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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | وفاة والدة سكرتير الملك محمد منير الماجيدي

وفاة والدة سكرتير الملك محمد منير الماجيدي

وفاة والدة سكرتير الملك محمد منير الماجيدي
هسبريس من الرباط
الأحد 27 يناير 2019 - 12:45

توفيت، ليلة أمس، الحاجة ربيعة كنون، والدة محمد منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس، عن سن تناهز 77 سنة.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد صلاة الظهر، اليوم الأحد، بمقبرة حي الرياض بمدينة الرباط.

وحري بالذكر أن محمد منير الماجيدي هو السكرتير الشخصي للملك محمد السادس منذ زهاء 19 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - سعيد الأحد 27 يناير 2019 - 12:55
اللهم ارحمها واغفر لها يارابي واسكنها الجنة انك مجيب الدعاء
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2 - عادل الأحد 27 يناير 2019 - 12:56
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله المغفورة وأسكنها الجنة
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3 - العبدي الأحد 27 يناير 2019 - 12:57
كل نفس ذائقة الموت ، رحم الله الفقيدة و جميع أموات المسلمين
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12
4 - حسن الأحد 27 يناير 2019 - 12:59
انا لله وانا اليه راجعون الرحمة لكل المسلمين و الصبر للاهل والعائلة و الموت حق لا محيد عنها.
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5 - مصطفى الأحد 27 يناير 2019 - 13:00
انا لله وأنا إليه راجعون..تغمدها الله برحمته.
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5
6 - abderraoufelkiri الأحد 27 يناير 2019 - 13:02
يسعدني في هذه اللحظة الحزينة ان اتقدم باحر التعازي في وفاة والدة السيد المجيدي والمواساة للعاءلة في فقدان المرحومة وان يلهم جميع افراد العايلة بالصبر والسلوان وان يتغمدها سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة وان يسك الفقيدة جنة الفردوس. وانا لله وانا اليه راجعون
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7 - متابع الأحد 27 يناير 2019 - 13:03
اللهم ارحمها و اغفر لنا و لها يا رب . تعازي لاسرة الفقيدة
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4
8 - بنعاشر الأحد 27 يناير 2019 - 13:05
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون (قرآن كريم) رحم الله الفقيدة وكل الأموات الطيبين وغفر الله للخبثاء منهم وإنا لله وإنا إليه راجعون ..الموت موعظة فاليوم أنا وغدا أنت..
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11
9 - oscar الأحد 27 يناير 2019 - 13:07
اللّٰه يرحمها ويغفر لها ويصبر عائلتها . وكل نفس دائقة الموت .
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10 - رشيد الأحد 27 يناير 2019 - 13:09
رحمها الله .. و كفى بالموت واعظا !
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9
11 - maroc الأحد 27 يناير 2019 - 13:10
الناس غنيوهم و فقيروهم, صغيروهم و كبيروهم متساوون في هذه الاحداث, مصاب جلل, ان لله و ان اليه راجعون.
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12 - tarik الأحد 27 يناير 2019 - 13:13
إنا لله و إنا إليه راجعون رحم الله هذه السيدة الفاضلة و اسكنها برحمته فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقبن والشهداء وحسن أولئك رفيقا.يقول صلى الله عليه وسلم اذا رحلت امك رحل من كان بكرمك الله من أجلها فنتمنى صادقين من ان هذا الحادث الجلل ان يذكر بعض الغافلين أن كل هالك اﻻ وجهه ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فﻻ تغرنكم الدنيا و ﻻ يغرنكم بالله الغرور. الهم الله الصبر و السلوان ﻻبناء الفقيدة ورحم الله أموات المسلمين
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3
13 - ابراهيم الأحد 27 يناير 2019 - 13:14
رحم الله الفقيدة و انا لله و انا اليه راجعون
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4
14 - عبدالله الأحد 27 يناير 2019 - 13:14
انالله و انا اليه راجعون
اللهم ارحمها وارحم جميع اموات المسلمين واجعل اللهم مثواها الجنة آمين
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3
15 - solaiman الأحد 27 يناير 2019 - 13:23
أللهم ٱغفر لها وٱرحمها وأكرم نزلها وكل نفس ذائقة الموت واللهم أحسن خاتمتنا
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1
16 - MOHAMMED HAMRAOUI الأحد 27 يناير 2019 - 13:34
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله، رحمها الله و اسكنهما فسيح جناتك أمين يارب العالمين
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17 - MOHAMMED HAMRAOUI الأحد 27 يناير 2019 - 13:38
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله، رحمها الله و اسكنهما فسيح جناتك آمين يارب العالمين
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18 - محمد الزموري الأحد 27 يناير 2019 - 13:40
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفرلنا ولها ولجميع أموات المسلمين ياأرحم الراحمين.
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19 - عبدالرحيم الأحد 27 يناير 2019 - 13:50
ان لله وان اليه راجعون االه يرحمها ما زلت اتذكر حفل زواجها بداية الستنيات بفاس دار سيدي العواد هي بنت عم الوالد الله يرحمه
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20 - انوار الأحد 27 يناير 2019 - 13:51
الله يرحمها ويصبر ك اخويا منير
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21 - البقالي الأحد 27 يناير 2019 - 13:54
رحمة الله تعالى عليها رحمة الله تعالى عليها.... كل نفس ذائقة الموت... الساعة... النهاية ... اللهم ارحمها رحمة واسعة.... امييييين
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22 - م المصطفى الأحد 27 يناير 2019 - 14:00
وفاة الوالدة جرح قوي ، ورحيلها إلى دار البقاء صدمة قوية لا يخفف من لهيبها إلا الصبر والرضى بقضاء الله وقدره، ولا تنسى موتها مهما طال الزمن. ولا يفهم هذه الحقيقة المرة إلا من ذاق فراق والدته.
فاللهم ارحم هذه السيدة برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين،وكن لنا ولأهلها وليا ونصيرا، واشمل برحمتك وغفرانك ورضاك روح والدتي وجميع أموات المسلمين
يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين.
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