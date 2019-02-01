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الرئيسية | مجتمع | انتشار "أنفلونزا الخنازير" يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية

انتشار "أنفلونزا الخنازير" يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية

انتشار "أنفلونزا الخنازير" يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:00

تطورات متسارعة يُنذر بها ملف "أنفلونزا الخنازير"، الذي أودى بحياة 5 مواطنين مغاربة، والحصيلة مرشحة للارتفاع؛ فقد طالبت العديد من الفرق البرلمانية بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة أنس الدكالي، من أجل "تدارس الوضع الحالي للوباء داخل التراب المغربي، وسبل الحد من انتشاره".

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قال، في مراسلة له، إنه "يتابع، بقلق كبير، ارتفاع عدد حالات الوفيات بأنفلونزا الخنازير، والذي وصل إلى خمس ضحايا، مسجلين على مستوى مختلف البنيات الصحية العمومية والخاصة، مطالبا بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، لمتابعة الإجراءات الحكومية المستعجلة والاستثنائية لمحاصرة هذا الفيروس الخطير، وتأثيراتها على الصحة العامة".

بدورها، طالبت ابتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعقد "اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة أنس الدكالي، من أجل الحد من انتشار فيروس "أنفلونزا الخنازير" وتفاقم الوضع، وكذا تدارس الترتيبات الأولية واللقاحات المضادة لهذا الوباء".

وفي هذا الصدد، قالت ابتسام العزاوي إن "حضور الوزير أنس الدكالي ضروري من أجل تقديم الحقائق، هل تلزمنا حالة استنفار واتخاذ تدابير استثنائية"، مشيرة إلى أن "النقطة التي أفاضت الكأس كانت هي التضارب في أقوال وزير الصحة أنس الدكالي، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص أرقام وعدد الوفيات".

وأضافت النائبة البرلمانية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العديد من المواطنين يشعرون بالهلع جراء حالات الوفاة المرصودة، وذلك ما يبرز بشكل جلي عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة أن "كثيرا من المواطنين يتوجهون لتلقي اللقاح اللازم، لكنهم لا يجدون العلاج".

وتساءلت المتحدثة عن "رقم 12 ألف لقاح، الذي طلبته الوزارة، هل هو مبني على معطيات أو مجرد رقم جزافي؟ وهل يتوقع المسؤولون أن ينتقل عدد المصابين إلى هذا الرقم؟ مطالبة بمعطيات حقيقية حول وضعية الوباء داخل المغرب، وزادت منتقدة الوزير الوصي على القطاع الصحي: "لا وجود لتواصل حقيقي من طرف الوزارة مع الموطنين".

وأوضحت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن "الوزير هو الوحيد الذي يملك الحقيقة في هذا الباب، وعليه أن يتواصل مع الناس، خصوصا أن الكثير من المؤشرات توحي بأن الأرقام ستزداد مستقبلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - نورا الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:12
السلام عليكم الموضوع مهم هو انفلونزا الخنازير وكيفية الوقاية منه
المهم هد المرض دخل للمغرب والدولة ساكتة وعاملة عين ميكة ماتوا ستة اشخاص لي سمعنا بيهم وماخفي كان اعظم اهم النصائح للوقاية منه هو تقوية المناعة
كيفاش غادي نقوييو مناعتنا غادي ناخدو الثومة فالماكلة ديالنا اليومية لابد نتجنبوا الدجاج واللحم حاليا وناكلو الحوت والخضر وناخدو الحلبة لانها. مقوي مناعي تاهي وملي يجي شي حد الرواح ياخد الزعتر والعسل والحامض وكاين واحد مكمل غدائي فالصيدليات ولكن مايصلاحش لمرضى السكري اسمه #ليكيناصيا #Echinacea# هدي مكملات تتباع في الفارماسيان بشي 90dh والما يتغلا ويتشرب ماتشربوش الما ديال القنوات لي ماتيتعقموهش ولا الماء المعدني وتعقيم الدار بالتنظيف بجافيل الانسان ينظف راسه مورا الحمام بصابون تعقيم ديتول وكثرو من شرب العصير الحامض والبرتقال كثرو منه يقوي المناعة والدار تبخر بالشيح والخزامى ومعطرات الجو والتهوية ولي مرض فالسعلة يغطي فمه ولا يحط كلينكس فمه هدي هي طرق الوقاية عفاكم طلعوا المنشور خليو الناس توعا وتفيق معانا مابيغناش ارواح تضيع
والدولة مخبية العلاج لي هو tamiflu.
منقول
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49
2 - محمد جلال الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:12
إننا سئمنا من المسرحيات البرلمانية والنقابية والحكومية،يجب تحريك المسطرة الجنائية في حق المسؤولين الكبار من أجل المتابعة الحقيقية وليس التمويهية.
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16
3 - أطلسي الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:12
مادا عساه أن يقول ليس طبيب كي يعلق على الموضوع أصلا الصحة في المغرب مجرد إشاعة
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10
4 - azouz الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:12
نريد حل هذه الحکومة في اقرب الاحال في عهدها نسمع فقط الاخبار التي تغير مزاجنا۔ فهي تشتغل بصفة اعتباطية و بدون دراسات محسوبة۔ نسال الله العافية و ان يبعدنا عن کل سوء لانه لا معين لنا سواه سبحانه و تعالی۔
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9
5 - ام جيد البوعزاوي الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:16
المسؤولين باغيين فينا الخدمة كل شي موجود غير ما الغلو اخدمو الله اهديهم
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4
6 - مغربي الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:18
ركزوا على إنفلونزا الفساد و التقاعد السمين بغير وجه حق و إصلاح منظومة الصحة بأكملها و هذه هي الوصفة :
-هدم و إعادة بناء مستشفيات الدولة تدريجيا بمعايير دولية تحترم حقوق المريض .
-توفير طاقم يسهر على نظافة المستشفيات .
-احداث تخصصات إدارة المستشفيات و التي تسهر على المواعيد باستخدام تكنلوجيا المعلومات .
-استخدام صباغة مريحة لنفسية المريض.
-توفير مقاعد مريحة لاستخدام المرضى .
-توفير مواقف للسيارات و الدراجات .
-توفير معدات الطب و مختبرات بمعايير دولية .
-إعداد أطباء في جميع التخصصات .
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3
7 - البيضاوي الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:19
لسوء الحظ لوزير ديال الصحة لا يملك الإجابة لأنه في واد ووزارة الصحة في واد والمواطن ملقى في واد أخر.
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3
8 - المتتبع الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:20
ما دام وزير قلة الصحة ينفي الاصابة والناس ماتت فلا يجب مساءلته من طرف الفرق البرلمانية بل يجب عليه تقديم استقالته او اقالته اذا كان فعلا هناك من يفكر في هذا الشعب المغلوب على امره
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3
9 - ستار الله الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:20
أين طائرات كبيرة محملة بأدوية متجه إلى دول أفرقيا ومستشفى عسكري متنقل بأمر ملك وبرعايته. ألى يستحق شعب مغربي بمثل هذه رعاية في وقت تخلت علينا حكومة نيفاق
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8
10 - جابو دوا بعدا الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:20
سبب الاوبئة هو الربا والزنا والفضائح اللي ولينا نسمعو ونشوفو هذه غي البداية .الانسان يرجع طريق الله راه كلشي دايغ معارف فين غادي
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-3
11 - سمير الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:22
سمعت كلمة يجر ضنضت أنه تم جره من رجله إلى المستشفى
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3
12 - مواطن الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:23
"إيوا من بعد"؟ عنواني المفظل بالخط العريض
دائما نفس التعليق بالنسبة لي كلما طلع علينا عنوان يحمل فيه وزير ما المسؤولية من قبل البرلمان او المجلس الاعلى للحسابات او مؤسسة اخرى للمراقبة
اللهم اتهامات ودلائل تصل الى ملكنا حيت يتخد الاجراءات بالطرد كما فعلها بالامس مع عدد الوزراء
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13 - دارلمان الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:25
المغاربة اصلا مخلوعين وكابرين في الفزعة ودابا هايتوسوسو ,الموت قربات وبداو تصليو وصومو الاثنين والخميس وكثرو النوافل
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0
14 - Hamido الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:25
الوزير لم ينتخبه أحد بل نزل بالمظلة على مائدة الحكومة.القصر هو من عينه ولدالك كيف سنساءله؟هده هي نتيجة غياب الديمقراطية.
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15 - عكي تايكة الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:25
باركة من هذه المسرحيات كان على المسؤولين اخذ الاحتياطات عبر مخططات مختلفة لمواجهة مختلف الآفات والاحداث الطارئة هل هذه تعتبر دولة التي لا تتوفر على مخطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الاحداث ؟؟
ام ان من بيدهم الامر مامسوقينش والاخرون ينتظرون منهم التعليمات لكي يتحركوا العالم في سنة 2019 والواقع يدل على ان البلد يعيش في أوائل القرن العشرين او مركب في بحر تتلاطمه الامواج بدون من يوجه دفته ؟؟!
شغلهم غير في التطبيل والتهليل الإعلامي بأجمل بلد والعام زين !!
اما آن الاوان لإعادة النظر في كيف تدار الأشياء قبل فوات الاوان ؟؟
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16 - Maroc الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:26
المواطن آخر من تفكر فيه الحكومة، أين مختبرات وزارة الصحة،؟!؟!أين مخزون الدواء؟؟!!!لماذا الحكومة لم تفكر في إستراتيجية وقائية قبل وقوع الكارثة؟؟!!! الشعب المغربي يعاني والحكومة لا تدري.
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17 - ماروكان الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:29
ذر للرماد في العيون من قبل دكاكين الريع والفساد السياسي البرلمانية و من قبل حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي يقودها حزب تجار الدين و المهيمنة على مفاصلها طغمة الريع والفساد...الوباء الزاحف يحصد الأخضر واليابس و الحكومة تتفرج على مآسي المقهورين من الشعب....
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18 - الصراحة راحة الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:31
لماذا يجر الى المساءلة في البرلمان عند عائلته فكلهم سواسية عليه أن يقدم للمحاكمة وبسرعة فالناس التي ماتت بهذا الوباء ليسوا حيوانا بل أناس كرمهم الله من عنده كل من ساهم في قتل المغاربة لا من قريب أو بعيد سيكون عليه ذلك وزرا يوم القيامة
إذا كنا فعلا نتباهوا بأننا دولة ديموقراطية ونحن لسنا كذلك فعلى ولي أمرنا أن يواكب بنفسه وان يتخذ الإجراءات اللازمة في حق من سحق المغاربة
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19 - عبد الحق الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:31
في البداية أنكر وفي الاخير اعترف
هنا سؤال انفلونزا الخنازير كانت في المغرب مدة طويلة
حيث ثم طمس الحقيقة على المغاربة ولكن عندما بدأت الحالات تتكرر بكثرة أصبحت وزارة الصحة تتراجع عن أكاديبها
المهم ماهو دورها في هدا المشكل؟
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20 - miloud الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:32
لاداعي للقلق لاتوجد انفلونزا الا بعض الحالات تحدث كل سنة جراء انخفاض الحرارة نأكد لكم سلامة القطيع
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21 - Moustapha sonda الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:33
تسمع ديك أنفلونزا الخنازير" يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية
تكول واش بيتساءل فلبرلمان ديال نكليز
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22 - البيضاوي الجمعة 01 فبراير 2019 - 20:37
في الدار البيضاء أصبح الوضع كارثي .وبدأ ينتشر انفلونزا الخنازير بشكل سريع جدا .
امنعوا أطفالكم من الذهاب إلى المدرسة. الوضع بدأ يسير نحن حالة الوباء. والخطير لا يوجد اي دواء او لقاح . والأخطر لا أحد يعلم ما الحل ولا ما العمل من اطباء وصيادلة.
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