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كُتّاب وآراء
الرباط تحتضن اجتماع لجنة "كافراد" الإفريقية
ترأس الشيخ أحمد بن محمد العامري، مستشار التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان رئيس اللجنة الاستشارية الدولية لمنظمة "الكافراد" (المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء)، أعمال الاجتماع التقديمي للجنة والاجتماع الثاني للجنة الاستشارية الدولية "للكافراد" في مدينة الرباط، حول تطوير المنظمة لتواكب معطيات وتحديات المستقبل قاريا وعالميا. وستُقدّم اللجنة الاستشارية الدولية خطتها لمجلس أمناء المنظمة خلال الاجتماع المزمع عقده الأسبوع الجاري في الرباط.
يُشار إلى أن منظمة "الكافراد" الإفريقية، ومقرها مدينة طنجة، تأسست في عام 1964، ويأتي تأسيس اللجنة الاستشارية الدولية لهذه المنظمة برغبة من الدول الإفريقية لتطوير "الكافراد" ودعمها بخبرات إقليمية وعالمية لتحقيق الرؤية والأهداف المناطة بها، ومن بينها "إنجاز وتشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المقارنة حول المشاكل الإدارية المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا"، و"النهوض بالتجديد والإصلاح والتحديث وإعادة الابتكار في مجال الإدارة العمومية"، و"تطوير القدرات في مجال الريادة ووضع السياسات والحكامة".