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كُتّاب وآراء
هذه طريقة حيازة التمبر الإلكتروني لـ"الباسبور"
قالت وزارة الداخلية والمديرية العامة للضرائب إن طلب التمبر الإلكتروني الخاص بجواز السفر يتم عبر بوابة رقمية خاصة، بعدما أنهى قانون المالية لسنة 2019 التعامل بالتمبر الورقي السابق وعوضه بالإلكتروني.
وأشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للضرائب إلى أن طلب التمبر الإلكتروني يتم عبر بوابة المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma، ويمكن للمواطن أداء واجبات التمبر حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة ذاتها، أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.
وبعد أن يؤدي المواطن واجبات هذا التمبر، يتوصل برسالة نصية تحمل "تمبراً إلكترونياً" متمثلاً في سلسلةٍ متكونة من 16 رقماً عليه استخدامها لملء استمارة طلب الحصول على جواز السفر المتوفرة على موقع وزارة الداخلية المخصص لهذا الغرض: www.passeport.ma.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية عن "استمرار مبادراتها من أجل تطوير المساطر الإلكترونية، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر عن بُعد في المستقبل القريب".