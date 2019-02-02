24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ثلاثة ملايين نسخة ورقية تنتظر زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (5.00)

  2. الحالة الصحية للزفزافي تصل العثماني .. ومنيب تطالب بفتح تحقيق (5.00)

  3. صينيون يختارون شفشاون للاحتفال بسنتهم الجديدة (5.00)

  4. غياب الأدوية واللقاحات يفاقم انتشار "إنفلونزا الخنازير" بالمغرب (4.50)

  5. مهنيون يحذرون من تفشي فيروس "إنفلونزا الخنازير" في المغرب (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تنسيقية تستنكر "التطاول" على العربية في البرلمان

تنسيقية تستنكر "التطاول" على العربية في البرلمان

تنسيقية تستنكر "التطاول" على العربية في البرلمان
هسبريس من الرباط
السبت 02 فبراير 2019 - 13:40

عبرت التنسيقية الوطنية للغة العربية عن أسفها لما وصفته بـ"تجرؤ" نائب برلماني، منتم إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بمناسبة الجلسة الأخيرة للأسئلة الشفهية، في سياق تعقيبه على سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "إذ صرح دون خجل ولا وجل بأن الحق في تعليم ذي جودة جرى اغتصابه منذ سنوات، عندما جرى إقرار تعريب التعليم الذي هو تخريب وليس تعريبا".

واعتبرت التنسيقية في بيان صادر عنها أن ما قيل "ادعاء، بالإضافة إلى كونه مغرضا وعاريا عن الصحة، يمثل إهانة لإحدى اللغتين الوطنيتين وتطاولا على دستور البلاد المرسم للغة العربية والناص على حمايتها وتنميتها، واستهتارا بحرمة مؤسسة تشريعية عتيدة".

وناشدت الجهة ذاتها "النخب الوطنية الصامدة والتنظيمات الجماهيرية الواعية التعاطي الإيجابي مع العمل السياسي الصادق، بما في ذلك ممارسة واجبها في الترشح والتصويت في المحطات الانتخابية التشريعية والمحلية والحرفية، والتزام النضال الهادف، لقطع الطريق أمام بعض التسربات المخجلة إلى قبة البرلمان وإلى المجالس المحلية والحرفية".

كما طالبت التنسيقية، في بيانها، رئاسة مجلس النواب، وأغلبية النائبات والنواب بأن "يعملوا على مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضمن احترام المقتضيات الدستورية وردع المواقف المشينة التي تسيء إلى دستور البلاد وإلى حرمة مجلس النواب الموقر"، داعية في الآن ذاته قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى "توضيح موقف الحزب من هذه التصريحات المشينة بصفة خاصة، ومن القضية اللغوية على وجه العموم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - نجم الشمال السبت 02 فبراير 2019 - 14:02
هاد الحرب كاملة ماشي على هاد اللغة الشريفة التي حبها الله عزوجل وأعطاها من الجمال والكمال الرباني وجعلها الله تعالى نورا للإنسانية إلى أن تقوم الساعة أمثال هوءلاء لا يحاربون العربية كاللغة بل يحاربون من يشرفها وا يعلي قدرها هو كلام الخالق سبحانه وتعالى القرأن الكريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - citoyen marocain السبت 02 فبراير 2019 - 14:06
Ce que a dit le parlementaire est vrai et exacte ,son intervention est convenable et acceptable car la langue de notre enseignement est dépassée et absurde à l'enseignement;cette arabe n'est pas une langue des sciences et n'est pas en harmonie avec la technologie et sa place et sa fonction sont limitée à la mosquée.
نعم هاد اللغة لاتوافق التعليم المغربي وتخرب مابنته الاجيال السابقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
3 - مغربي إفريقي السبت 02 فبراير 2019 - 14:07
هاد الجدل ديال اللغات في المغرب منافع في والو ، غير تفوت الباك و يدربك الريح و تمشي الشركات وميسولوكش على العربية ولا الأمازيغية ، عندك الفرنسية ولا الإنكليزية مرحبا ، لنغير أفكارنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - idir السبت 02 فبراير 2019 - 14:08
نعم للتدريس باللغة الانجليزية والخربشات العربية سنتركها لابناء الوزراء الذين يحبون اللغة العربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - واين كنتم... السبت 02 فبراير 2019 - 14:09
التنسيقية تستنكر ما جاء على لسان نائب برلماني لانه قال بان **اقرار التعريب هو تخريب **وقالت التنسيقية بان التطاول على اللغة العربية هو تطاول على الدستور...اين كانت هده التنسيقية لما تطاول رئيس الحكومة السابق على اللغة الامازيغية التي هي كدلك لغة وطنية بقوة الدستور ووصف حروفها ب*الشينوية*..ان اللغة العربية هي لغة القرءان حقيقة ولكنها لا تصلح للعلوم الفيزيائية والكيميائية.لهدا يجب تدريس العربية كلغة شعر وادب بصفة عامة ولكنها لا تصلح للعلوم..الدول الاسلامية التي تقدمت في العلوم (ماليزيا.اندونيسيا)مثلا لم تتقدم الا باستعمالها للغة الانجليزية في تعليمها..المسؤولون-ومنهم بعض اعضاء ما يسمى بالتنسيقية-يدرسون ابناءهم في المدارس الاوروبية او البعثات الاجنبية-ومنهم وزير التعليم امزازي..لما تدرسون ابناءكم في المدارس العمومية المغربية وتعالجون في المستشفيات العمومية المغربية ءانداك سنثق في اقولكم اما الان فاننا نرى افعالكم لا تتوافق مع اقوالكم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - nabil السبت 02 فبراير 2019 - 14:13
على من تضحكون يادعاة التخريب الذين أغلبيتكم الساحقة أصحاب الشعب الأدبية و الذين لم يكتوو بالتعريب. إما قوموا بتعريب التعليم كليا بما في ذلك التعليم العالي (تحدث هنا عن الشعب العلمية) أو فرنسوا في الثانوي لأنه لامعنى ولا تفسير لتدرس مثلا الرياضيات في الثانوي بالعربية و في التعليم العالي بالفرنسية!!!!!! نعم الفرنسية كذلك محدودة لكن العربية لا يمكن أن تدرس بها العلوم و هذا لن يدر الأجيال في دينهم في شئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - غيور غيور السبت 02 فبراير 2019 - 14:22
هدا البرلمانى لو كان مثقفا ويعرف مهمته اولا وقيمة العربية لما تكلم بهده اللغة الوضيعة التى تتنافى مع صفته كممثل لابناء الشعب ويجب ان يدافع عن لسانهم ضد لغة اسياده ولاحترم مقتضيات الدستور عوض خرقه ولقدر اهمية ابعربية باعتبارها ام اللغات واغنى لغة حاليا ولغة الامم المتحدة وثانى لغة من حيث عدد الدول المتواجدة بها ونضرا لقيمتها الادبية والعلمية ووو لكن عندما تسند الامور لغير اهلها ويصبح اصحاب الولاءم والعصي ممثلين عن الامة فانتضر الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - SIFAO السبت 02 فبراير 2019 - 14:29
تلك هي الحقيقة ، تعريب التعليم كان وراء تخريبه ، وهذه الحقيقة لا يمكن انكارها ودحضها بالاستنكار والتنديد ، واقع المدرسة يؤكد هذا كما ان توجه الوزارة الى عودة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ما هو الا تأكيد لما قاله النائب البرلماني ، العويل ما ينفعش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.