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الرئيسية | مجتمع | جنازة والدة منير الماجيدي تجمع شخصيات رفيعة

جنازة والدة منير الماجيدي تجمع شخصيات رفيعة

جنازة والدة منير الماجيدي تجمع شخصيات رفيعة
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 27 يناير 2019 - 16:15

ووريت الثرى الحاجة ربيعة كنون، والدة محمد منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس، اليوم الأحد بمقبرة سيدي مسعود بحي الرياض بالعاصمة الرباط.

وأقيمت الصلاة بمسجد الأنصار فور إنهاء أذان صلاة الظهر، تلتها صلاة الجنازة على امرأتين ورجل، من بينهما الراحلة التي كانت تبلغ قيد حياتها 77 سنة.

وحضرت في جنازة الحاجة ربيعة كنون شخصيات سياسية وعسكرية مغربية، من بينها الطيب الفاسي الفهري، مستشار ملكي، والجنرال حسني بنسليمان، وحفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

كما حضرت وجوه سياسية وإدارية، من ضمنها أنس الدكالي، وزير الصحة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعلي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الصمد الأحد 27 يناير 2019 - 16:25
رحمها الله واسكنها فسيح جناته
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2 - rachida الأحد 27 يناير 2019 - 16:26
البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون . رحمها الله ورحم جميع موتى المسلمين .
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3 - ميمون الأحد 27 يناير 2019 - 16:42
رحم الله الجميع وتغمدهم برحمته الواسعة،ان لله وان اليه راجعون.
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4 - bentouif الأحد 27 يناير 2019 - 16:44
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.
ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلنصبر ونحتسب .
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان
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