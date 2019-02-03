اختتام أشغال اجتماع المجلس الإداري لـ"الكافراد"‎

هسبريس من الرباط

قال الشيخ أحمد بن محمد العامري، مستشار التخطيط الاستراتيجي بوزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان رئيس اللجنة الاستشارية الدولية لمنظمة الكافراد الإفريقية،إن هذه الأخيرة "قدمت، منذ إنشائها بتاريخ 13 مايو 1964، خدمات جليلة في مجالات تطوير الإدارة والوظيفة العمومية، حيث أتت الرؤية بلزوم تطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة حتى تواكب متطلبات العصرنة وما بعد العولمة وما يصاحبها من تحديات الثورة الصناعية الرابعة".

وتابع المتحدث، في كلمة له خلال اختتام أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الإداري لمنظمة الكافراد الأفريقية بالرباط، أنه إثر ذلك "تم تأسيس اللجنة الاستشارية الدولية لمنظمة الكافراد الأفريقية وفق قرار المجلس الإداري للكافراد بتاريخ 17 أكتوبر 2016من خبراء من دول مختلفة، لوضع تصور لتطوير هذه المنظمة لتصبح في مصاف المنظمات العالمية".

وأفاد العامري بأنه، بالإضافة إلى التواصل المستمر بين الأعضاء خلال الفترة الماضية، "عكفت اللجنة الاستشارية الدولية في اجتماعيها في أكتوبر 2018 وشهر يناير من هذا العام، على الخروج برؤية واضحة ورسالة شارحة وقيم متينة، تعتبر الأعمدة التي على أساسها توصي اللجنة باعتمادها لوضع خارطة طريق للتطور المطلوب".

واستطرد قائلا إن إفريقيا، بما تزخر به من قدرات وإمكانيات، "تشكّل المنطلق لهذا التطور المنشود والمنافسة للاستحواذ على مكان تحت الشمس لهذه القارة العظيمة، ولن يتأتى هذا إلا من خلال تضافر الجهود والدفع بمشروع تطور الكافراد ليتم إنجازه في أقرب وقت".

كما لفت المتحدث الانتباه إلى أن الحاجة الملحة في إفريقيا والعالم هي استدامة التنمية، "ولذلك ركزت اللجنة ـ في توجهها الجديد منذ أكثر من عامين ـ على أهمية التنمية المستدامة في إفريقيا في مستوياتها القطرية وعلىمستوى القارة والتفاعل الايجابي مع دول العالم، وخلصت اللجنة إلى تقديم فكرة تطوير الكافراد من "المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء" إلى "المنظمة الإفريقية للتنمية المستدامة"، وسيكون من ضمن أنشطتها ما كانت تقوم به الكافراد، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تعزز التنمية المستدامة في إفريقيا"، وفق تعبيره.

وطالب أحمد العامري، في ختام كلمته، أعضاء مجلس إدارة "الكافراد" بدعم هذا التوجه "من أجل تجسيد التحول الذي ترجوه اللجنة للكافراد وللدول الافريقية"، مذكرا بأن خطة التحول "تستلهمالرؤية والإرث الذي تركه الملك الراحل الحسن الثاني وإخوانه القادة الأفارقة الذين ساهموا في تأسيس الكافراد عام 1964".