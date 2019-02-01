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كُتّاب وآراء
"الاحتقان" يوحد نقابات وجمعيات التكوين المهني
أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية بقطاع التكوين المهني عن ميلاد هيئة التنسيق الوطني، التي سوف تعنى بـ"تقديم رؤى جديدة للمساهمة في إصلاح القطاع، في ظل اعتكاف العديد من الفعاليات الرسمية على إعداد نموذج لتطوير القطاع، من خلال رد الاعتبار لنساء ورجال التكوين المهني".
وأوضحت الهيئات النقابية أن التنسيق الموحد من شأنه "الانكباب على معالجة الملفات المطلبية التي تخص جميع مكوناته، وذلك من أجل انخراط حقيقي في هذا الورش الوطني الحيوي، إيمانا منا أن التسيير الإداري الذي طبع الحقبة الأخيرة أدى إلى إيصال القطاع إلى حالة من الاحتقان، ثم تعطيل دوره كقاطرة للتنمية المستدامة ورافعة للتشغيل، الأمر الذي دفع النقابات الفاعلة في القطاع وبعض الجمعيات إلى توحيد الصف"، وفق بيان توصلت به هسبريس.
يشار إلى أن هيئة التنسيق الوطني سالفة الذكر تتألف من الجامعة الحرة للتكوين المهني والجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني والتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، فضلا عن الجمعية الوطنية للحماية الاجتماعية لمستخدمي مكتب التكوين المهني العاملين بالمؤسسات السجنية، ثم المنتدى الوطني البيداغوجي للتكوين المهني.