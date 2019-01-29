تقرير "العدل والإحسان" ينتقد "فشل النموذج التنموي"

هسبريس - أمال كنين

انتقدت جماعة العدل والإحسان ما أسمته "فشل النموذج التنموي"، معتبرة أن النموذج الاقتصادي المغربي "لن يحقق أي تنمية اجتماعية أو مجالية، بل يفاقم الفوارق الطبقية مادامت معضلة الريع متأصلة في منهجه ومنطقه؛ ناهيك عن عجزه البين عن خلق مناصب الشغل، خاصة للأفواج الكبيرة من الشباب المتدفق نحو سوق الشغل".

الجماعة، وضمن تقرير يحمل عنوان "فشل النموذج التنموي المغربي...جرد الحساب"، قالت إنه "لا يمكن الحديث عن نجاح نموذج تنموي جديد إلا في ظل إصلاح سياسي حقيقي، مؤسس لديمقراطية حقيقية ومناخ اقتصادي حر يجمع بين الأهداف الوطنية الكبرى وضرورات التنافسية وضرب الاحتكار المزمن لوسائل الإنتاج".

واعتبرت الجماعة أن من شروط نجاح النموذج التنموي وجود حكومة منتخبة ديمقراطية تتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية، تستمد شرعيتها من انتخابات حرة ونزيهة، تضع برامج تنموية تترجم التعاقد السياسي بينها وبين الناخبين، "تعقبه محاسبة متواصلة عبر المؤسسات التمثيلية ومنظمات المجتمع المدني وإعلام مواطن حر متحرر من التنميط والتبعية للسلطة الحاكمة، ثم المحاسبة عند انتهاء الولاية الحكومية إما بتجديد الثقة عند الوفاء بالالتزامات أو اختيار بديل سياسي أكثر فعالية"، حسب التقرير.

وأكدت الوثيقة أن مقدمة الإصلاح السياسي ترتبط بوجود تعاقد مجتمعي، "يكون مدخلا لدستور ديمقراطي، يمنع جمع السلطة والثروة، المفسد للسياسة والاقتصاد والمفضي إلى غياب العدالة الاجتماعية، ويحقق فصلا حقيقيا للسلط، ويحدد الاختصاصات ويمنع تداخلها، ويقر مبدأ المحاسبة تبعا لوجود المسؤولية".

ويضيف التقرير: "لا يمكن الحديث في المغرب عن نموذج تنموي نابع من خيارات مجتمعية وتشخيص دقيق في بيئة اقتصادية سليمة قوامها التنافسية والشفافية، وبأهداف وطنية كبرى؛ بل نحن بصدد تنمية مستعصية في ظل هيمنة اقتصادي ريعي، اتضح أنه سياسة ممنهجة، منذ الخروج العسكري للمستعمر"، معتبرة أن الغرض هو "إنتاج نخبة سياسية واقتصادية موالية للنظام السياسي بمنطق العطايا مقابل الولاء، الذي تنظمه شبكات زبونية معقدة تشكل أخطبوطا يخترق كل مرافق الدولة الحيوية السياسية والإدارية والاقتصادية وغيرها".

وأبرز المصدر نفسه أن المغرب يحتاج، حسب خبراء، إلى نسبة نمو تصل إلى 7 بالمائة سنويا لمدة 20 سنة متواصلة للحاق ببعض الاقتصاديات الصاعدة مثل تركيا، مضيفا: "نجاح أي نموذج تنموي رهين بمدى قدرته على إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة ثم توزيعهما على المجتمع بشكل يضمن العدل الاجتماعي، المفضي إلى الاستقرار السياسي".

وانتقدت الجماعة ما أسمته "مضي الدولة المغربية في خيار ضبط التوازنات الاقتصادية عبر رهن البلاد للتوجيهات الخارجية والتمادي في نهج السياسات التقشفية وضرب التوازنات الاجتماعية، واستهداف الخدمات الحيوية بعيدا عن آلية الحوار الاجتماعي والإشراك المجتمعي"، ناهيك عما أسمته "الاستخفاف بكل النداءات والصرخات التي بُحَّت بها أصوات المواطنين منددة بالإجهاز على الحقوق وضرب أنظمة الحماية الاجتماعية والمطالب والحاجيات الشعبية، خاصة للفئات المعزولة بالبوادي التي يسائل وضعها إخفاقات برامج وميزانيات تنمية العالم القروي، أو الفئات التي تعاني وسط أحياء الصفيح وتكتوي من ضعف البنيات وبطء وسوء تدبير مشاريع إعادة الإسكان".