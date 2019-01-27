وفاة والدة سكرتير الملك محمد منير الماجيدي

هسبريس من الرباط

توفيت، ليلة أمس، الحاجة ربيعة كنون، والدة محمد منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس، عن سن تناهز 77 سنة.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد صلاة الظهر، اليوم الأحد، بمقبرة حي الرياض بمدينة الرباط.

وحري بالذكر أن محمد منير الماجيدي هو السكرتير الشخصي للملك محمد السادس منذ زهاء 19 عاما.