش هاد الاساتذة اصحاب هاد المبرر عندهم علاش يحشمو و لا ماعندهومش
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9 - hicham الخميس 24 يناير 2019 - 23:43
au moin il a trouvé l'astuce pour que les élèves punissent apprendre et avoir le bac et beaucoup d'élèves ont réussi.
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10 - harrokki الخميس 24 يناير 2019 - 23:45
Comment Les appartements trafiqués en école et cliniques privées ont eu des autorisations ???!!!
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