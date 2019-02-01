قضاة الحسابات ينبشون في صفقات جامعة مراكش

هسبريس- مصطفى شاكري

تعيش جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش على وقع غليان غير مسبوق، بسبب دخول المجلس الأعلى للحسابات على خط الصفقات الإدارية والجوانب البيداغوجية للجامعة، خلال السنوات الأخيرة.

ولا يقتصر أمر التحقيقات على المجلس الأعلى للحسابات فقط، بل باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقها الخاص، خلال نهاية الموسم الجاري، بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحيث استمعت الفرقة الوطنية لستة موظفين بالجامعة ذاتها، كشفوا عن مجموعة من الوثائق القانونية يعتبرون أنها تتضمن اختلالات بيداغوجية وإدارية ومالية، والحديث هنا ينصب أساسا على الصفقات التي تقوم بها الجامعة كل سنة؛ من قبيل كاميرات المراقبة وتغيير المدرجات وغيرها.

وأفاد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن لجنة تتكون من قضاة للمجلس الأعلى للحسابات قد حلّت بجامعة القاضي عياض، خلال الأسبوع الجاري، من أجل التدقيق في الاختلالات التي تعرفها الجامعة المذكورة، حيث انكب "قضاة جطو" على دراسة المشاريع التي كان من المقرر أن تعرف انطلاقتها في وقت سابق، في مقدمتها ما يعرف بـ"مدينة الإبداع والابتكار"، وهي عبارة عن مختبر موجه إلى طلبة الفيزياء والكيمياء.

ووقفت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أيضا على الاختلالات التي عرفتها بعض مشاريع مراكز البحث التي رصدت لها أموال طائلة، فضلا عن التحقيق في دواعي إلغاء صفقات بناء مدرجات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش لمرات عديدة، إلى جانب افتحاص مجموعة من الصفقات العمومية.

وبخصوص الاختلالات التي تحدث عنها المجلس الأعلى للحسابات، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن "كلية اللغة العربية بالمدينة كانت تابعة لجامعة القرويين بفاس إلى حدود سنة 2015، حيث صارت تابعة لجامعة القاضي عياض، لترصد لها منحة سنوية قدرت آنذاك بمليار ونصف المليار؛ لكنها لم تصل إلى الكلية إلى حدود الساعة".

وأضاف المديمي، في تصريح لهسبريس، أن "المرسوم يحدد وجود 13 كلية منضوية تحت لواء الجامعة، لكن العميد قام بتشييد بناية رقم 14 في كلية اللغة العربية، تصل مساحتها إلى نصف هكتار، وقد أطلق عليها تسمية مركز اللغات التطبيقية، علما أن جميع اللغات تدرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بما فيها اللغة العبرية. لذلك، فإن البناية الجديدة تمت بدون مرسوم قانوني عن طريق استغلال المال العام؛ كما أن الوزارة تجهل وجودها أصلا، على الرغم من أنه بناها في ملك الدولة الخاص، وهي الأملاك المخزنية".

وأوضح المتحدث أن "مدينة الإبداع والابتكار شيّدت في تمنصورت، على الرغم أن دفتر التحملات ينص على ضرورة بنائها خارج المدينة بحكم المواد الإشعاعية التي توجد فيها، والتي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، لا سيما أنها توجد قرب مصحة خاصة لا تبعد عنها سوى بخمسة أمتار. أنا متيقن، إذا وقع حريق مجاور فإن ست عمارات مجاورة سوف ينتقل إليها الحريق، دون إغفال مرضى المصحة".