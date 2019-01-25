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كُتّاب وآراء
إعمراشا يعلن تعليق الإضراب عن الطعام مؤقتا
أعلنت هيئة دفاع المرتضى إعمراشا، الناشط في حراك الريف والمتابع بفصول الإرهاب، تعليقه للإضراب عن الطعام؛ وذلك استجابة "لنداء الحرية"، خاصة أن وضعه الصحي عرف تدهورا خلال الفترة الأخيرة.
وقالت هيئة الدفاع، ضمن بلاغ لها، إن "معتقل الرأي المرتضى استجاب، كعادته، لنداء الحياة وقرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء مؤقتا في أفق إطلاق سراحه وتصحيح الوضعية الشاذة التي يتواجد عليها".
وتابع البلاغ: "نطالب الجهات القضائية المعنية وكل الضمائر الحية بالوطن وخارجه بإنصاف هذا الرجل والمساهمة في إطلاق سراحه".
وأوضح البيان أن إضراب إعمراشا عن الطعام والماء المفتوح لمدة سبعة أيام كان "من أجل مطلبه الأساسي والأوحد الرامي إلى رفع الاحتجاز عنه وإطلاق سراحه، مع تحسين ظروف اعتقاله في أفق نيله لحريته مما أثر على وضعه الصحي"، مؤكدا أنه بدأ يصاب بنوبات إغماء.
وأدين إعمراشا بخمس سنوات سجنا نافذة بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي".
وسبق أن قالت أسماء إعمراشا، شقيقة المرتضى، إن "المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا صدمني بخبر دخوله في إضراب عن الطعام والماء منذ خمسة أيام، حيث أكد نقله إلى المصحة مرتين بسبب تدهور حالته وانخفاض نسبة السكر في جسمه".
وأضافت إعمراشا، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "اتصاله حزين ويدمي القلب والعين. يبلغ سلامه لكل الأصدقاء، وفي نفس الوقت يودعكم؛ لأنه عازم على مواصلة إضرابه، حتى يفتح تحقيق في قضية احتجازه قسرا وما ورد في رسالتيه السابقتين أو الإضراب حتى الموت، وأخبرني أنه نقص حوالي ستة كيلوغرامات من وزنه وأنه في حالة سيئة جدا".