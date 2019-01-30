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الرئيسية | مجتمع | "إنفلونزا الخنازير" تثير الهلع .. و"الصحة" تطمئن

"إنفلونزا الخنازير" تثير الهلع .. و"الصحة" تطمئن

"إنفلونزا الخنازير" تثير الهلع .. و"الصحة" تطمئن
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:34

يسود تخوف كبير داخل إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعد انتشار أخبار حول إصابة بعض الأشخاص بالفيروس الخطير "إنفلونزا الخنازير"، الذي كان قد أودى بداية الأسبوع الجاري بحياة سيدة بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رغم حديث وزارة الصحة عن كون الأمر لا يدعو إلى القلق.

وتكتمت إدارة المصحة الخاصة، في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، على الأمر؛ إذ رفض العاملون بها تقديم أية توضيحات أو نفي الأخبار الرائجة، مؤكدين أن الأمر بيد أحد الموظفين، لكننا لم نتمكن من الوصول إليه.

وفِي ظل التخوفات التي تسود وسط زبناء المصحة الخاصة وشيوع الخبر بين الساكنة، نفت مندوبية وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات وجود حالات مصابة بفيروس "أنفلونزا الخنازير" (AH1N1).

وأكدت مسؤولة بالمندوبية الجهوية، في اتصال هاتفي لهسبريس، "عدم تسجيل أية حالة وفاة بالمصحة حتى حدود عصر اليوم"، مشيرة إلى أن الفيروس الذي يتم الحديث عنه "يبقى عاديا ولا يدعو إلى القلق".

وقالت المتحدثة: "ليس هناك حالات خارجة عن النطاق العادي، كما أن هناك تتبعا لجميع الحالات"، لافتة إلى أن "الحالة الوبائية للفيروس يتم تسجيلها كل سنة، وتبقى عادية"، موردة أن "المواطنين لا يأخذون الاحتياطات، لكن ما أؤكد عليه أنه لا وجود لما يثير الهلع".

وجرى يوم الاثنين بمقبرة الرحمة في الدار البيضاء، في جو من الحزن والتذمر من تهاون وزارة الصحة في التعامل مع حالتها، تشييع جثمان السيدة التي وافتها المنية بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بسبب ما قيل إصابتها بفيروس "أنفلونزا الخنازير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - %%%%% الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:43
qui de nous croit ce que dit le ministère de la santé. le cas est bien reel la dame est morte a casa .si vous dites vrai ramenez une equipe de l etranger faire l expertise medicolegale et donner son verdicte
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2
2 - مغربي ٠٩٠٠ الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:48
لقد نص دستور المملكة في فصله 31 على ما يلي :  “تعتبر المادة 31 من الدستور المغربي  الجديد ، من واجب الدولة والمجتمع حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة. وتنص المادة نفسها على العلاج باعتباره من الحاجات الأساسية التي تكفلها الدولة .
على ما يبدو أن الفيروس قد انتشر وبدأ يحصد الارواح وما على وزارة الصحة الملعونة الإ الاطمئنان على المواطنين ونفي الخبر رغم وفاة الزوجة والطفلة في فاس .
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2
3 - channa الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:52
هو في الحقيقة لقد طمانتنا وزارة الصحة ونحن بدورنا رأينا ذالك يوم توفيت السيدة في فاس ثلاثة أيام وهي في المستشفى ومن بعد ارسلوها إلى المستشفى العسكري وبدون جدوى
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4 - لعغو الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:52
ديما وزارة الصحة الحالة عندها لا تستوجب القلق، حتى كتوقع حالة الوفاة، عااااد كتولي عندها شويييييييية ديال تستدعي حالة القلف
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5 - المتتبع الأربعاء 30 يناير 2019 - 20:59
هل هذه وزارة الصحة ام وزارة قلة الصحة السيدة الحامل ماتت بانفلونزا الخنازير وجنينها لفظ انفاسه الاخيرة اليوم فماذا هذا اين نواب اللمة اين المستشارين اين وزير قلة الصحة اين رييس المحكومة لك البه يا مواطن
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