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كُتّاب وآراء
انتشار "أنفلونزا الخنازير" يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية
تطورات متسارعة يُنذر بها ملف "أنفلونزا الخنازير"، الذي أودى بحياة 5 مواطنين مغاربة، والحصيلة مرشحة للارتفاع؛ فقد طالبت العديد من الفرق البرلمانية بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة أنس الدكالي، من أجل "تدارس الوضع الحالي للوباء داخل التراب المغربي، وسبل الحد من انتشاره".
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قال، في مراسلة له، إنه "يتابع، بقلق كبير، ارتفاع عدد حالات الوفيات بأنفلونزا الخنازير، والذي وصل إلى خمس ضحايا، مسجلين على مستوى مختلف البنيات الصحية العمومية والخاصة، مطالبا بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، لمتابعة الإجراءات الحكومية المستعجلة والاستثنائية لمحاصرة هذا الفيروس الخطير، وتأثيراتها على الصحة العامة".
بدورها، طالبت ابتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعقد "اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة أنس الدكالي، من أجل الحد من انتشار فيروس "أنفلونزا الخنازير" وتفاقم الوضع، وكذا تدارس الترتيبات الأولية واللقاحات المضادة لهذا الوباء".
وفي هذا الصدد، قالت ابتسام العزاوي إن "حضور الوزير أنس الدكالي ضروري من أجل تقديم الحقائق، هل تلزمنا حالة استنفار واتخاذ تدابير استثنائية"، مشيرة إلى أن "النقطة التي أفاضت الكأس كانت هي التضارب في أقوال وزير الصحة أنس الدكالي، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص أرقام وعدد الوفيات".
وأضافت النائبة البرلمانية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العديد من المواطنين يشعرون بالهلع جراء حالات الوفاة المرصودة، وذلك ما يبرز بشكل جلي عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة أن "كثيرا من المواطنين يتوجهون لتلقي اللقاح اللازم، لكنهم لا يجدون العلاج".
وتساءلت المتحدثة عن "رقم 12 ألف لقاح، الذي طلبته الوزارة، هل هو مبني على معطيات أو مجرد رقم جزافي؟ وهل يتوقع المسؤولون أن ينتقل عدد المصابين إلى هذا الرقم؟ مطالبة بمعطيات حقيقية حول وضعية الوباء داخل المغرب، وزادت منتقدة الوزير الوصي على القطاع الصحي: "لا وجود لتواصل حقيقي من طرف الوزارة مع الموطنين".
وأوضحت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن "الوزير هو الوحيد الذي يملك الحقيقة في هذا الباب، وعليه أن يتواصل مع الناس، خصوصا أن الكثير من المؤشرات توحي بأن الأرقام ستزداد مستقبلا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
المهم هد المرض دخل للمغرب والدولة ساكتة وعاملة عين ميكة ماتوا ستة اشخاص لي سمعنا بيهم وماخفي كان اعظم اهم النصائح للوقاية منه هو تقوية المناعة
كيفاش غادي نقوييو مناعتنا غادي ناخدو الثومة فالماكلة ديالنا اليومية لابد نتجنبوا الدجاج واللحم حاليا وناكلو الحوت والخضر وناخدو الحلبة لانها. مقوي مناعي تاهي وملي يجي شي حد الرواح ياخد الزعتر والعسل والحامض وكاين واحد مكمل غدائي فالصيدليات ولكن مايصلاحش لمرضى السكري اسمه #ليكيناصيا #Echinacea# هدي مكملات تتباع في الفارماسيان بشي 90dh والما يتغلا ويتشرب ماتشربوش الما ديال القنوات لي ماتيتعقموهش ولا الماء المعدني وتعقيم الدار بالتنظيف بجافيل الانسان ينظف راسه مورا الحمام بصابون تعقيم ديتول وكثرو من شرب العصير الحامض والبرتقال كثرو منه يقوي المناعة والدار تبخر بالشيح والخزامى ومعطرات الجو والتهوية ولي مرض فالسعلة يغطي فمه ولا يحط كلينكس فمه هدي هي طرق الوقاية عفاكم طلعوا المنشور خليو الناس توعا وتفيق معانا مابيغناش ارواح تضيع
والدولة مخبية العلاج لي هو tamiflu.
منقول
-هدم و إعادة بناء مستشفيات الدولة تدريجيا بمعايير دولية تحترم حقوق المريض .
-توفير طاقم يسهر على نظافة المستشفيات .
-احداث تخصصات إدارة المستشفيات و التي تسهر على المواعيد باستخدام تكنلوجيا المعلومات .
-استخدام صباغة مريحة لنفسية المريض.
-توفير مقاعد مريحة لاستخدام المرضى .
-توفير مواقف للسيارات و الدراجات .
-توفير معدات الطب و مختبرات بمعايير دولية .
-إعداد أطباء في جميع التخصصات .
دائما نفس التعليق بالنسبة لي كلما طلع علينا عنوان يحمل فيه وزير ما المسؤولية من قبل البرلمان او المجلس الاعلى للحسابات او مؤسسة اخرى للمراقبة
اللهم اتهامات ودلائل تصل الى ملكنا حيت يتخد الاجراءات بالطرد كما فعلها بالامس مع عدد الوزراء
ام ان من بيدهم الامر مامسوقينش والاخرون ينتظرون منهم التعليمات لكي يتحركوا العالم في سنة 2019 والواقع يدل على ان البلد يعيش في أوائل القرن العشرين او مركب في بحر تتلاطمه الامواج بدون من يوجه دفته ؟؟!
شغلهم غير في التطبيل والتهليل الإعلامي بأجمل بلد والعام زين !!
اما آن الاوان لإعادة النظر في كيف تدار الأشياء قبل فوات الاوان ؟؟
إذا كنا فعلا نتباهوا بأننا دولة ديموقراطية ونحن لسنا كذلك فعلى ولي أمرنا أن يواكب بنفسه وان يتخذ الإجراءات اللازمة في حق من سحق المغاربة
هنا سؤال انفلونزا الخنازير كانت في المغرب مدة طويلة
حيث ثم طمس الحقيقة على المغاربة ولكن عندما بدأت الحالات تتكرر بكثرة أصبحت وزارة الصحة تتراجع عن أكاديبها
المهم ماهو دورها في هدا المشكل؟
تكول واش بيتساءل فلبرلمان ديال نكليز
امنعوا أطفالكم من الذهاب إلى المدرسة. الوضع بدأ يسير نحن حالة الوباء. والخطير لا يوجد اي دواء او لقاح . والأخطر لا أحد يعلم ما الحل ولا ما العمل من اطباء وصيادلة.