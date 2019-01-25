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مكتب السكك يعلن تدابير العودة من العطلة الشتوية

مكتب السكك يعلن تدابير العودة من العطلة الشتوية
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 يناير 2019 - 19:32

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، أنه وضع مخطط نقل خاص بأسفار العودة من العطلة الشتوية.

وذكر بلاغ للمكتب أنه بمناسبة انتهاء العطلة المدرسية للفصل الدراسي الأول 2018 / 2019، وتحسبا للحركة الدؤوبة التي ستعرفها تنقلات المسافرين، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لرحلات القطارات من أجل ضمان سفر زبنائه في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة.

وأضاف البلاغ أن المكتب، وللاستجابة لمتطلبات تنقلات الزبناء، خاصة يوم الأحد 27 يناير 2019، عمل على تعزيز عرضه السككي على خطوط طنجة وفاس، وبرمجة سبعة قطارات مباشرة بين فاس وطنجة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب قام، أيضا، ببرمجة قطارات إضافية، والرفع من طاقتها الاستيعابية بالزيادة في عدد المقاعد المعروضة من وإلى الاتجاهات التي تعرف إقبالا متزايدا (الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة وخريبكة)، مبرزا أنه قام، كذلك، بتقوية فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، وكذا تعزيز قنوات البيع لتسهيل عملية اقتناء التذاكر.

وذكر البلاغ أن المكتب، ولضمان سفر زبناءه خلال فترة الذروة هاته، يدعو زبناءه لاقتناء تذاكر سفر بشكل مسبق، وذلك عبر الموقع المخصص لهذا الغرض (www.oncf-voyages.ma) أو مباشرة بالمحطات أو اقتنائها عبر الموزع الآلي للتذاكر، مشيرا إلى أن هذا الاقتناء المسبق يتيح لهم الاستفادة من تخفيض مضمون يصل إلى 10 في المائة إلى حدود يوم قبل تاريخ الرحلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rachid الجمعة 25 يناير 2019 - 19:52
كدب حجزت للغد .قالوا جءت في وقت الدروة والعطلة تمن مرتفع ليس العادي لكن ادا تقدمت غدا فأكثر. يمكنك الاختيار بين يوم الاتنين او الجمعة اليوم لكن كام عليك الحجز أمس.يعني تحكموا في الشعب وقت لي تحبون انتم.يعني ادا اتصلوا بي وقالوا والدك يتوفى سوف أقول له أجل الوفاة كان عليك اخباري أمس لأن المكتب يرفع التدكرة حتى أحجز مسبقا. عيب وعار مكاين غير زيد وزيد في كل شيء يعني ينطبق مثال طحن مو.
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2 - نقطة في بحر الجمعة 25 يناير 2019 - 19:58
الزيادة بالفن، مكاين لا تخفيض لا ست حمص باش تمشي وترجع للمحطة د القطار خاصك تخسر 20 درهم ديال الطاكسي باش تربح 2 دراهم تخفيض زعما الناس كلهم عندهم حسابات بنكية فيها الفلوس يخلصوا منها! وباااز
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