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كُتّاب وآراء
"ائتلاف العربية" يراسل فرقا برلمانية بشأن التعليم
وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تتضمن ملاحظاته بخصوص القانون الإطار رقم 51. 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تناقشه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس.
ووفق بلاغ صادر عنه، توصلت به هسبريس، فإن الرسالة تضمنت مقترحات الائتلاف التعديلية "للخروج بنص سليم يتجاوز ما تضمنه من بنود مخلة بالثوابت الدستورية للمغرب وتراكمات التوافق الوطني، ومن نصوص مخالفة لنص الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030".
كما تضمنت الرسالة تنويها بأهمية المشروع "لكونه يؤسس لمرحلة الـتأسيس القانوني المتسم بطابع الإلزام وعدم ترك القطاع ضحية خيارات المتعاقبين على تسييره ومزاجيتهم، التي يخشى أن تؤدي إلى نسخ كل المجهودات السابقة مهما كانت نجاعتها وفعاليتها".
الملاحظات التي ضمنها الائتلاف في رسالته، وفق المصدر ذاته، تمثلت في بعض الإيجابيات الواردة في مشروع القانون الإطار، والإشكالات الموجودة فيه، وكذا مقترحات تعديلية لمواد في القانون الإطار، خاصة في جانبه اللغوي ووضع اللغة العربية.