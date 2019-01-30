"إنفلونزا الخنازير" تثير الهلع .. و"الصحة" تطمئن

هسبريس من الدار البيضاء

يسود تخوف كبير داخل إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعد انتشار أخبار حول إصابة بعض الأشخاص بالفيروس الخطير "إنفلونزا الخنازير"، الذي كان قد أودى بداية الأسبوع الجاري بحياة سيدة بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رغم حديث وزارة الصحة عن كون الأمر لا يدعو إلى القلق.

وتكتمت إدارة المصحة الخاصة، في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، على الأمر؛ إذ رفض العاملون بها تقديم أية توضيحات أو نفي الأخبار الرائجة، مؤكدين أن الأمر بيد أحد الموظفين، لكننا لم نتمكن من الوصول إليه.

وفِي ظل التخوفات التي تسود وسط زبناء المصحة الخاصة وشيوع الخبر بين الساكنة، نفت مندوبية وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات وجود حالات مصابة بفيروس "أنفلونزا الخنازير" (AH1N1).

وأكدت مسؤولة بالمندوبية الجهوية، في اتصال هاتفي لهسبريس، "عدم تسجيل أية حالة وفاة بالمصحة حتى حدود عصر اليوم"، مشيرة إلى أن الفيروس الذي يتم الحديث عنه "يبقى عاديا ولا يدعو إلى القلق".

وقالت المتحدثة: "ليس هناك حالات خارجة عن النطاق العادي، كما أن هناك تتبعا لجميع الحالات"، لافتة إلى أن "الحالة الوبائية للفيروس يتم تسجيلها كل سنة، وتبقى عادية"، موردة أن "المواطنين لا يأخذون الاحتياطات، لكن ما أؤكد عليه أنه لا وجود لما يثير الهلع".

وجرى يوم الاثنين بمقبرة الرحمة في الدار البيضاء، في جو من الحزن والتذمر من تهاون وزارة الصحة في التعامل مع حالتها، تشييع جثمان السيدة التي وافتها المنية بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بسبب ما قيل إصابتها بفيروس "أنفلونزا الخنازير".