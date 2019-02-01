24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3619:0120:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. شبح الإضراب العام يخيم على المغرب أمام رفض الحكومة زيادة الأجور (5.00)

  2. الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)

  3. ترامب يهدد: الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي (5.00)

  4. مبروكي: استهلاك "عقار الدين" يصيب المغاربة بتسعة آثار جانبية (4.67)

  5. عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تداعيات انتشار "إنفلونزا الخنازير" تحرج الدكالي

تداعيات انتشار "إنفلونزا الخنازير" تحرج الدكالي

تداعيات انتشار "إنفلونزا الخنازير" تحرج الدكالي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:35

ارتباك كبير يُرافق تدبير وزير الصحة، أنس الدكالي، لانتشار عدوى أنفلونزا "أش 1 إن 1"، المعروفة باسم "أنفلونزا الخنازير"؛ إذ بعد نفيه نفيا قاطعا قبل يومين أن يكون المغرب عرف وفيات قاتلة بسبب هذا الوباء، خرج المسؤول ذاته في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية مقراً بتسجيل خمس وفيات.

وكان وزير الصحة أكد، على هامش تقديم حصيلة وزارته أول أمس الأربعاء، أن الوفيات المسجلة مؤخرا لا تتعلق نهائيا بوباء "أنفلونزا الخنازير"، وقال: "لا توجد أية علاقة بين الأنفلونزا الموسمية العادية التي يعرفها المغرب هذه السنة وبين الوفيات المسجلة بسبب أعراض أخرى".

وظهر أيضا التناقض في تقديم المعطيات الرسمية الصحية حول الوباء خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد أنه تم تسجيل فعلاً وفاة سيدتين مصابتين بهذا الفيروس، قبل أن يخرج وزير الصحة ويعلن عن ارتفاع الرقم إلى خمس حالات.

وتعالت على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب دعوات مطالبة بإقالة وزير الصحة بسبب "إهمال واستهتار وزارة الصحة بمرضى إنفلونزا الخنازير".

ودعا مواطنون وزارة الصحة إلى إطلاق حملة صحية واسعة لتوعية الأسر والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والفشل الكلوي والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى تركيز الحملة أساسا في المدارس العمومية والخصوصية لحماية الأطفال الصغار المعرضين للإصابة.

وقال مصدر طبي لهسبريس إن "الوزارة لا يمكن أن تقوم في المرحلة الحالية بصفقة إدخال لقاحات من الخارج إلا حين توفرها على معطيات كاملة بخصوص الوباء لأنها جد مكلفة"، مشيرا إلى أن آخر صفقة قام بها المغرب في هذا الصدد كانت في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو وأثارت حينها الكثير من الجدل السياسي.

ووجه برلمانيون طلبا عاجلاً من أجل انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بحضور وزير الصحة، للتداول في موضوع "أنفلونزا الخنازير" والكشف عن الخطوات العملية التي سيقوم بها القطاع.

وأثار انتشار فيديو لحارس ليلي في طنجة يشتكي من تعامل مستشفى المدينة مع زوجته الحامل المصابة بالفيروس غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: "زوجتي أصيبت بالأنفلونزا في مستشفى محمد الخامس نظرا لغياب تعقيم أجهزة الولادة"، قبل أن يصرخ: "اللهم إن هذا منكر، وأنا أطلب من المسؤولين يْجيوْ يْشوفُو حالة الزوجة دْيالي راني مجرد درويش حارس ليلي وماعنديشْ الفلوس باشْ نشري الدواء دْيال هاذ المرض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - هشام الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:40
Le système sanitaire au Maroc n'est pas à la hauteur de notre voisin.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - الحقيقة الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:46
هوما متسوقين بعدا، الناس ماتت وهو واش يتحرج اولا مايتحرجش خاصو يحط السوارت ويمشي وجي شي حد عندو نخوة وضمير، انشري هسبريس مشكورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - كلام الحق الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:49
وهاد الوزير كون كان فيه غرام ديال الخجل كون قدم استقالتو شحال هادي من قضية طبيب الفقراء و فضيحة وسخ مستشفى ابن رشد ولكن الحق يقال لافوت ماشي ديالو لافوت ديال لحطوه فهداك المنصب ولكن عند الله تجتمع الخصوم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - سلام الصويري الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:50
المشكل في البلد ان مختلف المسؤولين كيفما كان موقعهم ليس لهم الحق في فعل اَي شيء فهم ملزمون بانتظار التعليمات من الدولة العميقة او حكومة الظل لن يقوموا باي تصريح او مبادرة مهما حصل ما لم يحصلوا على الضوء الأخضر والترخيص .
وهذه هي مشكلة البلد العميقة والمؤثرة وسبب في الجمود وتفشي الأزمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - ملاك الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:58
الله احفظنا وحفظ عائلاتنا و ذوينا اميييييييين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
6 - ss400 الجمعة 01 فبراير 2019 - 13:58
هده هي نتاءج عشواءيه تعيين المسؤولين المغاربه السيد ليست له علاقه بميدان الطب ولم يزاول اي عمل له علاقه بالميدان فمادا ننتضر منه الا العشواءيه في العمل وكدا في ثصريحاته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - المحقق كونان الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:09
راه ولفات الحكومة كتكذب علينا فكولشي و هي عارفة راسها كتكذب حيت هي عارفة راسها حتى واحد ما غيحاسبها و تزامنا مع إضراب الوظيفة يجب ان ننظم إضراب عام عن جميع المهن و الوظائف و لو اضطررنا للجلوس شهر في شارع من أجل قلع الحكومة من جذورها و رميها الى مزبلة التاريخ ... الحكومة إرحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - صراحة الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:12
أعراض انفلونزا الخنازير تتشابه مع أعراض أمراض السل و الرئة و الأنفلونزا.
نحن المغاربة لا نربي الخنازير و لا نأكلها. فحذاري من المواد الغذائية المصنعة و المستوردة وخاصة يوغورث و الحليب ومشتقاته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - شمهروش الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:14
المخزن كيمرمد فالبيجيدين كيف بغا و ما بغاوش يفهمو راسهم يتوبو و يحنو فشعب قبل فوات الأوان ،، علاش ما كتجيش فوزراء الاحرار هههه راه كولشي باين و التوبة و الرجوع الى الله أفضل حل يخرج المتأسلمين لما وصلو إليه و راه 40 مليون مغربي كيدعيو فيكم الله ياخذ فيكم الحق من صغير حتى لكبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - ADAM الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:15
أنا شخصيا علمت بخبر وفاة خمسة مواطنين من أبناء الوطن اللهم واليهم برحمتك إنها وسعت كل شئ امين من خلال جريدة هيسبرين التي اكدت الخبر رغم انه يوم أمس في نشرة الاخبار كدب ممتل عن وزارة اىمهلكة الخبر و اكد ان الحالة الوباىية عادية فشكرا للجريدة على نقلها للخبر اليقين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - wood الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:15
بالنسبة للمخزن النفي و التستر على واقع البلاد مسألة عادية بل يدخل في صميم طريقة تسييره للبلد ، و يعتبر تسريب مثل هذه الأمور للرأي العام جريمة يعاقب عليها القانون ، لكنه نسي أن موضوع الأوبئة يهم العالم كله و أنه ملزم بتتبع الوضع الصحي و الوبائي للمغاربة و إخبار منظمة الصحة العالمية ، و على الأرجح ضغوطات منظمة الصحة العالمية هي التي جعلت المخزن يصرح أن هناك فعلا إصابات بإنفلووانزا الخنازير ، و في حالة كان هذا الوباء منتشرا على نطاق واسع في البلد قد يؤدي لجعل المغرب تحت حظر صحي لأجل غير مسمى لكي لا ينتشر الوباء في مناطق أخرى من العالم !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - sami usa الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:23
تلعبون بصحة المواطن اين هي تدابركم التي تتغنون بها الاجدر بك ان تقدم استقالتك وحبذا لو الحكومة كلها تقدم استقالتها فاشلين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - غوغل الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:23
مرض انفلزنزا الخنازير عادة ما يصاب الناس التي تشتغل في حواضر الخنازير و مكتوبة في غوغل يعني بعدو من الحرام جامي يقيسك المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - المتتبع الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:33
وزير لا يفقه شييا في الصحة ليس بطبيب وفاقد الشيء لا يعطيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.