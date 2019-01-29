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الرئيسية | مجتمع | هذه طريقة حيازة التمبر الإلكتروني لـ"الباسبور"

هذه طريقة حيازة التمبر الإلكتروني لـ"الباسبور"

هذه طريقة حيازة التمبر الإلكتروني لـ"الباسبور"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:21

قالت وزارة الداخلية والمديرية العامة للضرائب إن طلب التمبر الإلكتروني الخاص بجواز السفر يتم عبر بوابة رقمية خاصة، بعدما أنهى قانون المالية لسنة 2019 التعامل بالتمبر الورقي السابق وعوضه بالإلكتروني.

وأشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للضرائب إلى أن طلب التمبر الإلكتروني يتم عبر بوابة المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma، ويمكن للمواطن أداء واجبات التمبر حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة ذاتها، أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.

وبعد أن يؤدي المواطن واجبات هذا التمبر، يتوصل برسالة نصية تحمل "تمبراً إلكترونياً" متمثلاً في سلسلةٍ متكونة من 16 رقماً عليه استخدامها لملء استمارة طلب الحصول على جواز السفر المتوفرة على موقع وزارة الداخلية المخصص لهذا الغرض: www.passeport.ma.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية عن "استمرار مبادراتها من أجل تطوير المساطر الإلكترونية، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر عن بُعد في المستقبل القريب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من سوس الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:51
يجب تبسيط جميع المساطير الادارية التقليدية في جميع ادارات ومجالس الدولة والواكالات.. وتبسيطها واستعمال نضام الكتروني وتشجيع مبادرات اخرى لتسهيل الخدمات لجميع المواطنين والقطع مع الانضمة التقليدية التي تساهم في كترة الاوراق والتعقيدات والرشوة....
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2 - moha الثلاثاء 29 يناير 2019 - 23:56
صبحان الله لازلنا نتخبط في مشاكل جواز السفر والدول المجاورة تجاوزت كل هدا مثلا في اسبانيا جواز السفر لا يتعدى خمسة دقايق عليك أن تدلي بالبطاقة الشخصية و 25 أورو ويسلمك الجواز في الحين وادا كان عندك ثلاث اولاد الجواز بالمجان وأين دولتنا من كل هدا فاليتعلموا من جرانهم
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