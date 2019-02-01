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كُتّاب وآراء
"الرحمة والاغاثة" تدعمان فقراء جهة الشرق
تواصل جمعيتا الرحمة للتنمية الاجتماعية والإغاثة الوطنية حملاتهما الخيرية لفك العزلة عن المناطق النائية التي تعاني من وطأة البرد القارس.
الجمعيتان قامتا، أمس الخميس، بشحن ما يناهز 1755 قفة إلى كل من بومريم وعبو الكحل بوعنان عين الشواطر تندرارة، ومجموعة من المناطق الأخرى بجهة الشرق التي ستتفيد بدورها من هذا المشروع الاجتماعي الخيري الهادف إلى مساعدة المحتاجين في المناطق النائية والباردة.
القافلة تتكون من ثلاث شاحنات محملة بالمواد الاستهلاكية الأساسية، كالزيت والسكر والدقيق، إضافة إلى أغطية.
أحمد محاش، رئيس جمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية، قال في تصريح لهسبريس إنها "مسيرة مستمرة عندنا كمشروع آمنا به وسطرناه في حياتنا لعل الله يرحمنا به ويرحم كل من ساهم فيه من بعيد أو قريب وأحب الخير لهذا الوطن، وهذا واجب علينا".
وشدد المتحدث على كون الحملات الخيرية ستتواصل عبر عموم التراب المغربي، مؤكدا ضرورة التآزر ومساعدة المحتاجين من فقراء الوطن.