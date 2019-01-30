24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. غرسوا فقطعنا.. (5.00)

  2. دورية مراقبة المنتجات تثير حفيظة مصدّرين مغاربة (5.00)

  3. مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)

  4. الإمارات تعالج قلوب الأطفال (5.00)

  5. أوجار: أعتزّ باستقامة قضاء المملكة .. والمخالفات تخضع للقانون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ندوة تناقش مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن

ندوة تناقش مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن

ندوة تناقش مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:05

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، ندوة حول موضوع ''مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية''؛ وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

الندوة تأتي، وفق مذكرة تأطيرية صادرة عن المنظمين، في إطار تنزيل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.

كما تندرج الندوة في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، "إذ شكلت الرسالة التي وجهها الملك محمّد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص".

حري بالذكر أن اللقاء عرف مشاركة عدد من المختصين والباحثين، علاوة على المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، إضافة إلى قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.