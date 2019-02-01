تحالف يقدم مذكرات لتحسين وضعية ذوي الإعاقة

هسبريس – يوسف لخضر

قدّم التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الخميس في العاصمة الاقتصادية، ثلاث مذكرات لتحسين وضعية ذوي الإعاقة في تراب الجهة تتضمن مقترحات ومطالب تلمس مختلف المجالات.

وقال التحالف إن هذه المذكرات تأتي في إطار مشروع مُدعم من لدن الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، وخلص بعد عمل استمر لمدة سنة إلى إعداد مذكرات موجهة إلى مختلف الفعاليات الجهوية من مؤسسات منتخبة كالجهة ومجلس المدينة، إضافة إلى الإدارات الجهوية القطاعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

المذكرة الأولى، التي أعدها التحالف، تضم مقترحات حول الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة. أما الثانية، فتترافع من أجل سياسات عمومية جهوية دامجة؛ في حين تطرقت المذكرة الثالثة لتغطية صحية للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الجهة سالفة الذكر.

ويُطالب التحالف بضرورة توضیح إطار ومجالات تدخل جهة الدار البيضاء سطات في المجال الصحي بشكل عام، وفي مجال التكافل الاجتماعي بالأشخاص في وضعية إعاقة، مع وضع تصور إستراتيجي شامل للتنمية الاجتماعية الجهوية من خلال إنشاء قطب اجتماعي على المستوى الجهوي يشتغل بشراكة مع الجماعات الترابیة الأخرى والمجتمع المدني.

كما شدد التحالف على ضرورة تحرك السلطات المختلفة لتوفير الإمكانية للأشخاص في وضعية إعاقة للولوج إلى المعلومة، من خلال إنشاء قاعدة بیانات وخريطة الخدمات الصحیة على المستوى الجهوي، إضافة إلى العمل على خلق توازن في إنشاء وتوزیع الخدمات الصحیة على صعید تراب الجهة والمركزة حالیاً على مستوى مدینة الدار البیضاء.

وتضمنت المذكرات مطالب بتحيين وصياغة برنامج التنمية الجهوية بشكل يحترم قيم المساواة بين الجميع، ويضمن للأشخاص في وضعية إعاقة حقوقهم بشكل عادل ومنصف، إضافة إلى وضع تشخيص دقيق وتشاركي لواقع حال الأشخاص في وضعية إعاقة ومن يرتبط بهم من أسر وأفراد، من أجل قياس الأثر الإقصائي للسياسات والبرامج التنموية على هذه الفئة.

كما دعا التحالف إلى تعزيز الولوجيات بجميع أبعادها، وتنزيل وتفعيل المراسيم التطبيقية حول الإعاقة، وفتح بوابة إلكترونية لاستقبال العرائض والشكايات على المستوى الجهوي، وتخصيص جزء من الميزانية الجهوية لتلبية احتياجات ومتطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة.

أما فيما يخص الإدماج المهني لهذه الفئة، فطالب التحالف بتوعية جميع الجهات الفاعلة في المنطقة والعمل على تغيير وجهة النظر السلبية فيما يتعلق بالإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقات، والعمل على ضمان إجبارية توفير التمدرس الملائم لهذه الفئة وتحفيزها وتوفير اللوازم الضرورية لضمان الاستمرار في تخطي الصعاب والحصول على شهادات تلائم سوق الشغل.

كما ناشدت الجمعيات المنضوية ضمن التحالف سلطات جهة الدار البيضاء سطات بوضع نظام مساعدة للمقاولات، من أجل تحضير الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل كنظام الانتقاء القبلي أو الدعم التقني المتعلق بمختلف التعديلات الممكنة؛ من قبيل طريقة برايل والتركيب الصوتي ولغة الإشارة.

ويسعى التحالف إلى إقناع السلطات المحلية في الجهة سالفة الذكر بإدماج البُعد الخاص بالإعاقة في جميع دفاتر التحملات وطلبات العروض التي تطورها الجماعات بشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بإمكانية ولوج وسائل النقل وإمكانية ولوج المباني ومرافق التهيئة.

وتدعو المذكرات أيضاً إلى الالتزام بحصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة عبر طريق الكوطا في جميع المقاولات التي لها يخول لها تدبير المرافق العامة، خصوصاً في صيانة المساحات الخضراء، وتدبير النفايات المنزلية ومختلف القطاعات المفوضة.