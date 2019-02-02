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كُتّاب وآراء
تنسيقية تستنكر "التطاول" على العربية في البرلمان
عبرت التنسيقية الوطنية للغة العربية عن أسفها لما وصفته بـ"تجرؤ" نائب برلماني، منتم إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بمناسبة الجلسة الأخيرة للأسئلة الشفهية، في سياق تعقيبه على سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "إذ صرح دون خجل ولا وجل بأن الحق في تعليم ذي جودة جرى اغتصابه منذ سنوات، عندما جرى إقرار تعريب التعليم الذي هو تخريب وليس تعريبا".
واعتبرت التنسيقية في بيان صادر عنها أن ما قيل "ادعاء، بالإضافة إلى كونه مغرضا وعاريا عن الصحة، يمثل إهانة لإحدى اللغتين الوطنيتين وتطاولا على دستور البلاد المرسم للغة العربية والناص على حمايتها وتنميتها، واستهتارا بحرمة مؤسسة تشريعية عتيدة".
وناشدت الجهة ذاتها "النخب الوطنية الصامدة والتنظيمات الجماهيرية الواعية التعاطي الإيجابي مع العمل السياسي الصادق، بما في ذلك ممارسة واجبها في الترشح والتصويت في المحطات الانتخابية التشريعية والمحلية والحرفية، والتزام النضال الهادف، لقطع الطريق أمام بعض التسربات المخجلة إلى قبة البرلمان وإلى المجالس المحلية والحرفية".
كما طالبت التنسيقية، في بيانها، رئاسة مجلس النواب، وأغلبية النائبات والنواب بأن "يعملوا على مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضمن احترام المقتضيات الدستورية وردع المواقف المشينة التي تسيء إلى دستور البلاد وإلى حرمة مجلس النواب الموقر"، داعية في الآن ذاته قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى "توضيح موقف الحزب من هذه التصريحات المشينة بصفة خاصة، ومن القضية اللغوية على وجه العموم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
نعم هاد اللغة لاتوافق التعليم المغربي وتخرب مابنته الاجيال السابقة.