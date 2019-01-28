نقابيون يرفضون تسليع التربية والتكوين بالمملكة

هسبريس - أمال كنين

تزامنا مع اليوم العالمي للتعليم طرحت فعاليات نقابية وتربوية توجه الدولة المغربية لإلغاء مجانية التعليم، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يخلف آثارا سلبية على المجتمع وعلى الأسر على حد سواء.

وفي هذا الإطار قالت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم، ضمن بيان مشترك، إن "إصرار الحكومة المغربية على خصخصة التّعليم وتسليعه وإلغاء المجانية جريمة في حق الوطن وأبنائه".

من جانبه، قال رشيد جرموني، خبير التربوي، إن التنصيص على إلغاء مجانية التعليم "فيه نظر"، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أنه "لم تكن هناك دراسة شمولية داخل المغرب لكي نحدد المعايير التي ستتحملها الأسر والقياسات".

وأضاف الجرموني متسائلا: "لا أفهم لم يتم الزج بقانون يشطب عملية المجانية؟"، موضحا أن "المغاربة لا يستفيدون بشكل كبير من الخدمات العمومية؛ فحتى الأسر المتوسطة تعاني الأمرين لأنها ليست لها القدرات المالية للإنفاق على أبنائها، خاصة في المستويات الجامعية".

ويرى المتحدث أن "هذا القانون يغض الطرف على الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الأسر المغربية بمختلف مستوياتها".

وبهذا الخصوص، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم، ضمن بيانهما، "في الوقت الذي يدعو فيه العالم إلى تعميم التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لضمان النهضة والأمن القومي، تختار الحكومة تدمير المدرسة العمومية وتشجيع القطاع الخاص وتكريس التعليم بسرعتين؛ تعليم للأغنياء وتعليم للفقراء"، مؤكدة أن "الأسرة التعليمية حجر الزاوية والعمود الفقري لكل الإصلاحات وبدونها تظل النتائج ضعيفة".

وأضاف البيان قائلا: "يعتبر التعليم من أهم ركائز المجتمعات وحجر الأساس بها، ومن أهم وأكبر عوامل نهضتها ونموها وتطورها، بل هو عنصر الحياة في المجتمع. كما يعتبر التعليم في عصرنا الحالي أحد مرتكزات الأمن القومي، فيه يتحدد مستوى الدولة ومكانتها بين الأمم لأن التقدم في نظام التعليم يعني التقدم في كل مسارات الحياة".

وشرح البيان ذلك بالقول إن "الدولة التي تحافظ على نظامها التعليمي هي الدولة الديمقراطية والاجتماعية التي تتفوّق في كافّة المجالات، سواء الاجتماعيّة أو الثقافيّة أو الاقتصاديّة أو التكنولوجية، وفي كافة المجالات الأخرى، ولهذا السبب، فالتّعليم ضروريّ جداً لأيّة دولة تسعى إلى رفاهية شعبها ونموّها".