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الرئيسية | مجتمع | "الصحة" تطمئن المغاربة بشأن الأنفلونزا الموسمية

"الصحة" تطمئن المغاربة بشأن الأنفلونزا الموسمية

"الصحة" تطمئن المغاربة بشأن الأنفلونزا الموسمية
هسبريس من الرباط
الأحد 27 يناير 2019 - 14:12

قالت وزارة الصحة إنه "على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول تسجيل حالات لأنفلونزا الخنازير AH1N1 ببلدنا، تنهي الوزارة إلى علم المواطنات والمواطنين أن الوضعية الوبائية لمختلف فيروسات الأنفلونزا الموسمية ببلادنا جد عادية، ولا تدعو إلى القلق".

وأشارت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أنها "تخبر الرأي العام الوطني بأن تسجيل حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية اش1ن1 تعتبر عادية، حيث إن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم البرد، كما هو ملاحظ بباقي دول العالم".

وأضاف البلاغ أن "وزارة الصحة تقوم بتعزيز المراقبة الوبائية والمخبرية لهذا الداء خلال موسم البرد كل سنة، كما تنتهز الوزارة هذه الفرصة لتنصح المواطنات والمواطنين بالتلقيح ضد هذا المرض خاصة لدى النساء الحوامل كيفما كان عمر حملهن، والأطفال بين 6 أشهر وخمس سنوات، والأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، ومهنيي الصحة".

وأوصت الوزارة أيضا بـ"الالتزام بالسلوكيات الوقائية عبر غسل اليدين بصفة منتظمة، والحد من مخالطة المصابين بمرض الأنفلونزا، وتغطية الفم عند السعال أو العطس بمنديل ورقي أو بالمرفق، وعدم إعادة استعمال المناديل الورقية، وتهوية الغرف"، مشيرة إلى أنها ستوافي الرأي العام الوطني بكل مستجد حول الوضعية الوبائية لحماية صحة المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الرحيق المختوم الأحد 27 يناير 2019 - 14:20
في المغرب لا خوف على المغاربة ولا هم يحزنون؛ فهم يعيشون بقدرة القادر سبحانه وتعالى، وبرحمته لهم إن شاء الله لا يمسهم ظمأ ولا نَصَبٌ ولا مَخْمَصَة. الإنفلوينزا الحقيقية التي يعاني منها الشعب المغربي المسكين في بلده هي إنفلوينزا الثروة التي لا يعرف أين تتبدد، ولا في أي المَصارف تُصرَف.
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7
2 - حسام الأحد 27 يناير 2019 - 14:24
هديك هير موسمية ..الله ينجينا من انفلنزا الحكومة المريضة طول العام .. مرضتنا بالزيادات والإقتطاعات و .. و ..و .. لي معندها دواء
الله يعفو وصافي
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6
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