الحموشي يصرف مكافآت لفريق خيالة الشرطة

هسبريس من الرباط

احتفت المديرية العامة للأمن الوطني بفريق خيالة الشرطة، في أعقاب مشاركته التي وُصفت بالمتألقة والمتميزة في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للمعرض الدولي "شغف الخيول" المنظّم بمدينة "أفينيون" في جنوب شرق فرنسا، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و20 يناير الجاري.

وقالت مصادر الجريدة إن "عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرّر تكريم فرسان الشرطة المشاركين وفريق التدريب والتأطير المرافق لهم، وصرف مكافآت مالية اعترافا بالصدى الإيجابي والكبير الذي خلفته هذه المشاركة، والتي عكست مكانة الفرس في المنظومة الأمنية المغربية، كما أنها ترجمت مستوى التحديث والتطوير التي عرفته الشرطة المغربية في السنوات الأخيرة".

وأضافت المصادر ذاتها أن "هذه المشاركة تعد الثانية لفرسان خيالة الأمن الوطني على المستوى الدولي، حيث سبق لفرسان الشرطة المغربية أن شاركوا في نوفمبر المنصرم في معرض "سيكاب" الذي احتضنته مدينة إشبيلية بإسبانيا، وهي المشاركة التي قدمت فيها الخيالة المغربية ونظيرتها الإسبانية عروضا مشتركة أبرزت مدى التنسيق الأمني العالي المستوى بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية".

يذكر أن الدورة الحالية لمعرض "شغف الخيول"، الذي احتضنته مدينة أفينيون الفرنسية، عرفت تقديم عروض مشتركة بين خيالة الشرطة المغربية والفرنسية والإسبانية، فضلا عن المشاركة الوازنة في الملتقى الدولي المنظم على هامش الدورة حول دور الفرس في منظومة الخدمات الأمنية، والذي تميز بتقديم مداخلات وورشات عمل حول شرطة الخيالة ودورها في مهام المحافظة على النظام، وتأمين التظاهرات الكبرى، وحماية ومراقبة الفضاءات العمومية الحضرية..